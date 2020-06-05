'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' başlıyor! Hayatın acı tatlı gerçeği ‘göç'

Dünyanın en geniş katılımlı tematik film festivali olan “Uluslararası Göç Filmleri Festivali” için geri sayım başladı. Salgın sebebiyle ertelenen festival 14-21 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 50’dan fazla filmin gösterileceği festivalde dünyanın dört bir yanından ünlü isimler ile master classlar, paneller düzenlenecek. Göçlerin tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikâye olduğunu vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yola çıkan festivalde; göç, göçmenler, göçün medeniyete katkıları ve insanların adaptasyon süreçlerine dair filmlere yer verilecek. Festivalin onursal başkanı ise Oscar ödüllü oyuncu F. Murray Abraham.

DÜNYANIN ZENGİNLİKLERİNİ GÖÇ İLE KEŞFEDELİM

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son yıllarda ne yazık ki göçün hep dramlarını, trajedilerini konuşuyoruz. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın zamanı geldi” dedi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Göçün duygusunu, insanları nasıl da kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam zamanı. Madem göç binlerce yıldır var o zaman dramlarını bir kenara koyup güzelliklerini, kültüre sanata katkısını yine sanatla anlatalım diye Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ni düzenledik. Mademki göçün hikâyesi Türkiye’de buluştu, ilk adımı da buradan atalım dedik.”

FESTİVAL DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Festivalin tamamı dijital ortamda gerçekleşecek. Festival programı, festivalin kurumsal sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Programdaki filmler Festivalscope platformundan, VR filmler Youtube’dan izlenebilecek. Söyleşi gibi canlı etkinlikler Instagram üzerinden, ustalık sınıfları da Zoom üzerinden yapılacak. Ustalık sınıflarının katılımcıları ön kayıt alınarak belirlenecek. Festivalin yarışma bölümü ise klasik festivallerdeki sistemle eş zamanlı olarak ilerleyecek. Jüri toplantısı sonucu belirlenen ödüller kapanış töreninde film sahiplerine verilecek.