‘Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' takvimi açıklandı

Ayrıca bu yıl “Belgesel” kategorisinin de eklendiği yarışmada toplam 100 bin lira ödül verilecek. Ulusal ve uluslararası olmak üzere her kategorinin en iyisine ödülün verileceği yarışma kapsamında ön değerlendirme, ulusal ve uluslararası ana jüriler ile onur konuğu, takvim süreci içerisinde son katılım tarihine kadar peyderpey açıklanacak. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ithaf edilen ve uluslararası olarak tertip edilen yarışmada ulusal ve uluslararası kategorilerde en iyi kısa filmlere yirmibeşer bin lira verilecek. Her iki alanda belgesel ve animasyon kategorilerinde kazananların onar bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, en iyi kısa film senaryosunun kazananlarına ise beşer bin lira takdim edilecek. Başvuruları internet üzerinden 31 Ekim’e kadar yapılabilecek yarışmanın gala haftası etkinlikleri 1-5 Aralık, gala ve ödül töreni ise 5 Aralık’ta yapılacak.