Ucuz estetik geri dönüşü olmayan hasar verebilir

Ülkemizde gündem her an değişse de kadınların değişmeyen tek gerçeği güzellik konusudur. Dünyanın her yerinde kadınların kendine özgü, yaşadığı topluma özgü güzelleşme sırları olduğunu görürüz. Tarihten önce hatta en karanlık çağlarda bile kadınlar güzelleşmek uğruna her yolu denediler. Günümüzde ise özellikle yaşlanmaya bağlı hasarların yaşam kalitesini bozmasına engel olmak ve bireylere hayatlarının tüm evrelerinde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken bilimsel ve tıbbi desteği sağlamak amacıyla beden ve yüz güzelliğini şekillendirecek etkin uygulamalarla ideal sonuçlar elde edilebiliyor.

Ancak her geçen gün güzellik sektörüne artan talepler, ne yazık ki birtakım tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Son dönemde merdiven altı denebilecek yasadışı işlem yapan yerler toplum sağlığını tehdit eder hale geldi. Basına ve kamuoyuna yansıyan estetik ve cerrahi operasyon sırasında meydana gelen ölümler ne yazık ki içinde bulunduğumuz üzücü durumu gözler önüne seriyor.

FİYAT KRİTERİNİ ÖN PLANDA TUTMAYIN

Medikal estetik uygulamalarının sadece konusunda uzman, bu işin eğitimini alan doktorlar tarafından yapılabileceğini hatırlatan Medikal Estetik Hekim Dr. Yasemin Savaş, yetkin olmayan kişilerce yapılan uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Merdiven altı olarak adlandırılan, ruhsatsız işyerlerinde, sertifikasız kişilerce uygulama yapılmasının en önemli tehdit olduğunu belirten Dr. Yasemin Savaş, “Hastaların gittikleri sağlık kuruluşunun Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olması, yani muayenehane, poliklinik ya da hastane olması gerekir. Estetik merkezleri, güzellik merkezleri, kuaförler, medikal estetik uygulamaları yapamazlar. Yetkileri yoktur. Bu uygulamaları yapabilmek için tıp fakültesi mezunu olmak ya da Sağlık Bakanlığınca yetkin kılınan hekim olmak gerekir. Çok merkezi yerlerde çok uygun fiyatlarla, dolgu, botox ve benzeri işlemlerin yapıldığı reklam ve tanıtımlar görüyoruz. Bu uygulamalar doğru ve sağlıklı ürünler kullanıldığında bu fiyatlara yapılamaz. Bu tür operasyonlar yaptırmak isteyenlerin öncelikle fiyat kriterini ön planda tutmaması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. 300- 500 TL’ye bu uygulamaların yapılabilmesi mümkün değildir. Medikal estetik uygulamalarında komplikasyonların olabileceğini, istenmeyen durumlarda bu işi bilen yetkin bir hekimin müdahalesine ihtiyaç duyulabileceğini akılda tutmak gerekir” dedi. Dr. Yasemin Savaş, “Özellikle ucuz olsun diye yapılan birçok tercih, sonrasında geri dönüşü olmayan çok pahalı sonuçlara neden olabilir. Organ kaybına, doku kaybına, yüzümüzde geri dönüşü olmayan izlere sebep olabilir. Bundan dolayı bilinçlenme artmalı, hizmet almak isteyen kişiler daha dikkatli olmalıdır” diyerek uyarılarda bulundu.