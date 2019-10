Üç kahraman tekrar bir araya geldi!

endereren@gmail.com

Her ne kadar yeni gibi dursa da, üzerinden tam 10 yıl geçmesiyle artık eski bir seri kıvamına gelen Trine serisi, platform oyuncularına güzel saatler yaşatmayı başarmıştı. Üçleme olacağı tahmin edilen, ancak Frozenbyte’ın sürpriz duyurusuyla, dördüncü oyunla birlikte üç kahramanımız tekrar bir araya geldi. Prensin ortadan kaybolmasıyla üç kahramana haber veren krallık, ekibi bir araya getirip yine krallığın kaderini üç kahramanımıza bırakıyor. Hikaye derinliği anlamında çok yüzeysel bir yapıya sahip olan Trine 4, bu konuda her oyuncuyu memnun edemeyebilir. Bölüm tasarımlarına yerleştirilen detaylar direkt olarak gözünüze çarptığından, hızlı düşünmeniz halinde oyun oldukça akıcı oluyor. Diğer üç oyunda bu durumun tam tersi olarak, her bir sahneye geldiğinizde ortama bakmanız ve detayları iyice süzmeniz gerekiyordu. Animasyonları daha gerçekçi hale getiren yapımcılar, oyunun fizik unsurunu da geliştirmiş. Nesnelerin bulmacalarda kullanımına şahit olduğunuz kısımlarda animasyonlar üzerinde ne denli bir emek olduğunu görebiliyorsunuz. Oyuna geldiğimizde Trine 4 The Nightmare Prince, Trine hayranlarının seveceği bir yapım olarak piyasaya çıkacak. Oynanış mekaniklerine küçük dokunuşlar yapmak dışında ve grafikleri yenilemek dışında dördüncü oyun, büyük oranda üçüncü oyuna benziyor. Ancak oynanış süresi anlamında üçüncü oyunu çok rahat geride bırakan Trine 4, platform tarzını benimseyen oyuncuların denemesi gereken bir yapım olmuş.

Artılar:

Bölüm tasarımları güzel

Bulmacalar güzel tasarlanmış

Grafikler ve çizimler yine çok iyi

Eksiler:

Hikaye ilgi çekici değil

Eski oyunlara nazaran pek yenilik yok

Dövüş sistemi başarısız