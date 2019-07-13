Türkiye'nin hackerları bu kampta yetişecek

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Dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkeler Amerika, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye... Verilere göre ülkemizde 20 bin, dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Bu kapsamda Marmaris’te senaryo tabanlı ve uygulamalı bir eğitim kampı düzenlenecek. Dünyada bir ilke imza atılacak olan bu eğitimde, katılımcıların kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları gerekecek. 4 gün sürecek olan eğitimin detaylarını Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, AKŞAM Cumartesi’ye anlattı.

Türkiye’nin dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında yer aldığını biliyor muydunuz? Türkiye’den önce ise Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle olası siber saldırılara karşı korunmak zorunlu hale geldi. Uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginlikler siber saldırıların artmasında da büyük rol oynuyor. Veriler, Türkiye’de 20 bin, dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu da Türkiye’nin bu pazara yatırım yapması ve ürün geliştirme çalışmalarını artırması gerektiğini belirtiyor…

Sparta Bilişim ise bu kapsamda dünyada bir ilke imza atmak için hacker adaylarını Marmaris’te bir kampta topluyor. ‘Hack2Escape’ adlı etkinlikte senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı düzenlenecek. Programda katılımcılara yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için eğitimler verilecek. Eğitim sonrası katılımcıların kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları gerekecek. Eylül ayında başlayacak ve 4 gün sürecek olan eğitimin detaylarını Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran’dan öğrendik…

ÖĞREN, HACKLE, KAÇ!

Hack2Escape’den bahseder misiniz?

Siber güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve korunması bireysel, kurumsal ve ulusal bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi için yetişmiş ve eğitimli çalışanlara olan talep her geçen gün artıyor. Bu nedenle Sparta Bilişim bugüne dek eşi görülmemiş bir eğitim programı başlattı. Dünyada da bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitimi.

Yani verilecek olan bir senaryo çerçevesinde katılımcılara önce teorik bilgi aktarılacak ardından pratik olarak ve kaçış senaryosuna bağlı olarak uygulamaları istenecek. Buna ‘problem temelli öğrenme’ de deniliyor ve faydaları tüm dünyada kanıtlanmış bir sistem. Katılımcıların ‘aktif öğrenme’ veya ‘yaşayarak öğrenme’ gerçekleştirmesi sağlandığı için çok daha derinlemesine eğitim almaları, anladıklarını gerçek hayat problemleriyle pekiştirmeleri hedefleniyor.

Sloganımız ‘Öğren, Hackle, Kaç!’. Senaryo ise yüksek güvenlikli bir kamptan kaçış. Bunun için katılımcılara ağ ve sistem sızma testi eğitimi, web uygulama sızma testi eğitimi, Python ile sızma testi aracı geliştirme, sızma testlerinde Powershell kullanımı, siber güvenlik teknolojileri, antivirüs atlatma ve Endüstriyel Kontrol Sistemi sızma testi eğitimleri verilecek.

HER DÜZEY KATILIMCIYA UYGUN

Kampın içeriğinden bahseder misiniz?

Bu eğitimleri alan katılımcıların eşzamanlı olarak öğrendiklerini uygulamaları ve senaryo gereği kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları sağlanacak. Marmaris’te çam ve günlük ormanları arasında yer alan Club Amazon’da eylül ayında düzenlenecek olan eğitimin süresi 4 gün olacak. Uçak bileti, havaalanı transferleri, tam pansiyon konaklama ve etik hacking eğitimini paket olarak sunuyoruz. Eğitim siber güvenlik alanına ilgi duyan her düzeyde katılımcıya uygun olacak biçimde hazırlandı. Daha önce bilgisi olanların bilgilerini pekiştirmesini ve uygulamaya geçirmesini, hiç bilgisi olmayanların ise doğru eğitim almış, yetişmiş birer sızma testi uzmanı olmalarını istiyoruz.

Amacımız siber güvenlik eğitimini sıkıcı sınıf ortamlarından çıkartıp, senaryo tabanlı bir kaçış oyunuyla daha verimli hale getirmek. Bu amaçla geliştirdiğimiz eğitim laboratuvarının bu anlamda dünyada eşi yok.

DÜNYADA İLK 5’TEYİZ

Türkiye siber saldırılara karşı ne durumda?

Türkiye, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında. Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan’ın ardından Türkiye geliyor. Siber güvenlik pazar payı 120 milyar dolar ancak Türkiye’nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da Türkiye’nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor.

DÜŞMANDAN BAŞKA EĞİTMEN YOK

Güvenlik seviyelerini artırmak için neler yapılabilir?

Siber güvenlik seviyesinin artması için teknolojik yatırımlar tek başına yeterli değil, bu alanda yetişmiş çalışanlara olan ihtiyaç her zamankinden fazla. Siber saldırılarla etkin biçimde mücadele etmenin yollarından birisi de siber saldırganlar gibi düşünebilen ve saldırıların hedefi olabilecek sistemleri onlardan önce tespit ederek açıkların giderilmesini sağlayan etik hacking hizmetleridir. Her zaman söylediğim gibi düşmandan başka eğitmen yoktur. Zayıf yönlerimizi bize en iyi düşmanlarımız gösterir. Bizler de sızma testi hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin gerekli tedbirleri gerçek bir saldırıyla karşılaşmadan önce almalarını sağlıyoruz. Özellikle uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginliklerin siber saldırıların artmasında önemli rol oynuyor. Son aylarda Türkiye’deki kuruluşları hedef alan saldırılarda da buna dair ciddi izler gördük.

WORKSHOP EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Hack2Escape süresince katılımcıların farklı teknik yeterlilik seviyelerinden olması grup çalışmalarını mümkün kılacak. Sadece eğitimle değil aynı zamanda workshoplar ile de eğitimler vereceğiz. Katılımcıların tartışma konularına dâhil olması, fikir alışverişinde bulunması, bu eğitim öncesinde hiçbir bilgileri bulunmayan konularda araştırma yapıp diğer grup üyelerinden de faydalanmalarını sağlayacağız. Bilgisayar ve bilgisayar güvenliği konularındaki becerilerinin artmasının yanı sıra bilgisayar güvenliğine olan ilgiyi de artırmayı hedefledik. Bunu hem bireysel hem kurumsal hem de ülke güvenliğimiz adına önemli bir adım olarak görüyor, yetişmiş siber güvenlik personeli ihtiyacına katkıda bulunmayı umuyoruz.