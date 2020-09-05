Türkiye'nin cennet köşesi Fethiye

Muğla’ya 130 km uzaklığı olan ve en geniş yüzölçümüne sahip ilçesi. Tabii bu nüfus yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. Bu güzel ilçenin şüphesiz en güzel yeri Ölüdeniz. Dünyaca ünlü Ölüdeniz, antik çağda ‘ışık ve güneş diyarı’ olarak biliniyor. Ölüdeniz, turkuvaz rengiyle, kumlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarabileceğiniz bir yer. Fethiye’ye 13 km uzaklıkta ve bu bölgeye giriş ücretli. Ölüdeniz’in arka tarafı durgun ve sığ olduğu için çocuklar ve aileler için tam uygun bir deniz.

100 KELEBEK TÜRÜ VAR



Bunun dışında Fethiye’de nereyi görelim derseniz, yürüyüş yolu Likya Yolu, Rodos Şövalyelerinin yaşadığı Şövalye Adası, kendine has coğrafyasıyla Kelebekler Vadisi, ilk 3 sıraya yerleşir.

Akdeniz Bölgesi’nin endemik bitkilerinin adresi Babadağ‘ın eteklerini süsleyen Kelebekler Vadisi ise çok müthiş bir güzellik sunuyor. 1995 yılında SİT alanı ilan edilmiş vadi, doğa ve kamp turizminin en önemli adreslerinden olarak biliniyor. Kelebekler Vadisi, barındırdığı 100’e yakın kelebek türünden alıyor. Denize girmek, kamp yapmak için çok uygun bir mekan.

Son zamanlarda artan yapılaşmayla birçok noktada negatif durumlar oluştursa da Ölüdeniz, hâlâ güzelliğini koruyor. Burada sadece kum, güneş, deniz üçlüsü yok, birçok güzellik yaşanabiliyor. Burası bir tatil beldesi, su sporları yapabilir veya yamaç paraşütü tutkunları Babadağ’dan yamaç paraşütü deneyimini tadabilir.

200 METRELİK SAHİL



Fethiye’nin doğal güzelliklerinden Kabak Koyu, son zamanlarda yıldızı parlayan yerlerden. 200 metreye varan sahil sahip koy Ölüdeniz’e yaklaşık 17 km mesafede bulunuyor. Sit alanı olan koya, Ölüdeniz’den teknelerle gidiliyor. Ayrıca karadan da belli bir noktaya kadar gidip, ondan sonra yürümeniz gerekiyor. Kayaköy, eski bir Rum köyü, eski adı Levissi, 1923’e kadar 10 bine yakın kişinin yaşadığı köy, Karmilassos Antik Kentinin üstünde kurulan bir köy, burası mübadeleyle terkedildikten sonra uzun yıllar boş kaldı. Yemyeşil ağaçları, dar sokakları, üst üste evleri, kiliseleri, şapelleri ve olağanüstü manzarasıyla Kayaköy, ileride canlılığın yeniden yaşanacağı bir yer gibi duruyor ziyaret edilebilir bir köy.

ÜNLÜ YÜRÜYÜŞ ROTASI



Gemile Adası, Fethiye’ye 9 km mesafede bulunuyor. Güzel kumsalı, zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrili yapısıyla dikkat çeken ada ve freskleri hâlâ bozulmamış Bizans ve Erken Hristiyanlık Dönemi kilise kalıntıları görülebiliyor. Antik Çağ’da Likyalıların ticaret rotası olarak kullandığı Likya Yolu, Antalya ile Fethiye körfezleri arasında bulunan bir trekking rotası. Güzel koylardan, dağlardan, köylerden, İdyros, Phaselis, Olympos, Limyra, Myra, Simena gibi çok sayıda antik kentten geçen Likya Yolu, hem doğa hem de arkeolojinin harmanlandığı bir yol. Bu yola Likya yolu turlarına katılarak da gidebilirsiniz. Sakin bir plaj olan Çalış Plajı ise Fethiye’ye 5 km mesafede bulunuyor. Kilometrelerce uzunluktaki bu geniş, kumlu ve ulaşımı kolay plaj, temiz denizi ve Fethiye Körfezi’nin eşsiz manzaralarıyla Fethiye’nin en iyi plajları arasında. Aynı zamanda caretta carettaların da yaşam alanlarından biri

TARİHİ DE İLGİ ÇEKİCİ



Bunun dışında nereye baksanız, sizi kendisine hayran bırakan koyları, plajları, adaları ve doğası var.

Fethiye Kral Mezarları, doğal kayaya oyulmuş olan Kaya Mezarları, Likya Dönemi’nden kalma eserlerden. Basamaklarla çıkılabilen bu mezarlar, Fethiye ve deniz manzarasına hâkim manzarasıyla görülmesi gereken yerlerden.

Fethiye Arkeoloji Müzesi tarihe meraklı olanların mutlaka ziyaret etmesi gereken çok sayıda eserin sergilendiği müzede, antik eserler, heykeller, seramik, cam ve metal objeler görülebilir.

Fethiye çevresinde gezilecek yerler olarak Saklıkent Kanyonu, Şövalye Adası, Cennet Koyu, Katrancı Koyu, Günlüklü Koyu ziyaret listesine alınabilir.

DENİZ ÜRÜNÜ VE OTLAR

Fethiye’de ne yenir ne içilir diye sorarsanız tabi Ege bölgesi ve deniz olduğu için deniz ürünleri ve otlu yemekler başı çekiyor. Otlu gözlemeyi deneyebilirsiniz

Ege’nin en güzel ilçelerinden olan ve ziyaret etmeniz için birçok sebep sunan Fethiye’yi bol bol dinlenerek ve aceleye getirmeden keşfedin.