Türkiye'den Japonya'ya uzanan bir aşk hikayesi

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Japonya’da 2019 yılının Türk Kültür Sanat Yılı ilan edilmesinin ardından Gazeteci Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış adlı romanı beyazperdeye uyarlandı. THY’nin Tahran’daki Japonları kurtarma operasyonunun anlatıldığı film 9 Temmuz’da ‘Yuvaya Dönüş’ adıyla Türkiye’de vizyona girecek. Güven ile filme konu olan kitabını konuştuk...

Tahran’da genç bir Türk istihbarat subayı ile genç ve güzel Japon kızın aşk hikayesi… İran Irak Savaşı öncesinde Saddam Hüseyin’in tüm dünyaya vatandaşlarını Tahran’dan tahliye etmeleri için verdiği 72 saatlik süre… Japonya’nın kendi vatandaşları için uçak gönderememesi, devreye giren Turgut Özal’ın Japonların tahliyesi için de Tahran’a THY uçağı göndermesi… Tüm bu gerçekler Gazeteci Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış adlı romanında bir araya geldi. Türkiye’de “Yuvaya Dönüş”, Japonya’da ise “Yuvam Kapadokya” ismiyle vizyona girecek olan filmin yapımcılığını üstlenen Erdal Güven AKŞAM Cumartesi’ye bu ilginç yolculuğu anlattı.

GELECEK BİR FOTOĞRAFLA DEĞİŞTİ

Önce Japonya maceranızdan başlayalım. Neden Japonya’ya gittiniz?

Turgut Özal’ın girişimleriyle, Japonya’ya gönderdiler 6 yıl orada Hürriyet’in Tokyo temsilcisi olarak görev yaptım. Geri döndüğümde ise gazetenin Genel Müdür Yardımcısı oldum.

Siz önce Tahran’dan kaçış kitabını yazdınız önce onun hikayesini anlatır mısınız?

Tahran’dan kaçış 1985’te yaşanan bir olaydı. 2005 yılında dönemin Japonya Başbakanı Türkiye’ye ziyarete geldiğinde geziye misyon katmak için iki ülke arasında ‘önemli bir olay’ı gündeme getirdi. 1985 yılında Tahran’dan Japonların tahliyesini sağlayan THY personeline ‘teşekkür’ edilmesine karar verildi. Çırağan’da o günkü uçuşta yer alan ekip ağırlandı. Japonya Başbakanı ‘Japonlar Türk halkına minnettar’ dedi. Aradan 20 yıl geçmiş unutulmuş bu olay yeniden gündeme geldi böylece. Ben de o dönem Tahran Büyükelçisi olan Erdoğan Kök’le görüştüm ve bu kurtarma operasyonunun detaylarını öğrendim. Japonya’da bununla ilgili çekilen belgesel vardı, onları araştırdım ve Tahran’dan Kaçış romanını yazdım.

KONÇERTOYA ESİN KAYNAĞI OLDU

Bu kitap Japon imparatoruna hediye edildi…

Kitap çok beğenildi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isteğiyle TOBB tarafından Japoncaya çevrilerek 15 bin adet basıldı. Gül, kitabı Japon İmparatoru Akihito’ya hediye etti, Japoncaya çevrilen 15 bin kitapta bu ülkede ücretsiz dağıtıldı.

Film olmasına nasıl karar verdiniz?

Bu film aslında 2005 yılından beri benim hayalimdi ancak gerçeğe dönüşmesi Japonya’dan gelen olumlu tepkiler üzerine oldu. Numan Kurtulmuş’un Kültür ve Turizm Bakanı olduğu 2016 yılında benim de desteklerimle Japonya’da 2019 “Türk Kültür Sanat Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda bir film hazırlanmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı filmin konusunun “Tahran’dan Kaçış” isimli kitabımdaki hikaye olmasını istedi ve bakanlık desteğiyle çalışma başlattık.

Neydi Japonları bize minnettar bırakan...

Film gerçek bir hikayeden yola çıkılarak senaryolaştı. 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında, Saddam Hüseyin, ABD’den aldığı güçle tüm dünyaya kendi vatandaşlarını bu ülkeden çekmeleri için 72 saat süre verdi ve ‘Tahran Mehrabat havalimanını bombalayacağım’ dedi. Bunun üzerine birçok ülke uçak göndererek kendi vatandaşlarını kurtarmaya başladı. Japonya çeşitli nedenlerle uçak gönderemedi. O dönem Japonya Büyükelçimiz konuyu Özal’a aktarınca rahmetli diyor ki; “Japonya çok önemlidir, nerede bir mazlum varsa Türkiye oraya yardım etmek zorundadır.” Bunun üzerine THY, Tahran’a iki uçak gönderdi. Birinci uçak Türkleri, ikinci uçak ise Japonların Tahran’dan tahliyesini sağladı.

KONU BİRAZ FARKLI

Filmin konusu sadece bu kaçış hikayesi mi?

Biz filmi yaparken konuyu biraz değiştirdik. Tahran’dan Kaçış ana figür olarak kaldı ama filmde bir Türk istihbarat subayıyla bir Japon genç kız arasındaki aşkı konu aldık. Bu aşk hikayesinden bir kız çocukları oluyor ve bu kız çocukları üzerinde dönen hikayeyi anlattık filmde. Yani hikaye Tahran’da başlıyor ama kaçışla bitmiyor günümüze kadar gelerek İstanbul, Kapadokya ve Tokyo’yu içine alıyor.

İKİ AYRI ÜLKEDE İKİ AYRI TARİH

Kimler rol aldı filmde?

Başrollerimizde Burhan Öcal, Furkan Palalı ve Japon kız olarak da Megumi Masaki yer aldı. Film Kapadokya, İstanbul ve Tokyo’da çekildi.

Filmin galası ne zaman?

Film Türkiye ve Japonya’da ayrı zamanlarda vizyona girecek. Türkiye’deki galası ‘Yuvaya Dönüş’ ismiyle 9 Temmuz’da yapılacak ve 12 Temmuz’da vizyona girecek. Japonya’da film Yuvam Kapadokya ismiyle vizyona girecek Aslında Biz aslında Cumhurbaşkanımızın G20 törenleri sırasında Japonya lansmanını yapmak istedik fakat yer bulamadık. Cumhurbaşkanımız 22 Ekim’de Japonya imparatorunun taç giyme törenine katılmak için bu ülkeye tekrar gidecek biz de lansmanı o zaman yapacağız. Kasım ayında da Japonya’da 100 sinema salonunda gösterime girecek.

DEVAMI GİŞEYE BAĞLI

Ben yapımcı değil gazeteciyim, ikinci filmi yapabilmem için bu filmin iyi gişe yapması lazım. Eğer film gişe yaparsa elimizde çok güzel konular var o zaman film yapımcılığına devam ederim. Ama bu film iş yapmazsa ben de gazeteciliğime devam ederim.

ANKARA’NIN KÜÇÜK HÜSAMETTİN’İ

Benim Ankara basınındaki adım Küçük Hüsamettin’di. Muharrem Sarıkaya bir sabah Özal’ı benim takip etmemi istedi. Sabahın beşi kırmızı ceketim mavi pantolonum, yaka da mendil takipteyim. Özal toplantıdan çıktı beni gördü gözlerini ovaladı; “Ne o küçük Hüsamettin gibi” dedi. Adım Küçük Hüsamettin kaldı.