Türk tekstil ve moda dünyası hareketleniyor

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Türk moda ve tekstil dünyası şu günlerde güzel haberlerle canlanmaya başladı. Gerek ülkemizin gerekse uluslararası platformlarda modanın başkentlerinden biri olan İstanbul’u sektörel olarak hareketli günler bekliyor. Kulağıma gelen irili ufaklı projelere gelin hep birlikte göz atalım.

Koza 2020 ilk finalistleri jüriler tarafından belirlendi. Sektörümüzün en köklü ve en büyük moda tasarım yarışması, her yıl dev showlara imza atıyor ve yetenekli gençlere inanılmaz bir kariyer fırsatı yaratıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetim kurulu başkanı Mustafa Gültepe ve İHKİB projelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Altan, yaptıkları açıklamada sektörümüz adına çok önemsediğimiz ve bu yıl 28.Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nı hayata geçirmek üzere çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ettiklerini ifade ettiler. Dünya ve ülkemiz adına geçirdiğimiz zorlu süreçler sonrası bu tarz özel projelerin devamlılığının, geleceğe yeni tohumlar ekmek adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ve çıkacak tasarımları görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.

CİHAN NACAR MAYOLARI ÜNLÜLERİ ÇOK MUTLU ETTİ

Başarılı mayo ve bikini tasarımcısı Cihan Nacar’ın ünlü kadın sanatçıların ilk tercihi olduğunu biliyoruz. Hepimizin tatile çıkmaya hazırlandığı şu günlerde Cihan Nacar ünlü isimlere yeni tasarımlarının içinde yer aldığı renkli bir hediye paketi yollamış. İrem Derici, Gülben Ergen, Merve Özbey, Deniz Akkaya, Pınar Altuğ, Nurgül Yeşilçay ve daha onlarca isim sosyal medya hesaplarından bu mayo ve bikinileri paylaşarak bir an önce plajlara kavuşmak için ne kadar sabırsızlandıklarını gösterdiler. Tabi tasarımcının yeni modellerini ne kadar beğendiklerini de ayrıca birçok farklı not ile belirtmişlerdi. Sanatçıların tasarımcıları bu denli desteklemesi ve böylesi zorlu bir süreçte yanlarında olduklarını göstermelerini çok takdir ediyorum.

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ MODANIN KALBİ

Ülkemizde moda denince ilk akla gelen adres Nişantaşı’dır. Bu semtin en gözde ve lüks caddesi olan Abdi İpekçi eski renkli günlerine çok yakında tekrar dönüyor. Nasıl mı? Pandemi sürecinde tüm caddenin alt yapısı ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Birçok bina yenilendi ve geniş, gösterişli mağazalar lüks markalar tarafından kiralandı. Cafe ve restoranların sokağa taşan ve kötü görüntü yaratan sınırları Şişli Belediyesi tarafından temizlendi. Prada, Chanel, Louis Vuitton, Gucci’nin yanı sıra yerli markalarımız Beymen, GiziaGate, Roman ve Çiğdem Akın gibi başarılı moda tasarımcılarımız da bu caddede yer almaktadır. Özel günlerde ve dönemlerde süslenen, konserler verilen ve alışveriş için onlarca marka sunan bu özel adresin eski günlerinden çok daha renkli bir döneme gireceğinden hiç şüphem yok. Cadde alışveriş kültürünün yaşatılması ve dünyada marka olmuş moda merkezlerinden Nişantaşı’nın kalbi Abdi İpekçi için ilgi duyan herkesin bu oluşuma destek vermesi gerektiğini düşünmekteyim.