Türk Modası Benim

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Türk moda tasarımcılarımızı ne kadar tanıyoruz? Koleksiyonlarına nasıl ulaşabiliriz? Global bakış açısı ile lokal ve kültürel değerlerimizi harmanlayan bu özel isimleri daha yakından tanımak ister misiniz? Pandemi sürecinde küçük çaplı ama kreatif yönü ile ilham veren markalar ve moda tasarımcılarımızın ne kadar değerli olduğunu anladık. Dolayısıyla bu süreçte onları ayakta tutmak oldukça önemli. Bu anlamda yakın zamanda hayata geçirilen bir projeyi takip ediyorum. Trendyol ve Türk Moda Tasarımcıları Derneği ortak bir çalışma başlattılar. TÜRK MODASI BENİM adlı hareketi ben de sizlere duyurarak bu oluşuma destek vermek istedim.

Özellikle tasarım odaklı giyinmeyi seven modaseverler için; koleksiyon hikâyeleri, farklı kalıp ve tasarım dokunuşları ile heyecanlandıran Türk moda tasarımcılarının imza ürünlerine sahip olmak artık çok daha kolay.

Genellikle televizyonda program yapan veya popüler kimliği seven isimleri moda tasarımcısı olarak tanımaktasınız fakat moda tasarımcısı kimliğini taşımak, hiç de o kadar kolay değil. O nedenle elma ile armudu ayırt etmek için sektöre hizmet eden Türk Moda Tasarımcıları Derneği ( MTD) var. Dernek çalışmalarını uzun yıllardır birçok kurum ile ortak projelere imza atarak aktif bir şekilde sürdürüyor.

MTD’ye üye olmak için üniversitelerin veya özel akademilerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekmekte. MDT, kuruluna başvuranların tasarım dosyalarını değerlendirdikten sonra kişilerin üye kriterlerine uyup uymadığına karar veriyor. MTD’ye üye olanlar sektörel birçok içeriğe, gelişmelere, teşviklere ve moda organizasyonlarına dair bilgilendiriliyor. Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası gibi dev oluşumlarda yer almak istiyorsanız size birçok üyelik avantajı sağlıyor. Türk tekstil firmaları ve birçok branştaki işbirliklerinden üyelerini haberdar edip, onları farklı içeriklerle bir araya getirebiliyor. Derneğin destek verdiği veya düzenlediği alışveriş etkinliklerinde ilk öncelik tabi ki üyelerinin. Ulusal ve uluslararası fuarlara gitmek isteyen moda tasarımcılarına maddi ve manevi destek veren devletimiz ve kurumları, sizin MTD üyesi olup olmadığınıza bakıyor ve o şekilde değerlendiriyor. Eminim daha nice hizmet verilen içerik vardır ama son olarak bu dönemin MTD Başkanı Özlem Kaya ve eş başkan Özgür Masur’u “ Türk Modası Benim” hareketini başlattıkları için tebrik ederim.

TÜRK MODASI BENİM PROJESİ

Modaseverler olarak online alışveriş alışkanlığımız giderek artmakta ve ulaşmakta zorluk çektiğimiz markaların ürünlerini birkaç tuş ile kolaylıkla elde edebiliyoruz. Trendyol ve MTD ortak projesi olan “Türk Modası Benim” kapsamında 40 tasarımcının koleksiyonunu artık tek çatı altında bulabilir ve destek verebilirsiniz. Hem de özel indirimler ve avantajlar ile… Niyazi Erdoğan, Nihan Peker, Gökhan Yavaş, Selen Akyüz, Özlem Erkan, Seydullah Yılmaz, Emre Aktuna, Mehmet Emiroğlu ve Ece Salıcı gibi onlarca değerli moda tasarımcısının koleksiyonunu keşfedip, edindiğiniz tasarımlar ile eminim tarzınızda fark yaratacaksınız.