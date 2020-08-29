Türk kopuzu dünya müzik zirvesinde

Ülkemizde müzik alanındaki başarılar genellikle klasik batı müziği üzerinden görülür. Ancak bu toprakların sesini ve sazını yeni formlarla dünyaya taşıyanlar genellikle sessiz sedasız yoluna devam eder. Ne dünya müzik listelerinde zirveye yerleşmeleri haber konusu olur, ne de albümlerinin aldığı ödüller kültür kurumları ya da devlet nezdinde ilgi görür. Müzik alanındaki kültürel zenginliğimizi iğneyle kuyu kazar gibi dünya ligine taşıyan genç bir müzisyen Coşkun Karademir. En büyük desteği yaptığı müziğe inancı. Onun dışında ne büyük sponsorlar ne de devlet yanında olmamış. Buna rağmen gösterdiği başarılar müzik otoritelerinin gözünden kaçmadı ve bu yıl Womex 20 jürisi tarafından Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildi.

Altı senedir çeşitli projeleriyle Womex Expo’suna katılan Coşkun Karademir’le devler ligindeki başarısını konuştuk. The Secret Ensemble’da ortaya koyduğu doğu batı enstrümanlarını yenilikçi bir şekilde sentezlediği özel anlayışı bir kez daha devam ettiren Coşkun Karademir, Quartet formatındaki projesiyle Womex 2020’de dünya müzik sektörüne kopuzuyla bu toprağın sesini taşıyacak.

“Peki, Womex nasıl bir vitrin ve orada neler olacak” diye soruyorum. Cevap heyecan verici: “Orada 45 dakikalık bir performans sunacağız. Bu performansı dünyanın her yerinden oraya katılan müzik patronları, şirket ve organizasyon sahipleri, festival sahipleri, ülkelerin kültürden sorumlu çalışanları, bakanlar ya da üst düzey yöneticiler dinleyecek. Önce bir konuşma yapacağım. “Biz neyiz, kimiz, Anadolu müziği nedir, kişisel olarak yıllar içerisinde neler yaptım da buraya geldim, bu müzik ve benim derdim yıllar içinde nereden nereye geldi. ” sorularına cevap olacak söyleyeceklerim. Hemen ardından Womex “Bu grup bu alanda kendi ülkesinin en iyisi” diyerek bizi lanse edecek. Bunu ilan ettiği andan itibaren Avrupa, ABD, uzak doğu ülkeleriyle gibi birçok bağlantı kuruluyor.”

ULUSLAR ARASI KÜLTÜR ARENASINDA SAZ RESİTALİ



Coşkun Karademir Quartet, müzik endüstrisinin en önemli buluşma noktası Womex’te vereceği konser ile birlikte 90 ülkeden, 2500 üzerinde müzik profesyoneline, 850 event yöneticisine, 500 label, yayımcı, distribütöre; içerisinde European Music Counsil, Aga Khan Music Inititive, gibi dünya kültürünü yönlendiren 400 üzerinde uluslararası resmi ya da sivil toplum temsilcilerine Anadolu’nun kadim kültürünü sunmuş olacak.

Bu organizasyonun uluslar arası kültür arenasında dünya müziğinin en büyük müzik exposu olduğuna dikkat çeken Karademir, 21-25 Ekim’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşecek olan Womex 2020’nin evrensel ölçülere ulaşan etnik ve yerel müzikler için güçlü bir tanıtım, pazarlama ve vitrin olduğunu kaydediyor.

ÜÇ TELLİ KOPUZDAN GÜÇ ALIYORUM



“Dünyada bu alanda, bu müzik tarzıyla, bu formda dünyaya sunulmuş, ilan edilmiş bir işimiz yok.” diyen Karademir, yaptığı işin bu kadar ilgi görmesinde itici gücün üç telli kopuzdan geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Elimde bir kopuzla yıllardır Avrupa ve dünya müzik arenasında cenk ediyorum. Farklı albümlerim çeşitli ödüller aldı. Dünyanın birçok yerinde konserler de verdim. Ama bu güç üç telli bir kopuzdan, Anadolu’nun öz be öz kökünden geliyor. Benim projemin ismi de Öz’dü zaten. Her ne kadar dünya müziğine uygun bir mantalite ile işlesem de oradaki duyguların hepsi bizden. Anadolu’daki bir dağı, bir çiçeği anlatıyor, bir ayrılığı anlatıyor ve bunu hiçbir şekilde bozulmamış sazıyla söylüyor. Bu anlamda bizim daha önce böyle bir kazancımız yok.”

Yaptığı müziğe sadece halk müziği olarak bakmadığının altını çizen Karademir, “Geleneksel Türk Müziği diye alalım. Buna böyle baktığımız zaman bu aslında çok büyük bir başarı ve ufuk açıyor. Womex ilanından itibaren bakıyorum birçok kişi benimle konuşmasında, tebriğinde ‘Ya olabiliyormuş’, ‘başarılabiliyormuş’ ifadelerini kullanıyor. Kendi kültürümüzle ilgili kompleks çok büyük. Biraz haklılık payları da var. Ben womex’i başardım ama çok ciddi savaşlar verdim. Ben kendimi besledim, müziğim beni besledi, elimdeki saz beni besledi. Dünya müziği alanında Türkiye’de büyük iş başardık. Bu benden sonrası için bir iddiadır. Dünyada farklı projelerle konserler verdim, kendi alanında en iyi olan müzisyenler ve sanatçılardan oluşturduğum grupları, projeleri Avrupa’ya dahil ettim. Tabi ki burada sanat ve müzik öncelikli ama sonuçta içsel bir dert de var. Bütün mesele bu.” diye konuşuyor.

WOMEX-DÜNYA MÜZİK EXPO’SU NEDİR?



Womex- Dünya Müzik Expo’su müzik alanında dünyanın en büyük uluslararası fuarıdır. Global müzik dünyası hakkında konferanslar, konuşmalar, film ve en önemlisi konserlerden oluşur. 25 sene önce 300 profesyoneli misafir ettiği ilk Berlin Expo’sundan sonra Womex ailesi bugün 2700 üzeri profesyonel ve 92 ülkenin temsilcisini misafir edecek şekilde büyüdü. 90 üzerinde ülkeden 260 performans sanatçısını da barındıran 2500’ün üstünde profesyonelin katıldığı Womex dünya müziğinin en büyük network platformu olması yanı sıra çeşitliliği en geniş müzik etkinliğidir.

En gelenekselinden yeni nesil global underground müziklere uzanan geniş yelpazesiyle showcase konserleri etnik, yerel ve göç kültürleri yansıra şehir ve elektronik seslerinden ve bunların karışımlarından oluşur. Womex ve genel olarak katılımcı delegeler, yaratıcılık ve sanat aracılığıyla kültürlerin uluslararası arenada temsilini desteklemeyi amaçlar. Yaratıcılığı ve çeşitliliği kutlayan, yeni yetenekleri destekleyen, ama aynı anda ustaları onore eden, köklerin zenginliğini ortaya koyan geleneksel müziğe olan destek amacından hiç sapmadı. “WOMEX, dünya müzik profesyonelleri için bir araya gelmek, yeni yetenekler tanımak ve bilgi alışverişi için artık kesinlikle görülmesi gereken bir etkinlik haline geldi”

KÜLTÜRLER YARATICILIK VE SANAT İLE TEMSİL EDİLİYOR



UNESCO Global Alliance for Cultural Diversity Womex’e katılmak sanatçı ve delegeler için sınırları aşan müzikal, politik, kültürel ve ticari ve gelecek için iletişim kurmaya imkân tanıyor. Yeni yeteneklerin yanı sıra ustalar için de yüksek bir tanınırlık sağlıyor ve sanatsal, kültürel promosyon için önemli bir aracı oluyor.

83 ülkeden, 1250 firma tarafından temsil edilen 2500 üzerinde profesyonel, 260 performans sanatçısı 850 event promotör 520 label, yayımcı, distribütör 410 devlet, eğitim ve diğer kurumlar 660 bireysel booking acentesi, 610 menajer 300 prodüktör 250 yerel ve uluslararası gazeteci 55 ülkeden, 250 stantla katılan 670 katılımcı 7 sahne, 60 üzerinde showcase, 47 ülkeden 260 müzisyen 110 konuşmacı ve mentör, 25 Konferans 20 Network Toplantısı WOMEX Academy- Aruba, 15 ülkeden, 32 yeni jenerasyon müzisyeni 3 proje için seçti.

Coşkun Karademir Quartet Womex showcase’i sonrasında yapılan ilk iletişimler gösteriyor ki Asya ve Avrupa’da 20 ülkede 28 konser verecektir. Aralarında Olso World, Ethno Croatia, Festival Med, Festival Mundial, Jeonju Int. Sori Festival gibi büyük festivaller; Au Fil de Voix, Fira Mediterrània de Manresa, gibi müzik expoları; Bozar, Shengor, Paradiso, Theatre de laville gibi prestijli mekânların olduğu bu turnede 200 binden fazla seyirciye direkt 2 milyondan fazla sosyal medya takipçisine dolaylı olarak ulaşılması hedefleniyor.