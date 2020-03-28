Tunuslu sanatçıdan Türkiye'ye İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'yla destek

Türk kökenli bir aileden gelen Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi de İtalya için kanunla yorumladığı Bella Ciao şarkısının ardından Türkiye için de İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’yla dayanışma ve “evde kal” çağrısı yaptı. Bir dönem İstanbul’da da yaşayan Fersi, Türkiye›yi çok sevdiğini ve salgından sonra Türkiye›ye tekrar gelmeyi heyecanla beklediğini söyledi. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tedirgin ettiğini ve bir sanatçı olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştığını aktaran Fersi, “Ben güzel taraftan bakıyorum. Bu birbirimizi daha çok sevmek, daha iyi dinlemek ve desteklemek için iyi bir fırsat. Bu yüzden sizinle videolarım aracılığıyla pozitif enerji yaymak istiyorum.” ifadelerini kullandı.