Trikoların gücü adına stil sizde artık

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Moda dünyasında, ilkbahar sezonunun en trend ürün hiç şüphesiz trikolar nasıl kombinlenir, nerede nasıl giyilir diye düşünüyorsanız bu yazı içeriğim tam size göre…

İlkbahar demek kat kat kıyafetlerden kurtulup daha da renklenmek demektir. Mayıs ayına kucak açtığımız şu günlerde kış mevsiminin bize bıraktığı en güzel miras trikolar, güneşli ama tatlı sert havalarda sizi sıcak tutacak triko modelleri her geçen yıl modaya daha da adapte oluyor ve her türlü ortama ayak uyduruyor.

Markalar triko gruplarında ilk tercihlerini renkli ve enerji veren düz modellerden yana kullanırken, moda tasarımcılarında ise desenli, aksesuarlı, hareketli ve dantelli modeller daha ön planda. Mağazalarda İlkbahar/Yaz Koleksiyonları’nın ilk etabında ağırlıklı olarak yer alan bu grup; kazak, hırka ve hatta ceket modellerinin farklı versiyonları ile karşımızda. Her yaş grubunun ve cinsiyetin bu sezonda en çok tercih ettiği bu üst grup tasarımlar, gardıroplarımızda yine söz sahibi olacak gibi görünüyor.

NE TARZ MODELLER Mİ?

Geniş kalıplı ve dökümlü modeller tarz sahibi hanımlar için çok ideal. Kalın kemerler ile stilize edildiğinde oldukça havalı olan oversize trikolar günlük şıklıkta büyük kurtarıcı. Feminen hanımların sevdiği omuzları açık veya farklı bir bölgede penceresi olan modellerle gündüzden geceye rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Parıltılı taşlar veya pul detaylı modeller ise benim kadınlara en yakıştırdığım seçeneklerden. Hanımlar ispanyol kol veya fırfırlı modeller ise size her zaman ekstra bir hareket katacak ve ortamda stilinizle rol çalmanıza yardımcı olacaktır. Erkekler için boğazlı kazakları, blazer ceketlerle tamamlayıp şık mendillerle kombinlediğinizde trend bir görünüm sağlayabilirsiniz. Beyaz yakalı plaza çalışanları ise koyu tonlu takım elbiselerinin içini düz ama renkli trikolar ile eklediklerinde daha enerjik ve motive edici bir görüntü elde edebilirler. Eğer hafta sonu organizasyonlarına katılacak iseniz desenli triko panço modelleri her iki cins için oldukça ideal.