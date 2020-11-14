Trikoların genç ve havalı tavrı

Sonbahar/ Kış sezonu deyince hiç şüphesiz ilk akla gelen grup trikolar oluyor. Bu haftanın konusu triko olunca, ilk olarak ülkemizde branşında kalitesi ve çizgisi ile bir numara olan Mısırlı Triko’nun koleksiyonuna da göz attım. Son iki sezondur daha genç ve trend çıtalarını üst seviyelere çıkardıklarını da fark ettim. Trikoların moda dünyasında bu kadar sınıf atlamış olması ve ilgi görmesi, eminim böylesi köklü bir markayı da heyecanlandırmış ki daha genç ve özel bir koleksiyon hazırlamışlar.

HEYECAN VEREN MODELLER

Tasarımcılar trendleri öylesi iyi yorumlarla trikolara uyarladılar ki, şık ve gösterişli modeller ortaya çıktı. Dünya devi lüks markaların defilelerinde de tacı takan trikolar, karşı konulamaz bir hızla tüm moda severleri etkisi altına almaya devam ediyor.

Peki bu sezon bizi ne tarz trikolar bekliyor derseniz…

Trikoların özellikle balon kollu gösterişli modeli tam bir star. Vücudu saran ince triko elbiseler, oversize dediğimiz bol ve dökümlü uzun hırkalar, klasik chanel ceket modellerinin renkli halleri, iri örgülü desenler, pançolar, simli ve ışıldayan modeller, teniniz ile uyum sağlayan en popüler kombin parçalarınız olacak. Uzun yıllar önce popüler olan, pantolon ve üst takımlardan oluşan triko kullanımını ise çok popüler.

Günlük kombinler de romantizm ve samimi stil sevenler; bluz, hırka gibi üst gruplardaki örgü trikoları, gündüz rahatlıkla denim, kumaş pantolon veya eteklerle kullanabilirsiniz. Hanımlar, dikkat etmeniz gereken nokta ise vücut tipinize göre doğru seçim yapmak. Zayıf hanımlar rahatlıkla bol ve iri desenli modelleri kullanabilir. Yapılı ve iri göğüslü hanımlara ise düz veya küçük motifli trikoları öneririm.

Triko kombinlere en yakıştırdığım ürünlerin başında, denim, deri pantolon ve hareketli etekler geliyor. Trikoları, geniş kalıplarla maskülen bir stilde olduğu kadar, tek omuzlu veya düşük omuzlu modellerle de oldukça seksi buluyorum.

Renkliliği ve yumuşak dokusu ile her zaman üzerimizde güzel bir duygu uyandıran trikoların samimiyeti ve asi denim’ler ile uyumu da oldukça dikkat çekici.

Kırmızı, pembe, gri, bej, siyah, pudra tonları, ekru en çok karşılaşacağımız renkler olurken dore ve lame parıltıların olduğu alternatifleri de birçok markada bulabilirsiniz.