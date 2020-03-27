Toplumdan vefa refleksi!

Covid-19 salgınına karşı toplum olarak büyük bir mücadele içindeyiz. Kimimiz bu mücadeleye kendini toplumdan izole ederek katkı sağlıyor kimimiz de evden çıkması kısıtlanmış olan yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayarak. Toplum olarak gösterdiğimiz vefa refleksinin en büyük dilimi elbette risk grubunda oldukları için sokağa çıkmaları kısıtlanmış olarak yaşlılarımızı kapsıyor. Gerek STK’lar gerek kolluk kuvvetleri gerekse bireysel olarak gösterdiğimiz vefa örneği tüm dünyaya örnek olacak cinsten. Onlar yaşlılarımızın ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin kapısını çalıyor ve soruyor: Bir şeye ihtiyacınız var mı?

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU VE BELEDİYELERDEN YARDIM

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan “65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu”nun çalışmalarına yer verildi. Türkiye genelindeki illerde Büyükşehir Belediyeleri, Kaymakamlıklar ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker ve zabıta ekipleriyle sahiplerine ulaştırılıyor. Çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

YERYÜZÜ DOKTORLARI’NDAN DESTEK KİTİ

Yeryüzü Doktorları tarafından başlatılan “Destek kiti ulaştırın, iyilik bulaştırın” kampanyası kapsamında karantina altındaki kişilere pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitler ulaştırılıyor. Vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanırken bu salgında hasta olduğu tespit edilen kişiler, hazırlık yapma fırsatı bulamadan hastanelerde hızla karantina altına alınıyor. Tedbirler nedeniyle refakatçi desteği de alamayan hastaların, temel kişisel ihtiyaçlar noktasında sıkıntı yaşadıklarını fark eden Yeryüzü Doktorları Derneği bir kampanya başlatarak gönüllülerini harekete geçirdi. Kampanyaya ilişkin olarak konuşan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ilgilendiren bir kriz olduğunu söyledi. Güney, dernek olarak hastanelerde karantina altına alınan hastalar için harekete geçtiklerini anlatarak, temel kişisel ihtiyaçları içeren kitleri, hastalara ulaştıracaklarını ifade etti.

RAMAZAN YARDIMLARI ÖNE ÇEKİLDİ

İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle öne çekti. Deniz Feneri Derneği, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan yardımlarını daha önce dağıtacak. İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi gelecek hafta dağıtılacak. İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını «Hep Birlikte Ramazan» sloganıyla yürütecek ve ihtiyaç durumuna göre tüm Türkiye’de dağıtımlarını sürdürecek. Öte yandan Deniz Feneri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi kişiler tek tek aranarak hatırları sorulup hemen akabinde gıda kolileri dağıtımı için randevulaşıldı. Dernek, yaşlıların sesine kulak vererek kendilerine ulaşabilmek için 7/24 bütün ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan dolayısıyla planlamaya alınan “Her ay 10 bin gıda kolisi” projesine ek olarak Koronavirüs hastalığı sebebiyle hijyen paketi verilmesi de kararlaştırıldı. 2020 yılının sonuna kadar 120 bin gıda kolisi ve yanında hijyen ürünlerinin dağıtımı hiçbir maddi geliri olmayan yaşlılara, yetim ailelerine ve ihtiyaç sahibi diğer ailelere dağıtılacak. Yardım çalışmalarını Deniz Feneri Derneğinin tamamı üniversiteli gençlerden oluşan “Genç İyilik” gönüllüleri gerçekleştirecek.

KIZILAY’DAN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE BÜYÜK DESTEK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı konusundaki çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen toplum kesimlerini desteklemek amacıyla eylem planı hazırladı. Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam eden Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılıyor. Kızılay il ve ilçelerde kurulan “Vefa Sosyal Destek Gruplarına” da destek sağlıyor. Önümüzdeki dönem çalışmalarını birey ve ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesine odaklayacak olan Türk Kızılayı, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Gıda kolileri, insanların evden sokağa çıkışını da azaltmayı amaçlıyor. Öte yandan Kızılay, hazırladığı 100 bin hijyen kolisini de bu tür malzemelere ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken toplum kesimlerine dağıtacak. Aynı zamanda karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği vermeye karar veren Kızılay, aşevlerinin kapasitesini de arttırdı. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400 TL nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı.