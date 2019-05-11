Teraziler kaygılarından kurtulmalı

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Bazılarınız için işten ayrılma biraz dinlenme ve mola zamanı. Bu dönem akışa teslim olma zamanı olabilir. Film izlemek ve tatil yapmak iyi gelecektir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Sosyal yaşamınızla ilgili konular bu dönem hareketlenebilir. Deniz kenarında eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Hayallerinizin sesini dinleyebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

Tüm dikkatiniz meslek ve kariyer yaşamınıza kayıyor. Toplum önünde kendinizi nasıl ve nerede görmek istiyorsunuz? Bu soruya odaklanın vizyon yaratın.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Rüyalarınız daha da anlamlı olabilir. Yaşama büyük bir sevgi enerjisiyle bağlanacaksınız. Eğer bir yazarsanız kitabınız yayınlanabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Eş, ortak ya da aileyle ilgili resmi kurumlarla ilgili başlıklarla ilgilenebilirsiniz. Odaklanmak sizin için bu dönem zor olabilir ancak tam da akışta kalmanız gereken bir dönemdesiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Hayatınız boyunca her şeyi mükemmelleştirmek için kontrol ettiniz. Peki hiç yıpranmadınız mı? Bu dönem kürekleri bırakıp karşınızdaki kişilerin partner veya ortağınızın sizi taşıyacağı yere gitmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Günlük yaşamınızı programlamadan anda yaşamayı öğreniyorsunuz. Ayrıca iş akışınız da aynı şekilde ilerleyebilir. Bilinçaltınızda yer alan korku ve kaygılardan kurtulmanız mümkün.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yalnızsanız sizi duygularıyla sürükleyecek romantik bir aşka hazır olun. Eğer sevgiliniz varsa ilişkinizde romantik günler geliyor. Yaratıcı enerjiniz hayallerinizle birleşiyor.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Sizin gibi gezmeyi seven birisi için bu çelişki zor olsa da buna ihtiyacınız var. Bu dönem ailenizin en büyük ihtiyacı sevgi ve onları dinlemeniz. Yakınlarınızla vakit geçirme zamanı.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Yakın çevrenizle keyif alacağınız aktiviteler planlayabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bu dönem yazmak, konuşmaktan daha iyi gelebilir. Kısa seyahatleriniz olabilir. Zihninizi dinleyin.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Parasal konular bu dönem dikkatinizi çekebilir. Paranın size geleceğini bilerek endişe enerjisinden kurtulmalısınız. Sahibi olduğunuz bir şeyin satılması elinize bir miktar para geçmesini sağlayabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. İletişim ve elektronik aletlerinizi ya da arabanızı yenilemek isteyebilirsiniz.