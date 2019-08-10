Terazi için güzel bir aşk zamanı...

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Kariyer yaşamınızda tamamlamanız gerekenler olabilir ve enerjinizi buraya yönlendirebilirsiniz. Sevgilinizle birbirinizi daha iyi anlayacağınız bu dönem onunda ne istediğini bilmesi size keyif verecektir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Alışveriş tutkunuz artabilir. Yalnızsanız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Ekip çalışmalarınızın başarısı sizi motive edecektir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

İletişimden kaynaklı yaşadığınız sorunlar ve yanlış anlaşılmalar geride kalıyor. Keyifli kısa organizasyon ve gezilerde bulunabilirsiniz. Yalnızsanız harika bir aşk gelebilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Parayla ilgili beklediğiniz haberler gelebilir. Sevgi dolu günler yaşayabilirsiniz. Ev için para harcayabilirsiniz. Evde söz nişan olabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bir süredir iletişimle ilgili yaşadığınız sıkıntılı durumlar artık geride kalıyor. Kendinizi doğru ifade edeceksiniz ancak aşırı gurur yapmaktan kaçının. Diş kemik ve kasla ilgili rahatsızlıklara dikkat edin.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Parasal konularda keyfinizi yerine getirecek harika gelişmeler olacaktır. Birden çok kişiyle ya da işle uğraşarak kazancınızı artırabilirsiniz. Gizli bir hayranınız hislerini açabilir. Tabii karar sizin.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Bundan daha güzel daha dikkat çekici ve şanslı olamazdınız. Son zamanlarda aldığınız iltifatlar öz güveninizi de yükseltti. Bazılarınız için güzel ilişkilere başlama zamanı. Daha eğlenceli bir döneme hazır olun.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Artık liderliğe yükselebilir terfi alabilirsiniz. Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Tatlı kaçamaklarına dikkat, kilo alabilirsiniz. Güçlü bir platonik aşk yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Yurtdışı seyahatlerinizi bu dönem eğlenmek için planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız vasıtasıyla tanışacağınız birinden etkilenebilirsiniz. Kim bilir? Belki de hayatınızın aşkıyla karşılaştınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Tamamlamanız gereken şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Meslek ve kariyer yaşamınızda keyifli bir döneme giriyorsunuz. Ancak bu noktada ekip çalışmasının önemini anlamalısınız.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Karşınızdaki kişiyi tam da olduğu gibi anlayacaksınız. Yanlış anlama yok. Belki de kral ruhlu biriyle ortaklı iş yapma teklifi alabilirsiniz. Çevrenizdeki kişiler aracılığıyla yabancı parayla iş yapabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

İş hayatındaki yanlış anlamalar ego çatışmaları artık geride kalıyor. Rahatlayabilirsiniz. Ekonomik ve ruhsal yaşadığınız krizlere mucize çözümler geliyor.