Tekstilciler halka nasıl destek olmalı?

Yaşanılan İzmir depremi bir kez daha gösterdi ki bu tip kriz ve afet durumlarında basın ve sosyal medyadaki en büyük problem dezenformasyondur. İlk temel ihtiyaçlar olan beslenme, barınma ve en temel ısınma şekli giyinmektir. Konumuz tekstil olduğu için ben ve benim gibi tekstil sektöründeki marka ve moda tasarımcılarının kendi alanımızda nasıl sağlıklı destek olabileceğini düşünmeden edemiyorum.

Yalan, yanlış, yancı ve siyasi içerikli bilgilerin yayılması, faaliyet gösteren kurumları ya da kişileri zor duruma düşürür ve o dönem yapmaları gereken yardımı sağlıklı yapamayabilirler.

Mantığımızı bir kenara bırakıp daha çok duygusal hareket ettiğimiz bu tarz durumlarda, özellikle afet bölgesinden uzaktaysak ve fiziksel yardım edemiyorsak telefonlara sarılıp tüm sosyal ağlardan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yüzbinlerce kişi aynı şekilde davrandığı için doğru veya yanlış bilgi sel oluyor ve oluşabilecek doğru yardımları da akıntısında alıp götürüyor. Sonuç sadece kendimizi rahatlatmak. Muhakkak çok iyi iş çıkaran kurum ve bireyler vardır ama sosyal medyada gördüğümüz çoğunluk onlarında işlerini zorlaştırmakta ve dakikaların kıymetli olduğu afet anlarında görevlilere aşırı iş yükü veya psikolojik zorluk yaşatmaktadır.

AFAD, AKUT, KIZILAY, Belediye ve devletin ilgili tüm kurumları kurtarma, sağlık, barınma ve beslenme çalışmalarını zaten yürütüyor, irili ufaklı marka ve işletmeler de ciddi yardımlar gönderiyor. Bağış, yardımlaşma, iletişim sağlama, bilgi aktarma gibi konularda mümkün olduğunca kurumlar üzerinden ilerleyin. Bireysel olarak kurumlara taleplerimizi iletir, gereken kontrolü sağlar ve gönüllü olarak yardımlarımızı sunarsak işleyişi iyileştirme imkânımız var. Türkiye’de ön görülen yeni deprem ve afetlere karşı bu adımların atılması önemli. Ben bir tekstil ve moda yazarı olarak her şeyini kaybetmiş, günlerce sokakta hatta aylarca çadırda yaşayacak insanları sıcak tutacak temel giyinme ihtiyaçlarının temin edilmesi ile ilgileniyorum.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE GENEL ÇAĞRI

Kış aylarında ve pandemi döneminde olmamız daha hızlı hareket etmemizi gerektiriyor. Peki biz tekstil ve moda sektörü olarak bireysel yardımların dışında ne yaptık? Tüm sektörlerde dev işler yapan ihracatçıların her bölgede resmi kurumları var ve altlarında yüzlerce tekstil üye markaları mevcut. Bu kurumlar İzmir İhracatçılar Birliğini arayıp yardımları konusunda muhatap oldular mı? Herhangi bir yardım gönderildi mi? Eşofman takımları, trikolar, çocuk kıyafetleri, ayakkabı, bot, mont, yağmurluk, havlu, ev tekstili gibi temel ve acil ihtiyaçlardan bahsediyorum…

Tüm Türkiye’deki tekstil sektörü; sektörlerindeki markalara ve bu markaların bağlı olduğu resmi kurum ve sivil toplum örgütlerine genel çağrım şudur ki; ilk olarak İzmir’e ve sonrasında da oluşabilecek benzer felaketlere karşı çalışma planınız nedir? Bugüne kadar yaşanan depremler sonrası halka ne kadar destek oldunuz? Hangi kurumlar ile irtibattasınız? Ne tarz yardımlarda bulundunuz? Kaç bin kişiye ulaşıldı? Yardım operasyonunu orada hangi kurum ve kuruluş ile ortak gerçekleştirdiniz? Gelecekte oluşabilecek afetler için plan ve stok çalışmalarınız nedir?

Dönemsel yaşanan afetlerde değil her zaman için bu tarz alt yapı ve yardım hazırlıklarının bir operasyon şeması ve hazırlığı olmalıdır diye düşünüyorum. Ya da var ise bize halka ve yardımseverlere bu anlamda muhatap olabileceğimiz iletişimlerin paylaşılmasını rica ediyoruz.