'Tek formül inandığın müziği samimiyetle sunmak'

uygartaylan@gmail.com

Dark Wave’in uluslararası müzik sahnesinde en çok konser veren ünlü Türk grubu She Past Away ile İstanbul konserinde yakaladık, yeni albümleri ‘Disko Anksiyete’yi konuştuk.

Bursa çıkışlı Türkiye’nin en büyük dark wave grubu She Past Away bugünlerde uluslararası müzik sahnesinde büyük ilgi görüyor. Karanlık ve romantik müzik akımlarından etkilenen grup, ülke sınırları dışında festival festival konser verip günden güne hayran kitlesini artırıyor. 3 yıl aradan sonra gerçekleştirdikleri İstanbul konserinde yakaladığımız grup üyeleri Volkan Caner ve Doruk Öztürkcan’la yeni albümleri Disko Anksiyete’yi konuştuk.

Öncelikle She Past Away nerede, nasıl kuruldu?

Volkan: Grup 2009 yılında Bursa’da kuruldu. 1 sene sonrasında Kasvetli Kutlama EP’mizi yayınladık ve İstanbul’da konserler vermeye başladık. İlk albüm şarkıları ağırlıklı olarak She Past Away öncesi projem Psychoma dönemine dayanıyor. Şarkıların grup formatına evrilmesi ile She Past Away ortaya çıkmış oldu.

Yaptığınız müziği hiç dinlememiş birine nasıl anlatırsınız?

Doruk: Genel olarak 80’ler wave müziğinden etkileniyoruz. İtalo›dan EBM’e deathrock’tan cold wave’e tüm soğuk, karanlık ve romantik müzik akımlarından besleniyoruz. Bunu günümüz gerçekliğinde harmanlıyoruz. En kaba tabiriyle dark wave diyebiliriz.

Dark wave’in yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Volkan: Oldukça güzel. 80’lerdeki kadar popüler olmasa da Avrupa’da her zaman için sadık bir takipçi kitlesi vardı. Ama son yıllarda dediğin gibi kurulan grupların sayısında gözle görülür bir artış var. Türkiye’den de gruplar çıkmaya başladı. Umarım devamı gelir.

Yurtdışında büyük ilgi görüyorsunuz. Bunun formülü sizce nedir?

Doruk: Bunun herhangi bir formülü olduğunu düşünmüyorum. Plak şirketlerinin önemi fiziksel baskının dağıtımı konusunda ortaya çıkıyor ya da spesifik bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ama başlangıç aşamasında insanlara ulaşmak için youtube, bandcamp vb gibi sosyal medya platformları oldukça yeterli günümüzde. İyi müzik bir şekilde dinleyiciye ulaşabiliyor artık. Kısacası benim bildiğim tek formül, inandığın müziği samimi bir biçimde dinleyiciye sunmak. Sonrası kendiliğinden geliyor.

Kendi dilinde şarkı söylemeyi tercih eden bir grup olarak yurtdışında anlaşılmama kaygısı duydunuz mu?

Volkan: Hayır böyle bir kaygımız olmadı hiç. Müzik yeteri kadar güçlüyse kullanılan dil ikinci planda kalıyor. Sözleri merak eden insanlar çevirilerine ulaşabiliyorlar. Benim en sevdiğim gruplardan bazıları Rusça, Almanca, Fransızca gibi kendi dillerinde söyleyen gruplar.

Türkiye’deki yerli dark wave – post punk akımı hakkındaki fikirleriniz?

Volkan: Takip ettiğim kadarıyla birkaç sene öncesine göre oldukça hareketli. 40 yıllık bir müzik janrının sonunda ülkemizde de rağbet görmesi bizi sevindiriyor.

She Past Away için The Cure ne anlam ifadez ediyor?

Volkan: İlk göz ağrım. 15-16 yaşlarımda sıkı bir extreme metal dinleyicisiyken dinlemiştim ilk defa. O zaman bile tuhaf ve ilgi çekici bulmuştum. Sonrasında Faith, Seventeen Seconds gibi albümleri dinlememle birlikte sonsuz aşkımız başlamış oldu.

İmkanınız olsa yolun başındaki size ne söylemek isterdiniz?

Volkan: Böyle devam derdim, biz sadece bildiğimizi, sevdiğimizi yaptık.

Bu albümde ne gibi yenilikler var?

Doruk: Yeni albüm She Past Away’i sevenleri üzmeyecek kesinlikle. Bu albümde de farklı stillerden öğeleri harmanlamaya devam ettik.