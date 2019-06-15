Tatilde sağlıklı beslenin kilo almayın

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Tatilde beslenmede ki yasak ve sınırlama bazen öyle bir boyutta oluyor ki kendinizi sıkmaktan ve gerilmekten yorgun düşüyorsunuz. Tatil bittiğinde yeterince dinlenemediğinizi fark edebiliyorsunuz. Sağlıklı beslenmeyi ve besin gruplarını öğrenmeli ve beslenmenizi o doğrultuda yasak fikri olmadan ayarlamalısınız. Beslenmenizde ne kadar çok yasak fikri varsa fazla kilolarla mücadeleniz o kadar zor olur. Ve bu mücadeleyi kaybetme riskiniz o kadar yüksek olur.

Tatilde, hem dinlenmeli, hem eğlenmeli, hem enerji toplamalı, hem de bütün gerginliğinizi atmalısınız. Tatili tam yaşayabilmeniz içinde kilo olayında takıntıdan uzak durmalısınız.

Tatilden keyif alıp kilo almamanız için beslenme önerileri

Kaçta uyanırsanız uyanın uyanınca 1 saat içinde güzel bir kahvaltı yapın. Kahvaltınızda ne olursa olsun ama mutlaka 2 porsiyon peynir 2 dilim tam buğday ekmeği olsun. Diğer ilaveler tatile ve size kalmış. Tabi mide fesatı geçirmeyin. Yavaş yiyin, lezzete odaklanın ve anı yaşayın.

2- 3 saatte bir protein yağ içeren küçük atıştırmalar yapın, yanında ne istiyorsanız yiyin. Örneğin; ayran, sütlü kahve, 1 avuç fındık, 1 avuç badem, 1 avuç ceviz, küçük peynirli kanepeler, gözleme vb.

Sürekli su için

Öğlen ve akşam yemeklerde istediğinizi yiyebilirsiniz ama 1 koca tabak zeytinyağlı salata + 1 su bardağı ayran içmek şartıyla. Tabi yemeğin üzerine 1 avuç dolusu taze mevsim meyvesi yemeyi unutmayın.

Tatilde ki bütün hareket ve enerji harcama imkanlarından yararlanın. Yüzün, yürüyün, gezinin, dans edin, top oynayın…

Tatilde geç de kalksanız erken de kalksanız mutlaka iyi bir kahvaltı ile güne başlamalısınız. Bol çiğ sebze domates, salatalık vb yemeyi ihmal etmemelisiniz. Kahvaltının üzerine koca bir dilim karpuz yemek de doygunluk seviyenizi arttırdığı gibi vitamin mineraller yönünden de güne iyi başlamanızı sağlar.

Açık büfeler tatilde bir avantaj. Her şey olduğu için temel beslenmemizi tamamlamamız çok kolay. Bulamadım yiyemedim olmaz. Çünkü ne yemeniz ve nasıl yemeniz gerektiği çok önemli. Ne yememeniz gerektiği 2 . sırada önem arz ediyor. Gereken temel besinleri yeterli ölçüde yerseniz, vücudunuz kaçamak yiyecekleri daha kolay metabolize edebilir.

Açık büfede yemek alırken servis tabağınızın yarısını çiğ sebze ile doldurun. Böylece tabağınızın yarısı enerji içermeyen bol lifli taze mevsim sebzeleriyle dolu olur. Üzerine zeytinyağı ve taze limon suyu ilave edin. Tabağınızın kalan yarısına; pişmiş zeytinyağlı sebze yemeği ve mezeler+ seçtiğiniz ızgara et çeşitleri + pilav, makarna patates gibi ekmek grubu yiyecekleri eşit oranda ilave edin. 1 dilim tam tahıl emeği yiyebilirsiniz. Yemeğin üzerine önce mevsim meyvesi yiyin. Hala tatlı istiyorsanız birinci tercihiniz sütlü tatlı olsun.

Bol su için

Güneşli ve sıcak havada terleme ile su kaybı çok fazla olur. Onun için su tüketimi çok önemli. Temiz su olarak günde minimum 1,5 litre su mutlaka içmelisiniz. Kola ve diğer gazlı içecekler sıvı olsalar da vücudunuzun su ihtiyacını karşılamaz, aksine bu tür içecekler su kaybını arttır. Bu tür içecekleri minimum düzeyde ve bol su içmek şartıyla tüketebilirsiniz. Konsantre meyve suları basit şeker içerdiği için uzak durulması gereken içeceklerdir. Taze sıkılmış meyve suyu günde 1 su bardağını geçmemek şartı ile kullanılabilir. Ancak yaz meyvelerini yemek çok daha faydalı bir seçim olur.

Dondurma yaz mevsiminin vazgeçilmez ve en eğlenceli tatlısıdır. Taze sütten yapılmış olanları tercih edin. Dondurmayı yiyebileceğimiz en doğru zaman ise; öğlen yemeğinin üzerine tatlı olarak yiyebilirsiniz. Ya da öğleden sonra 1 avuç kuru yemiş ( fındık, badem, ceviz ) ile birlikte ara öğün oluşturabilirsiniz.

Tatil Bittikten sonra sağlıklı Beslenmeye Devam

Tatil sonrası işinizi ve normal hayatınızı özlediyseniz yeterince dinlendiniz demektir. Tatilde kilo almış vermiş ya da aynı kilonuzda kalmış olabilirsiniz. Takılmayın! Sonuçta adı üstünde tatil ve şimdi gerçek yaşamınıza döndünüz. Yapmanız gerekenler;

Tatilde çok hareket ettiyseniz, vücudunuz harekete alıştı, harekete ve enerji harcamaya devam edin. Hiç olmazsa her gün en az 30 dakika yürüyüş yapın.

Su içmeye bir ömür devam etmelisiniz.

Etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri yapın, bunları tüketin.

Her gün 10 – 15 dakika direk güneş ışığına maruz kalarak D vitamini ihtiyacınızı karşılayın. Tatilde depoladığınız enerjiniz devam etsin ve metabolizmanız hızlı kemikleriniz daha güvenli olsun.