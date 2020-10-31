Tasarımcı Erkan Demiroğlu: Avatar mankenler ile dijital çağa evrildik

Birçok ünlü ve güzel kadını giydiren tasarımcı Erkan Demiroğlu, ED 2021 Kış Koleksiyonu ile moda dünyasında kalıpları yıkıyor. Tasarımlarında doğadan beslenen Demiroğlu, Kaz dağlarında ölümsüzleşen ‘Sarıkız Efsanesi’nden esinlenerek hazırladığı koleksiyonu ile yine göz dolduruyor. Yeni normale uyum sağladığını belirten Demiroğlu, tüketim girdabında savrulan moda endüstrisinin yaşadığı şok dalgasından doğaya, hayvanlara, ekolojiye daha duyarlı çıktığını söyledi. Cihangir’de açacağı yeni showroom ile Toronto, Dubai Riyad’tan sonra Qatar’da başarılı bir satış grafiği yakalamanın heyecanını yaşayan genç modacı sorularımıza içtenlikle cevap verdi.

Yeni normalde moda sektöründe hayat nasıl gidiyor? Bu aralar nelerle meşgulsünüz?

Bu aralar gündemde yeni Showroom heyecanı, taşınma telaşı var! Renkli ve Işıltılı ED Dünyası’nın Kapıları, çok yakında Cihangir’de aralanıyor. 1800’lerin son dönemlerinden, tarihin bize sunduğu mirasın en güzel örneklerinden olan zarif bir binanın büyüleyici atmosferinde bir yandan ED hazır giyim koleksiyonumu sunarken, diğer yandan kişiye özel dikim servisi vermeyi hedefliyoruz. En kaliteli kumaşlar ve aksesuarlar arasından yapacağınız seçimlerle kişisel zevkiniz, maharetli ve deneyimli terzilerin ellerinde mükemmel giysilere dönüşecek...

2021 Sonbahar-Kış sezonu modasında bu sezon neler var?

Modada retro etkisi devam ediyor, 70’ler 80’ler güncellenmiş yeni yorumları ile karşımızda. Elbiseler, oversize görünümler gündemde kalmayı sürdürüyor. Gösterişli yakalar, hacimli kollar, renk ve desen çeşitliliği, farklı stillerin karışımı ile eğlenceli bir moda gösterisi podyumdan sokağa taşıyor.

Sizin kreasyonunuz nelerden oluşuyor?

ED 2021 Kış Koleksiyonu, bizleri yine Anadolu köylerinde anlatılagelen mistik bir efsanenin tılsımlı yamaçlarına sürüklüyor. Kaz Dağlarında ölümsüzleşen ‘Sarıkız Efsanesi’nden ilham alan koleksiyonda, mevsimi ifade eden romantizmin etkisiyle mor, kırmızı, bordo gibi dramatik renkler ve güçlü̈ tasarımlarda yaşayan floral desenlerle buluşuyor. Kaz kanatlarından stilize ederek tasarladığım altın rengi, üç boyutlu pul payet işçilikleri zengin kompozisyonlar oluşturuyor. Balıksırtı dokulu yün, kaşmir gibi sıcak materyallerin, ipek, viskon krep, lurex jakar gibi lüx kumaşlarla harmanlandığı ED Kış Koleksiyonu, zengin nakış detayları, volümlü uçuşan elbiseleri, ceket ve eteklerin volanlı, asimetrik görünümleri ile etnik-modern, silüetler sunuyor.

EN GÜÇLÜ SİLAH “SEVGİ”

Pandemi dönemi sizi ve moda sektörünü nasıl etkiledi?

Sonsuz lüks ve üretim şımarıklığında şuursuz bir hız ve tüketim girdabında savrulan moda dünyası, tüm sektörlerde olduğu gibi psikolojik, sosyal ve ekonomik bağlamda bir şok dalgası yaşadı. Pandemi’den kaynaklanan tüm kısıtlamalar, empati ve duyarlılığa dayanan atmosfer yarattı. Büyük moda evleri sezon satışını eskisi gibi ikiye indirgerken, evrensel bağlam ruhu, doğa, hayvanlar, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi kavramlar yeniden gündeme geldi. Diğer yandan sanal gösteriler, showroomlar 3D koleksiyonlar avatar mankenler ile adeta dijital çağa evrildik. Yine de bu küresel salgının uzun vadede yarattığı etkilerle savaşmak için sahip olduğumuz en güçlü silahın “sevgi” olduğunu hatırladık.

Sizin için neler ön plana çıktı?

Evde kaldım! Ailemle ve en çok da kendimle baş başa:) Biraz tv’de haber, bolca film, belgesel izledim, Müzik dinledim, okudum, yazdım, çizdim, çalıştım. Kış koleksiyonumu bu süreçte hazırladım. Ve nihayet yeni sezon ile birlikte ED sonbahar-kış koleksiyonumda da güller açtı. Tüm ezberleri bozan bu olağan dışı süreçte, doğup büyüdüğüm şehir Bursa’da kalıp, 25 yıldır aktif olarak devam eden meslek hayatıma küçük bir mola vermeyi umarken, yeni normal ile tanıştığımız Haziran ayında şaşırtıcı bir talep ile karşılaştık ve yaz sezonunda sürpriz bir satış grafiği yakaladık. Pandemi ile yaşadığımız global dünyada, butik hizmetin, hikayesi olan niş tasarımların, yerel, özgün ve kişiye özel gibi kavramların değeri bir kez daha cilalanıp, parladı diye düşünüyorum.

MAGAZİN DÜNYASI TAKLİT VE İSTİF OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMİYOR

Türkiye’de iş ve sanat dünyası nasıl giyiniyor sizce?

İş dünyasında kimliği ile tarzı örtüşen, giydiğini taşıyan, güçlü stil sahibi hanımlar var. Sanat dünyası derken magazini kastediyorsanız, stil adına abartılı bir styling çabası var ki çoğu kez istikrarsız, taklit ve istif olmaktan öteye geçemiyor.

Tasarımlarınızın giymesini istediğiniz ünlü isimler var mı?

25 yıla varan profesyonel meslek hayatında siyasetten sanat camiasına yerli yabancı pek çok ünlüyü giydirdim. Dolayısıyla böyle bir fantezim kalmadı. Beni asıl mutlu eden, tasarımlarımın günlük yaşamın içinden gerçek kahramanlarla buluşması. Nitekim ED kadını şehir yaşamından, gerçek bir karakter. Cesur olduğu kadar zarif, detaylı, derinlikli, modern bir siluet. Hayatın içinde yaşayan, her gününü moda şovuna, sokakları da podyuma çevirebilen iddialı bir kadın figürü... En yalın hali ile bile, herkesin içinde, ama herkes gibi olmayan, fark edilen biri…

Bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Markamı, büyüme hırsı ve ticari kaygıdan ziyade, manevi anlamda tatmin eden, keyif veren bir çalışma atmosferinde, belki yavaş ama emin adımlarla konumlandırmaktan yanayım. Kendi adımla imzaladığım tasarımlarımın ilk ve önemli satış platformu Türkiye’nin seçkin butikleri oldu. Ardından Toronto, Dubai, Riyad geldi ve şimdi Harvey Nichols Qatar’da başarılı bir satış grafiği yakaladım. Bundan sonrası için dünya moda merkezlerinde var olmak adına, başta Londra olmak üzere Paris, Milano, NYC show roomları ile görüşmelerimiz var. Marka yeni olmasına rağmen Los Angeles ve Roma’dan dünya starlarını giydiren PR şirketlerinin ilgisini çekti bile. Tasarım ve lüksü daha ulaşılabilir kılan ikinci bir marka projem var, çok yakında moda severler ile buluşacak. Ayrıca Cihangir’de en ikonik tasarımlar ve kişiye özel dikim servisi ile ED seven konuklarımızı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.