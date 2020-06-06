Tarih tüneli Behramkale

ZEKİ GÜMÜŞ



Hayırlı olsun, bundan sonra sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ederek hayatımızı devam ettireceğiz. Evde kalarak büyük bir sabır gösterdikten sonra, artık seyahate çıkabiliriz. Bu anlamda hem temiz havası, hem de tarihi dokusuyla Behramkale güzel bir durak olabilir. Aynı zamanda SİT alanı olan Behramkale ve çevresi uzun yıllardan beri değişmeyen dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle köyün içinde yürürken, kendinizi başka bir yüzyılda gibi hissediyorsunuz.

ANTİK ÇAĞDAN İSMİ ‘ASSOS’

Çanakkale’ye 87 km uzaklıkta yer alan Behramkale; büyüleyici atmosferi, temiz havası, tarihi dokusuyla muhteşem bir tablo sunuyor. Antik çağdan günümüze gelen ismiyle ‘Assos’, diğer adıyla ‘Behramkale’ birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ender yerleşim yerlerimiz arasında. Felsefenin kurucularından Aristo, Sokrat ve Eflatun’un bu bölgede yaşadığı ve ders verdiği biliniyor. Bölgenin tamamının SİT alanı olması bölgenin hiç bozulmadan orijinalliğini korumasını sağlamış. Zeytin ağaçlarıyla kaplı olan Behramkale, tarihin içinde yaşayan bir köy gibidir. Tertemiz havası, bembeyaz koyunları, taş yapıları, büyüleyici sahili ve tabii ki tarihi mekanlarıyla mutlaka görülmesi gereken mekanların ilk sıralarında yer alıyor. Köy yerleşimi, Assos Antik Kenti’nin 4 km uzunluğundaki surları içinde bulunuyor. Köyün yukarısında bulunan Athena Tapınağı, M.Ö. 6. yy’da dor tarzında inşa edilmiş bir tapınak. Bölgede arkeolojik kazılar 1981’de başlamış ve hala devam ediyor. Antik surların içinde tapınak dışında nekrapol, amfi tiyatro, agora gibi alanlar ortaya çıkarılmış ve ziyarete açılmış. Behramkale’ye, yani Assos’a tarih boyunca, Midilliler, Persler, İskender, Roma ve Bizans egemen olmuş, 1330 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiş. Behramkale Köyü ise Osmanlı zamanında kurulmuş. Osmanlı zamanında köyde birkaç eser yapılmış. Bunların başında, Hüdavendigar Camii geliyor. Cami, 1. Murat Hüdavendigar tarafından 14.yy’da yaptırılmış. Diğer bir Osmanlı eseri ise Hüdavendigar Köprüsü.

TURİZMLE BESLENİYOR

Behramkale Köyü, 150 haneli küçük bir yerleşim yeri, köy halkı son 15 yıldır turizmle uğraşıyor. Ayrıca, zeytincilikle uğraşıyor, sebze-meyve yetiştiriyor, küçükbaş hayvan besliyor. Köy içinde pansiyon, otel ve restoranlar bulunuyor. Çoğu deniz manzaralı, tarihi dokuyu yansıtan bu mekanlarda keyifli vakitler geçirilebilir. Athena Tapınağı’na giden dik ve dar taşlı yolda küçük dinlenme mekanları bulunuyor. Athena Tapınağı’nın olduğu tepeye araç çıkmıyor. Bundan dolayı ziyaretçiler buraya keyifli bir yolu tırmanarak ulaşıyor. Çıkan yokuş üzerinde, köylü kadınların evde ürettikleri malzemeleri satın alma imkanı bulabilirsiniz. Keyifli bir yol demiştim, çünkü bu yolda Assos bölgesinden toplanan otlar, çeşitli zeytinyağları, ev tarhanası veya el işçiliği danteller, şallar tezgahları süslüyor. Bu manzaralar yolun dikliğini size hissettirmiyor bile. Bir an 21. yy’da yaşadığınızı bile unutabiliyorsunuz…

Köyün aşağısındaki Assos Limanı uzun bir zamandan beri kullanılıyor. Limanda, taş binalardan oluşan butik oteller ve balık restoranları bulunuyor. Behramkale’de deniz mahsulleri ve balık çeşitleri, yemek için en uygun ürünler olabilir. Yemek sonrası da envai çeşit dondurmaların tadına bakabilirsiniz.

NASIL GİDEBİLİRİZ?

Karayoluyla bölgeye gitmek isterseniz İstanbul’dan Behramkale yaklaşık 400 km’dir. Bandırma üzerinden veya Tekirdağ üzerinden Çanakkale’ye oradan da İzmir yoluna girerek Ayvacık İlçesi’nden Behramkale’ye ulaşabilirsiniz. Ankara-Behramkale arası ise yaklaşık 700 km’dir.

Havayoluyla gelmek isteyenler ise, Çanakkale Havalimanı (yaklaşık 90 km) veya Edremit Kocaseyit Havalimanı (yaklaşık 70 km) üzerinden Behramkale’ye ulaşabilir. Hem Çanakkale’den hem de Edremit’ten minibüsler Behramkale’ye yolcu götürüyor. Bu iki havalimanına özellikle yaz aylarında birçok havayolu şirketi sefer düzenliyor.

Kısaca özetlersek, Behramkale ziyaretçilerini başka bir yüzyıla götürüyor. Mutlaka görülmesi ve vakit geçirilmesi gereken bir yer.