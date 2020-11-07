Tarih kokan bir başkent: Selçuk

Selçuk, İzmir’e 75 km uzaklıkta, İzmir- Aydın illerinin geçiş güzergahındadır. Birçok tarihi merkez bu ilçemiz sınırları içinde yer alıyor. Özellikle Efes antik kenti, Hristiyanların hac için uğradıkları bir kenttir ve Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı yer olarak kabul ediliyor. Burası Ion medeniyetinin 12 şehrinden biridir.

YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Milattan önce 6 binli yıllara kadar tarihi olduğu belirlenmiştir. Efes kenti deniz kenarı olduğu için deniz ticaret yollarının de önemli bir uğrak noktası olmuştur. Roma İmparatorluğu’nun Asya bölgesindeki başkentliğini de yapmıştır. Bu kadar öneme haiz olan bu kent bilim, sanat ve kültür alanında da çok ileri gitmiş hatta birçok sanatçıyı yetiştirmiştir. Kimi doğal sebepler kimi stratejik nedenler dolayısıyla kent tarihte birkaç defa yer değiştirmiş olduğundan kentin sınırları çok geniş alana yayılmıştır. Ayasuluk Tepesi, Artemision, Selçuk ve Efes olarak bu bölgelerde kalıntılar mevcut. Yılda yaklaşık 2 milyon kişi bu bölgeyi ziyaret ediyor. İşte bölgede görülmesi gereken yerler:

Artemis Tapınağı: Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, mermerden inşa edilmiş ilk tapınak olarak dikkat çekiyor. Tanrıça Artemis için Lidya Kralı Croesus tarafından yaptırılmıştır.

EFES’İ GÖRMEDEN OLMAZ

Celsus Kütüphanesi: Roma yapılarının güzel bir örneğidir. Hem kütüphane hem de mezar olarak kullanılmıştır. Efes valisi Celsus ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına mezar anıtına çevirmiştir.

Efes Antik Tiyatro: Efes Harabeleri’nin göz alıcı kısımlarındandır. 24 bin oturma kapasitesi bulunmaktadır. Çok iyi korunmuş bir alandır. tiyatro gösterileri ve gladyatör mücadelelerinin dışında çok toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

KALE, ANIT, MÜZELER...

Meryem Ana Evi: Bülbüldağı bölgesinde Hz. Meryem’in St. John ile son yıllarını birlikte geçirdiği tahmin edilen kilisedir. Hıristiyanlar için hac merkezidir ve bazı papalar tarafından da ziyaret edilmiştir. Hz. Meryem’in burada öldüğü, mezarının da Bülbüldağı’nda olduğu düşünülmektedir.

Yedi Uyuyanlar Mağarası (Ashab-i Kehf): Putperestlerden kaçan yedi gencin Panayır Dağı eteklerinde saklandıkları mağaradır. 7 uyurlar hikayesinin geçtiği iddia edilen 33 kent vardır. Bunlardan en güçlü ihtimalin Efes olduğu kabul edilmektedir.

St. John Kalesi: Efes bölgesinin en yüksek yeri olan kalede su sarnıçları bulunmaktadır. Ayrıca St. John Kilisesi’nin bulunduğu bu mevki, Efes Antik şehrinin ilk yerleşim bölgesidir.

İsa Bey Cami: Aydınoğulları’ndan İsa Bey tarafından Ayasuluk Tepesi’ne yaptırılmıştır. Camide zengin süslemeler ve çiniler bulunmaktadır. Cami, Artemis Tapınağı ile St. Jean Kilisesi arasında bulunmaktadır.

Efes Müzesi: Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin de sergilendiği müzede, Efes ve çevresinden çıkarılan tarih öncesi eserler sergilenmektedir. Turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği müze, Selçuk’tan Efes’e giderken yol üzerinde yer alıyor.

ŞİRİNCE’YE BÜYÜK İLGİ

Belevi Anıtı: Selçuk merkeze 10 km uzaklıkta yer alıyor. MÖ 3. yy’de yapıldığı tahmin edilen kayaya oyulmuş anıt mezardır.

Buharlı Lokomotifler Müzesi: Bölgede çok beğenilen mekanlardan biridir. Merkezde yer almaktadır. 1991 yılında açılmış olup, müzede. 1918 yılından bu yana çalışmış buharlı lokomotifler sergileniyor.

Şirince: Selçuk’a 8 km mesafede yer alan Şirince, ormanlarla kaplı oldukça şirin bir yerleşim yeridir. Efes Ovası, Şirince’nin önünde yer alıyor. Tarihi Rum evlerinin güzelliğinin yanı sıra Şirince, atmosferi ve doğal hayatıyla görülmeye değer bir yer. Yerli ve yabancı turistler, bu güzel kasabayı her yıl ziyaret listelerine alıyor. Rumların oluşturduğu bu kasabanın ismi ‘Çirkince’ymiş, Cumhuriyet sonrasında gerçek ismi tekrar verilerek Şirince denmiş. Bunun hikayesini de bence orayı ziyaret ederek oradan dinleyin.

Pamucak Plajı: Selçuk’ta sadece tarih değil birçok doğal güzellik de bulunuyor. Bunlardan biri de Pamucak Plajı. Selçuk’a 7 km uzaklıktadır. Kumsalı ve temiz deniziyle ziyaretçileri büyüleyen bir yerdir Pamucak. Ege’nin bu çok sevilen, gözde mekanı Selçuk’u ziyaret etmek için uygun bir zamandayız.