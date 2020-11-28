Tanju Babacan ile spiritüel ev tekstil tasarımları

Türk moda dünyasının usta tasarımcısı Tanju Babacan ile pandemi dönemi hazırladığı ilk ev tekstili koleksiyonu için bir araya geldik. Kendisine ilham olan Mandala sanatının tasarımlarındaki etkin formlarını, el işçiliği ahlâkına sadık kalarak şekillendirdiği renkli koleksiyonunu ben çok beğendim.

Ev tekstil tasarımları yapma fikri sizde nasıl gelişti?

Aslında ev tekstili fikri mandala yolculuğumla kesişerek büyüdü. Bir yandan mandala yaparken bir yandan da yeni taşındığım evime yatak örtüsü aramamla başladı her şey. Beni yansıtan bir model bulamayınca yatağımın üzerinde dev bir mandala neden olmasın diye düşündüm. İlk kendi evimde uygulayarak başladım. İnanılmaz heyecan duyduğum bu yeni koleksiyon böylece şekillenmeye başladı.

Kaç çeşit tasarıma imza attınız?

13 Parçadan oluşan ev tekstili koleksiyonum kendi aralarında renk varyantlarıyla zenginleşen ve ritmini arttıran bir koleksiyon.

Mandala sanatı ve size hissettirdiği duyguları kısaca dinlemek isteriz.

Hindistan kökenli “Mandala” çember, daire anlamına gelmektedir. İçinde geometrik desenlerin bulunduğu bu daireler, bütünden oluşan evrenin gücünü anlatmaktadır. Bütünü bir de toplayan bu çemberler sayesinde kişi iç huzuruna kolayca ulaşabilir. Bana hissettirdiği duygular ise bir mandala yapımındaki zamanda ne kadar da çok düşünceyi sıkıştırabildiğim, zamanın daralmasından ziyade ne kadar da genişlediğini fark ettiğim, en huzur aldığım zaman dilimlerim.

Ürünlerin ham maddesi ve kullanım özelliklerinde dikkat ettiğiniz noktalar var mı?

Hem renk çeşitliliği ve canlılığı, hem de sıcak dokusu ve duygusu sebebiyle poları kullanmayı tercih ettim. Yapmak istediğim patchwork uygulamasında çok daha sıcak, sıcacık bir başlangıç oldu bu yolculuğumda.

Bu serüvende size ilham olan veya yol açan kişiler var mı?

Burada sevgili hocam Aslıhan Aksun’u anmadan geçemeyeceğim. Zira her yapabilirsin dediğinde yapamam diye başımdan savdığım kıymetli arkadaşım. Bu vazgeçilmez tutkunun içerisine beni de çekmeyi başardı. Evlere kapanmak zorunda olduğumuz #evdekaltürkiye günlerinde mandala yapmak beni muazzam motive eden, zamanımın çoğunluğunu kaliteli ve huzurlu geçirmeme vesile oldu ve aynı zamanda bu desenlerimi ve bu felsefeyi tecrübem olan tekstil ile birleştirmem gerektiği düşüncesini tetikledi.

Ev tekstili farklı tasarım dinamikleri barındırıyor. Sizi en çok etkileyen ne oldu?

30 yıl boyunca verdiğim ‘haute couture’ hizmetin sınırsız süsleme teknikleriyle daha neler neler yapabileceğimin heyecanını yaşarken, insan proporsiyonu yerine 2 boyutlu bir düzlem üzerine tasarım yapmanın hafife alınacak bir matematiğinin olmadığını öğretti bana. O kadar geniş bir yelpaze ki daha yapılacak çok iş, öğrenilecek çok yol var.