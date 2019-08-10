Sosyal medyanın son çılgınlığını deneyimledik: Bu müzede sanat eseri 'siz'siniz!

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Sosyal medya hesaplarınızda “Bugün ne paylaşacağım?” diye kısır döngüye girdiyseniz, size bir önerimiz var: Happy Hour TR. Ziyaretçilere sanatın bir parçası olma fırsatı veren interaktif müzede fotoğraf çekmek için sadece 2 saatiniz var. 25 odalı girişimcilik harikası olan müzeye giriş ise sadece 56.50 TL.

Şüphesiz ki sosyal medyanın hayatımıza kattıkları da var, hayatımızdan çıkardıkları da. Sürekli kendini yenileyen bu mecrada, standartlaşan fotoğraf paylaşımları bazen sıkıcı bir hâl almıyor değil. Son günlerde ise yeni trend şüphesiz ‘Happy Hour TR’.

Instagram’da birçok hesap buradan sayısız fotoğraf paylaştı. Hem de çeşit çeşit konseptle! Nedir bu Happy Hour TR? Sosyal medyayı canlandıran, beğeni rekorları kıran bu karelerin sırrı nedir?

Tüm sorularıma cevap bulmak, merakımı gidermek ve bu çılgınlığa yerinde tanık olmak için İstanbul Galata’daki Happy Hour TR’de aldım soluğu. İnanın, burası tek kelimeyle ‘ŞA-HA-NE!’

Happy Hour TR, aslına bakarsanız bir deneyim müzesi. Evet, müze. Ama standartlardan farklı olarak bu müzede bir tane bile eser yok. Yani burada ‘eser’ aslında ‘siz’ oluyorsunuz. Yani, sosyal medyada orijinal ve yaratıcı fotoğraflar paylaşmak istiyorsanız burası tam size göre. Bence diğer yardan da bir girişimcilik harikası diyebiliriz. Şimdi biraz müzeden bahsedip, sözü müzenin kurucusu henüz 25 yaşında olan genç girişimci Kaan Dönmez’e bırakacağım…

3 KAT, DOYASIYA FOTOĞRAF...

Birbirinden farklı konseptlerle donatılmış 25 odada oluşan müze 3 katlı. Müzeyi Instagram’da keşfedip, namını duyan herkes burada. Ben müzeye sabah saatlerinde gittim, sakindi. Çıkmama yakın ise doldu taştı diyebilirim. Kendine has poz verenler de var, nasıl poz vereceğini önceden belirleyip gelen de... Müzede her odanın duvarında konsepti belirten etiketler yer alıyor. İlk katta pembe ve tonlarındaki kurdeleler adeta ‘boomerang’lık! İlerisi ise tam anlamıyla harikalar diyarı. Şişme gökkuşağı, kalp dekorlu salıncak, bembeyaz pofuduklarla kaplanmış duvarın önündeki tahterevalli ve büyük ayıcıkla ‘klip’ tadında kareler çekiyoruz.

Sadece giriş katta 20 dakika geçirdikten sonra heyecanla ikinci kata çıkıyorum. Pembe bir alan bizi karşılıyor. Masallardaki gibi… Hemen sağında İngilizce olarak “Mutluluk için, kendi haklarınız için, aşk için” yazılı bir oda var. Burada boks eldivenlerini giyip Instagram’da paylaşmak için en iyi pozu yakalamaya çalışıyorum. Müzedeki herkes önceden sosyal medyada paylaşılan karelere bakıp “Bu pozdan istiyorum” diyor. Kulağıma gelen müzik sesini takip ediyorum ve ‘Happy Disco’ yazan odaya giriyorum. Duvarlar CD’lerle kaplı. Tavandan kocaman bir disko topu sarkıyor. Burada dilediğinizce eğlenebilirsiniz. Ama ben müzeyi doyasıya gezmeyi, onlarca fotoğraf çekilmeyi tercih ettim. Aynı katta kırmızı mobilyalarla tasarlanmış bir oda ve mutfaktan oluşan alanda bir alan yer alıyor. Bu oda gibi birkaç oda daha marka işbirlikçileri tarafından hazırlanmış. Buzdolabı biraz değişik geliyor gözüme, kapısını açıyorum. Ve işte ‘ışık odası.’ Duvarları aynalarla çevrilmiş, ışık sarkıtmaları yer alıyor. Burası sosyal medya profilinizi ışıl ışıl yapmanın en doğru adresi…

BU TAMAMEN EKİP İŞİ!

Bu sırada katta fotoğraf çektirmek için sıra oluşuyor. Hemen üçüncü kata çıkıyorum. Masmavi duvarların üstünde bembeyaz pamuktan bulutlar! İçimi huzur kaplıyor. Bulutları izlemeyi seven birisiyim, o yüzden bu oda tam benlik. Sarı top havuzu ise tam bir ‘zaman tüneli’. Yolculuk tabi ki çocukluğumuza… Etrafımda fotoğraf çekmek için yarışanlarla konuşuyorum. Burayı sosyal medyadan keşfedip gelen de var, arkadaşının tavsiyesiyle gelen de… Konfeti odası ise size bir hayli beğeni kazandırabilir. Ama tüm bunlar için en az 1 tane iyi fotoğraf çeken ve oldukça sabırlı bir arkadaşa ihtiyacınız var. Eğer siz de sosyal medyada fenomenlere taş çıkarmak, en iyi fotoğrafı paylaşmak için mekan arıyorsanız Happy Hour TR, tam size göre.

MÜZEYE DAİR NOTLAR

Galata’da bulunan Happy Hour TR’ye giriş için Biletix’ten 56.50 TL’ye bilet alabilirsiniz. İçeride kalma süreniz ise sadece 2 saatle sınırlı. Bu sürede dilediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Sakın yalnız gitmeyin. Yanınızda mutlaka sabırlı ve fotoğraf çekmeyi seven bir arkadaşınız olsun. Maalesef kıyafet değişimi yapacağınız bir alan mevcut değil. Yarın Kurban Bayramı tatili başlıyor. İzninizde burayı ziyaret etmek isterseniz müze yarın 12:00-20:00 arası açık ancak pazartesi günü kapalı. Diğer günler ise 11:00-19:00 saatleri arasında açık olacak.

SANAT DÜNYASINA TAZE KAN: HAPPY HOUR TR

Kaan Bey, sosyal medyanın Happy Hour TR’ye meğer ne çok ihtiyacı varmış! Bu efsane pop-up müze modeli fikri nasıl doğdu?

Sosyal medya tüm dünyayı ele geçirdi artık. Ben de hem sosyal medya için eğlenceli içerikler çıkabilecek, hem de biraz sanat dünyasına da yeni bir nefes katacak bir yaratıcı deneyim merkezi hayal ettim. Dünyanın farklı yerlerinde de bu sosyal medya müzeleri yavaş yavaş görünür hale geldi ve Türkiye’ye bu konsepti tanıtan ben olmak istedim.

25 farklı konsepte tanık olduk. Bu konseptler neye göre belirleniyor?

Aslında amaç içeriye gelen herkesin kendinden bir şeyler bulabilmesi ve mutlu olması. Ben de ‘tüm insanları mutlu eden neler vardır’ diye düşündüğümde ilk aklıma gelen çocukluk anılarımız oldu. CD’lerle müzik dinlediğimiz zamanları hatırlayıp o mutluluğu tekrar yaşamak ya da top havuzuna atlayıp çocuklar gibi eğlenmek amacımız oldu. O yüzden içeride her konsept bu temaya göre belirlenip, hikayeleştirildi.

EKİMDE SÜRPRİZLER OLACAK

Happy Hour biletleri sadece Biletix’ten mi temin ediliyor? Yoksa Galata’ya yolu düşen de uğrayabilir mi?

İnternet dışında, kapıdan da bilet alabilirler. Biletler 2’şer saatlik seanslar için alınabiliyor ve içerinin yoğunluğuna göre sınır koyulabiliyor. İnternet üzerinden istedikleri gün ve saate almaları her zaman daha rahat opsiyon olacaktır.

Müze ne zamana kadar hizmette?

Eylül sonuna kadar içerideki konseptlerimiz devam ediyor olacak. Ekim ayında yeni sürprizlerimiz duyuruyor olacağız. Daha sonra burada yeni bir konseptle tekrar hayat bulacağız.

Toplam kaç ziyaretçiye ulaştınız?

15 Mayıs itibarıyla biletli girişler başladı. Gerçekten beklediğimizden daha yüksek bir taleple karşılaştık bu da bizi daha büyük projeler yapabilmek için heyecanlandırıyor.

Ben bu şahane yerde kıyafet değiştirmek için bir kabin olsun çok isterdim. Konsepte uygun kıyafetle fotoğraf çekilmek daha hoş olabilir. Şuan bu imkan yok ama ilerisi için düşünür müsünüz?

Sanırım bu soruyla yüzlerce insanın dileğini belirttiniz. Evet, maalesef şuanda böyle bir alanımız yok. Ama geri dönüşleri almak ve değişiklikler yapmak bizim için çok önemli. Bundan sonraki konseptlerde olacağından emin olabilirsiniz.

UZUN VADELİ BİR GİRİŞİM

Peki siz bundan önce ne yapıyordunuz ve gelecekte neler var?

Ben aslında geçen yıl Amerikada Northeastern Üniversitesi’nden mezun oldum. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesinde de işe başladım. Tam da bu sırada bu maceranın tohumları ekildi benim için. 9 ay önce aklımdaki birkaç fikirden bir tanesinin üzerine gitmekle başladım çalışmalara. Kendime küçük bir ekip kurdum ve 9 aydır duraksız çalışıyoruz. Daha ne kadar geliştirmemiz gerekse de çok da mutluluk verici bir sonuç elde ettik. Happy Hour uzun vadeli bir girişim benim için. Benim için hayal gücünün sınırı yok.