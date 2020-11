Sinema sektörüne yeni bir soluk: 59 akademi

Usta görüntü yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu sinema sektöründeki 33 yıllık deneyimini genç kuşaklara aktarmak amacıyla 59 Akademi’yi kurdu. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki eksikliklerin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Ellidokuzoğlu aslında eğitimciliğe çok uzak bir isim değil. Şu anda birçok özel kurum ve kuruluşun yanı sıra Beykent ile Üsküdar üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışan Ellidokuzoğlu’nu görüntü yönetmenliğini yaptığı birçok sinema filmi ve diziden de tanıyoruz. Babam (2017) Mutlu Aile Defteri (2013) Girdap (2010) The İmam (2005) Kanıt (Kanal D), Sonbahar (Star TV), Gülbeyaz (Kanal D), Esir Şehrin İnsanları (TRT) bunlardan sadece bazıları. Gelin onu biraz daha yakından tanıyalım: “1986 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun oldum. 1987 yılında TRT sınavını kazanıp 18 yıl boyunca TRT’de asistan, kameraman ve görüntü yönetmeni olarak çalıştım. 2005 yılında TRT’nin ardından sinema sektöründe serbest görüntü yönetmeni, yapımcı ve yönetmen olarak çalışmaya başladım. TRT’de ve serbest çalışmaya başladıktan sonra 72 büyük projenin görüntü yönetmenliğini yaptım.”

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİMLER YETERSİZ

Akademi kurma fikri nasıl doğdu?

Film setlerinde kamera ekibine ya da setin diğer departmanlarına gelen okulunu yeni bitirmiş gençlere bilgilerimi aktarmayı her zaman sevdim. Özellikle ışık çalışmalarını çizerek bu gençlere ve tüm ekibime anlatıyordum. Böylece sette eğitimlerini gerçekleştiriyordum. Bunu hem özel akademilerde hem de üniversitelerde ders vererek devam ettirip gençleri sete gelmeden set koşullarına hazır hale getirmeyi hedefliyordum. Ancak üniversitelerde sinema ana başlığı altında çok genel ve yetersiz bilgi verildiğini gördüm. En önemli eksiklerden biri de eğitim yapılan cihazlar dünyada kullanılan A sınıfı cihazlar değil amatörlerin ve öğrencilerin filmlerini yaptığı B sınıfı cihazlardı. Aynı zamanda eğitim süresi çok kısa ve kısıtlıydı. Özellikle sinema bölümlerindeki öğrenciler alanlarındaki mesleklerin hiçbirinin eğitimlerini tam olarak almadan mezun olmakta. Sektörümüzdeki asistanlar ise eğitimlerini tamamlamadan eksik bilgi ve beceriler ile mesleklerini sürdürmeye çalışıyor. İşte 59 Akademi tüm bu eksiklikleri gidermek amacıyla kuruldu.

EĞİTİM BİR YIL SÜRECEK

Hangi alanlarda eğitimler verilecek ve ne kadar sürecek?

59 Akademi’de görüntü yönetmeni, focus puller, kamera operatörü ve DIT (Digital Imaging Technician) eğitimleri bütün halde sinematografi eğitimi başlığı altında verilecek. Öğrenciler bu dört mesleğin eğitimini aynı anda alacaklar. Burada eğitim alan her öğrenci bu dört alanın hepsinde asistan olarak başlayacak duruma gelecekler ve mesleki eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Aynı zamanda görüntü yönetmenliği yolunda en önemli adım olan diğer görevlerin güçlü birer adayı haline gelecekler. Focus puller (Netlik asistanı ya da 1. asistan) kamera operatörü ya da DIT olan her kişi görüntü yönetmeni adayıdır. Eğitimlerimiz 1 akademik yıl olan 8 ay boyunca sürecek. İki dönem olarak toplamda 32 hafta olacak. Haftada üç gün 12 saat şeklinde düzenledik programımızı. Günlük 4 saat olan ders akışı 3 saat ders 1 saat atölye çalışması olarak gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarında o gün hangi konu işlenmişse o konunun uygulamasını kendileri yapacak ve kişisel hard disklerine koyacaklar. Bu görüntüler her öğrencinin yılsonu performansı olarak 59 Akademi akademik kurulu tarafından değerlendirilecek. Genel sinematografi eğitimi içerisinde belli ölçülerde montaj, post prodüksiyon, colour grading, ses, senaryo, yapım ve sanat yönetmenliği dersleri ikinci dönemde işlenecek.

HEM TEKNİK HEM DE ENTELEKTÜEL BİLGİ VERİLECEK

Eğitim metodu ne olacak peki?

Derslerin teori kısmı pratik kısmıyla şekillenecek. Önce anlatılacak sonra çizilecek ve ardından uygulanacak. Atölye dersinde öğrenci uygulamayı kendisi yapacak. 59 Akademi eğitim verdiği alanların teknik, entelektüel, teorik ve uygulamadaki yani setteki bütün bilgilerin öğrencilere dengeli bir biçimde aktarılması üzerine kuruldu. Örneğin kamera menüsü de ders konusudur setteki haberleşme de. Öte yandan her işlenen konu öğrenci tarafından uygulanacak ve kendi hard diskinde muhafaza edilecek. Öğrenciler aynı zamanda yıl sonunda en az bir film çekecekler.

59 Akademi ilk yılında 12 veya 15 öğrenci kabul edecek ve eğitimler yüz yüze yapılacak. Her öğrenci özel olarak ders alıyor gibi yetiştirilecek. Amacımız her öğrenciyi meslek sahibi yapmak. 59 Akademi ömrümün ve sektörümüzün projesi. Bütün meslek kuruluşlarıyla mükemmel ilişkilerimiz var. Bütün yapım şirketleri sempati ile 59 akademi projesini beklemekte. Heyecanımız mesleğe ilk başladığımız gün gibi. Üretenleri eğitmek üzere hep birlikte yola çıkıyoruz.

DERSLER PROFESYONEL EKİPMANLARLA İŞLENECEK

Öğrenciler hangi ekipmanlarla eğitimlerini görecekler?

Ekipmanların teknik alt yapısını partnerimiz Tolan Film sağlayacak. 59 Akademi kamera eğitimini Tolan Film’in A sınıfı kameralarından biri olan Arri Alexa Large Format ile muadili tüm kameraları ile tamamlayacak. Kamerada oluşturduğumuz bu standart diğer tüm ekipmanlarda da geçerli olacak. Objektiflerden monitöre, tripottan kamerayı haraketli hale getiren tüm cihazlara ve ışık ekipmanlarına kadar hepsi en yeni teknolojide olacak.

Öğrenci alırken ölçütleriniz olacak mı?

lk ölçütümüz sinema kumaşı var mı yok mu, buna bakılacak. Görüşmelerde onlara bu eğitimi neden almak istedikleri sorulacak. Diğer ölçütlerimiz ise ilgili alanda eğitim almış olmak ya da en az 3. sınıf öğrencisi olmak. Ayrıca öğrenci adayının yabancı dili olması da tercih sebebimiz. Bütün sektör çalışanları eğitime kabul edilecek.

Film setlerinde kamera ekibine ya da setin diğer departmanlarına gelen okulunu yeni bitirmiş gençlere bilgilerimi aktarmayı her zaman sevdim.

HEDEFİMİZ KENDİ SİNEMAMIZDA STANDARTLARI YÜKSELTMEK

Bu akademinin benzeri yapılardan farkı nedir?

Eğitim süresi 8 ay 32 hafta toplam 384 saat. Bu özellikte başka bir yer yok. İkincisi bugün dünyada ve ülkemizde üst düzey prodüksiyonlar hangi kamera ve teçhizatla çekim yapıyorsa 59 Akademi’de eğitimler de bu kamera ve teçhizatla yapılacak. Diğer bir ayırıcı özelliğimiz ise sinematografi alanında görüntü yönetmeni, kamera operatörü, focus puller ve DIT eğitimi veren meslek okulu olmamız. En önemli farkımız ise öğrenci performanslarına göre yüzde yirmi oranında öğrencilerimize iş bulma garantisi vermek. Bu imkânı partnerimiz olan Tolan Film sağlayacak. Bu süreçte öğrencilerimiz bilgileri, görgüleri, yaratıcılıkları ve çalışkanlıkları ile iyi ilişkiler kurup iş imkânlarını kendileri de sağlayabilecekler.

Bu akademiyle kaygınız, amacınız, hedefiniz nedir?

Hedefimiz kendi sinemamızda standartları en üst düzeye çıkarabilmek. Görüntü yönetmeni, kamera operatörü, focus puller ve DIT mesleğini icra etmek isteyenlerin okul sonrası-set öncesi aralığındaki eğitim boşluğunu gidermek ve evrensel ölçülerde üretim yapabilmelerini üretebilmelerini sağlamak.