Sınava yönelik ev rutini şart

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Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği LGS ve YKS sınavına sayılı günler kaldı. Sınav vakti yaklaştıkça öğrencilerde artan kaygı ve panik havasını azaltmak konusunda ailelere önemli rol düşüyor. Pedagoglar ebeveynleri, bu süreçte çocukları için belli bir ev rutini; yatma kalkma, yemek, deneme çözme saati gibi bir düzen oluşturulması konusunda uyarıyor.

Bütün bir yıl boyunca ders çalışarak eğitim ve öğretim hayatları için yeni bir döneme hazırlanan gençlerin, heyecanla beklediği LGS ve YKS sınavlarına bir aydan daha az bir zaman kaldı. Bu yıl öğrenciler için eğitim dönemi biraz inişli çıkışlı geçti. Koronavirüs nedeniyle ara verilen dersler online olarak devam etti. Çocuklar bir anda okuldan, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kaldılar. Bir de sokağa çıkma yasağının gelmesi ile birlikte evde kalan çocukların kiminde panik oluşurken kimi ise kendi çalışma sistemini oluşturarak sınava hazırlık sürecindeki motivasyonunu sürdürüyor. Bu dönemde ailelere de önemli roller düşüyor. Bu süreci hem ailelerin hem de öğrencilerin daha rahat geçirmeleri için Klinik Psikolog ve Pedagog Sevgi Şahbaz ile Uzman Sosyal Pedagog Cavit Yeşildağ’ın size tavsiyeleri var.

MASKE İLE ÖNCEDEN SINAVA HAZIRLIK YAPILMALI

Sınav öncesi ve sınav sonrası ailenin çocuklarına karşı göstereceği tutum ve davranışlar, çocukların geleceklerinde önemli rol oynuyor. Sınav kaygısı, koronavirüs pandemisi ile birleşince çocuklar üzerinde büyük bir stres oluştu. Ebeveynlerin çocuklarına sınav başarısı ve gelecek ile ilgili mesajlar verirken çok dikkatli olması gerektiğini belirten Uzman Sosyal Pedagog Cavit Yeşildağ, “Sınavda iyi puan alamamanın her şeyin sonu olmadığı, önemli olanın çocuğun elinden gelenin en iyisini ortaya koyması olduğu yönünde mesajlar verilmeli. Bu süreçte “Derslerini çalıştın mı? Yeterince soru çözdün mü? gibi sorular çocuklar üzerindeki baskıyı artıracaktır. Bu yüzden bu sorulardan kaçınılması gerekir. Aile olarak çocuğunuzun sınav beklentileri ve gelecek planlarına ilişkin yapıcı ve olumlu geri bildirimlerde bulunun.” diyor.

SANATSAL ETKİNLİKLERLE İLGİLENMELİLER

Sınav dönemi yaklaştıkça ortaya çıkan kaygı ve stres nedeniyle uyku ve yemek problemlerinin ortaya çıkabileceğini dile getiren Yeşilbağ, “Çocuklar üzerinde bunu en aza indirmek için düzenli aralıklarla onları dinleyin, kaygılarını paylaşın. Bu dönemde sağlıklı beslenme konusu da diğer tüm konular kadar önemli. Özellikle aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulmalı.” şeklinde konuşuyor. Stres ve kaygının azaltılmasında ve öğrenme sürecinin desteklenmesinde resim yapma, müzik dinleme, hikâye okuma, dans etme gibi sanatsal çalışmaların önemli olduğunu dile getiren Yeşildağ, günlük rutinler içinde bu etkinliklere yer verilmesinin hem duygusal hem de zihinsel fonksiyonlar açısından önemli olduğunu belirtti. Koronavirüs nedeniyle çocukların endişeli olduğunu ve maske ile sınava girecekleri için streslerinin daha da arttığını söyleyen Yeşildağ sözlerine şöyle devam ediyor:

“Maske içerisinde nefes almak çok zor. Hızlı nefes alımı maske ile birlikte sorun oluşturacak ve çocuğun dikkatinin dağılmasına, fizyolojik ihtiyaçların öne çıkmasına yol açacak. Böylece gerekli zihinsel kapasitenin aktif olarak kullanılamaması sonucu ortaya çıkacaktır. Bunun önüne geçmek için sınavdan birkaç gün önce ailenin desteğiyle basit nefes egzersizleri çalışmak fayda sağlar.”

Sınavdan sonraki süreç ile ilgili de konuşan Yeşildağ hem lise hem üniversite tercihlerinin öğrencilerin ilgi alanları, kişisel beceri ve yeteneklere göre yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

ÇOCUKLARINIZI GÜVENDE HİSSETTİRİN

Sevgi Şahbaz: “Çoğu öğrenci sınava hazırlanmak için yeterince zaman ayırmadığını düşünür ve bu nedenle de sınav zamanı yaklaştıkça kaygı ve panik içerisinde hazırlıklarını devam ettirmeye çalışır. Hele ki pandemi sürecinin de eklendiği bu dönemde kaygı hali bir hayli fazlalaşmıştır.” diyen Pedagog Sevgi Şahbaz, çocukların bu dönemde kaygı düzeylerini belirli seviyede tutabilmeleri noktasında desteğe ve belli rutinleri olan bir ev ortamına ihtiyaç duyduklarını aktardı. Zaman yönetimi konusunda gereken beceriyi kazanabilmeleri için de aile desteğinin önemine değinen Şahbaz anne babalara şu uyarılarda bulunuyor: “Aileler bu süreçte çocuklarını dinlemeli, yapıcı konuşmalı ve onları yargılamamalı. Başka çocuklarla kıyaslamamalı. Motivasyonunu artırıcı güvene dayalı iletişim kurmaya özen göstermeli. Çocuklara ne kadar değerli olduklarını hissettirmeleri de büyük önem taşıyor. Sınava yönelik belli bir ev rutini; yatma kalkma saati, yemek saati, deneme çözme saati gibi bir düzen oluşturulmalı. Bu durum kaygı ve stres düzeyinin azalmasında fayda sağlayacaktır. Ayrıca çocuklarınıza onların sizin için değerinin sınav sonucuyla ölçülemeyeceğini belirtin. Sevgi ve güven veren iletişim kanalları oluşturmaya çalışın.” Sınav zamanı yaklaşırken maske ile sınav denemeleri hazırlığının yapılabileceğini dile getiren Şahbaz, “Bu dönemde gençlerin kaygılarının azalması için sosyal medyadan uzak durmalarında fayda var. Pandemi ve sınavla ilgili haberleri daha az dinlemeliler. Çünkü abartılı haberler sınav kaygısını artırıyor.” şeklinde konuşuyor.