Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Cumartesi
    3. >
  3. Şimdi yeni trend ağrısız güzellik

Şimdi yeni trend ağrısız güzellik

Şimdi yeni trend ağrısız güzellik

Op. Dr. Bilgehan AYDIN

dr.bilgehanaydın@gmail.com

Eski çağlardan günümüze insanoğlunun güzellik ve estetiğe olan ilgisi bitmemiş artarak devam etmiş. Özellikle de kadınlar için zerafet ve güzellik arayışı hep ön planda olmuş... Vücudunda gördüğü bir eksik kadının mutsuz olmasına, özgüvenin düşmesine neden olabilir. Oysa ki güzellik kavramı insan psikolojisinin yaratmış olduğu değişken duygu durumudur. 

24-36 SAAT ETKİLİ AĞRI KESİCİ

Bu girişin ardından size son dönemin en trend ameliyatlarından biri olan meme estetiğiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum... Hastanın operasyon sonrası rahatlıkla günlük hayatına dönmesini sağlayan ağrısız meme protezi operasyonu bu alandaki en iyi yöntemdir. Ağrısız bir meme büyütme operasyonu için anestezi uzmanı ve ultrason eşliğinde kasın altında veya üstünde giden pektoral sinirlere 24 veya 36 saat etki eden lokal bir ağrı kesici verilir. Bu blokajla hastanın ağrısız bir operasyon geçirmesi ve sonrasındaki süreci rahat atlatabilmesi sağlanır. Bir sonraki aşamada estetik cerrahı memenin alt kısmında ufak bir kesi açar ve bu kısımdan memenin kas dokusu altına daha önce vücut ölçüleri düşünülerek seçilen protez yerleştirilir. Yerleştirme işleminin ardından kesi dikilereke memeye şekli verilir. Aşağı yukarı 1.5 saat sürecek olan bu operasyonda önemli olan ağrısız meme blokajını sağlamak sinirleri uyuşturmak ve hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında duyacağı ağrıları en az seviyeye indirmektir. 

Ağrısız meme operasyonu işlemi uygulanmadan önceki tecrübelerimiz, hastaların sık sık, “çok ağrım var”, “nefes alamıyorum”, “göğsümün üstünde müthiş bir ağırlık var” var gibi şikayetleri dile getirdiğini gösteriyordu. Elbette bu cümleler insanları huzursuz eden, psikolojisini bozan ve operasyon kararlardan vazgeçiren cümleler.

Dolayısıyla ağrısız, en az şikayetle vücudunuzda istediğiniz değişimi yapma imkanı elinizde... Sadece karar verip, merdiven altı kliniklerden uzak durarak, kendinizi ehil ellere emanet etmeniz yeterli...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!
Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'den tatil pozu
Ve Reynmen müjdeyi patlattı
İşte Demet-Lider aşkının kanıtı
Serdar Ortaç ne kadar nafaka ödeyecek?
<p>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü,

FSM´de Seyir Halindeki Sürücüsü Direksiyonu Bırakıp Yemek Yedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz canlıları fosilleri

Adaçayının insana iyi gelen 8 etkisi!