Şimdi yeni trend ağrısız güzellik

dr.bilgehanaydın@gmail.com

Eski çağlardan günümüze insanoğlunun güzellik ve estetiğe olan ilgisi bitmemiş artarak devam etmiş. Özellikle de kadınlar için zerafet ve güzellik arayışı hep ön planda olmuş... Vücudunda gördüğü bir eksik kadının mutsuz olmasına, özgüvenin düşmesine neden olabilir. Oysa ki güzellik kavramı insan psikolojisinin yaratmış olduğu değişken duygu durumudur.

24-36 SAAT ETKİLİ AĞRI KESİCİ

Bu girişin ardından size son dönemin en trend ameliyatlarından biri olan meme estetiğiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum... Hastanın operasyon sonrası rahatlıkla günlük hayatına dönmesini sağlayan ağrısız meme protezi operasyonu bu alandaki en iyi yöntemdir. Ağrısız bir meme büyütme operasyonu için anestezi uzmanı ve ultrason eşliğinde kasın altında veya üstünde giden pektoral sinirlere 24 veya 36 saat etki eden lokal bir ağrı kesici verilir. Bu blokajla hastanın ağrısız bir operasyon geçirmesi ve sonrasındaki süreci rahat atlatabilmesi sağlanır. Bir sonraki aşamada estetik cerrahı memenin alt kısmında ufak bir kesi açar ve bu kısımdan memenin kas dokusu altına daha önce vücut ölçüleri düşünülerek seçilen protez yerleştirilir. Yerleştirme işleminin ardından kesi dikilereke memeye şekli verilir. Aşağı yukarı 1.5 saat sürecek olan bu operasyonda önemli olan ağrısız meme blokajını sağlamak sinirleri uyuşturmak ve hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında duyacağı ağrıları en az seviyeye indirmektir.

Ağrısız meme operasyonu işlemi uygulanmadan önceki tecrübelerimiz, hastaların sık sık, “çok ağrım var”, “nefes alamıyorum”, “göğsümün üstünde müthiş bir ağırlık var” var gibi şikayetleri dile getirdiğini gösteriyordu. Elbette bu cümleler insanları huzursuz eden, psikolojisini bozan ve operasyon kararlardan vazgeçiren cümleler.

Dolayısıyla ağrısız, en az şikayetle vücudunuzda istediğiniz değişimi yapma imkanı elinizde... Sadece karar verip, merdiven altı kliniklerden uzak durarak, kendinizi ehil ellere emanet etmeniz yeterli...