Senin renk tonun hangisi?

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Renklerin gücüne inanır mısınız? Her renk sizde aynı etkiyi yaratır mı? Mimaride, tekstilde, makyajda ve birçok alanda renk kullanımı çok önemli. Renkler hem insanları hem de mekânları ruhsal ve fiziksel olarak etkiliyor ve farklı gösteriyor. Aslında her insanın üzerinde iyi duran, onu farklı gösteren bir renk tonu vardır. Bu konu üzerine uzun zamandır kafa yoran Renk Şifresi adlı kitabın yazarı Zeynep Tarhan Muslu’ya insanların kendi renk tonlarını nasıl bulacağını ve hayatlarının nasıl değişeceğini sorduk. Muslu, kişisel renk skalanızı kalıcı olarak çözerken hayatınız boyunca asla değişmeyen renk tonlarınızı nasıl bulacağınızı “uygulamalı olarak” öğretiyor. Muslu’dan özellikle son günlerde üzerimizde bulunan kara bulutları dağıtmak ve enerjimizi yükseltmek için hangi renkleri tercih edeceğimiz ile ilgili tüyolar aldık.

ARADAKİ UYUM ÇOK ÖNEMLİ



Renklerle ilgili çalışmak nereden aklınıza geldi?

Moda editörlüğü ve dergicilik yaptığım dönemde renklerin insanların hayatını ve seçimlerini çok etkilediğini fark ettim. Özellikle renk seçimlerinde yaşanan kafa karışıklıkları çok fazla tüketmeye ve tüketilenlerin kullanılamamasına sebep oluyordu. Oysa bu, kişinin renk tonlarını fark etmesiyle çok kolaylaşabilecek bir konu.

Herkesin bir rengi var mıdır?

Herkesin bir rengi yoktur. Herkesin çok rengi vardır. Çok geniş bir ton skalası bu, herkesin skalası içerisinde gökkuşağındaki tüm renklerin farklı farklı tonları var aslında. Tüm kişisel renkler, kişi özelinde asla değişmeyen bir ton ayarı içeriyor. Bu ton ayarı bir renk analizi seansıyla keşfedilebilir.

Her renk bir anlam mı barındırır kendi içinde?

Her rengin bir anlamı vardır. Ama istenen anlama ulaşabilmek için kişiyle uyum ya da konumuz bir eşya ya da mekânsa tasarımla ve materyalle uyum çok önemli. Renk kullanımı oranı, diğer renklerde ne şekilde ve ne oranda eşleştiği gibi meseleleri doğru çözmek şart. Yoksa rengin tek başına pek de bir “anlamı” kalmaz.

Peki Renk Şifresi nedir? Renk Şifresi’nde kaç adet renk grubu vardır?

Renk Şifresi kişiye yakışan renk ton skalasını teknik olarak doğru tanımlar ve kişinin tüm renk kararlarını bu teknik tanıma göre nokta atışı vermesini sağlar. Burada “senin rengin yeşil”, “senin rengin mor” gibi bir renk belirlemiyoruz. Herkes her rengi giyebiliyor, ama hangi tonunu giyeceğini tam olarak tanımlarsa doğru tonu bulabilir ancak. Renk Şifresi’nde renk gruplarına odaklanmaktan ziyade kişilerin renk özelliklerine odaklanmayı tercih ediyoruz. 3 adet renk ekseni var, ısı, derinlik ve netlik. Bu üçünün neresinde tam olarak duruyor bunu tespit ediyoruz. Sonrasında doğru alışveriş ve doğru imaj yönetimi geliyor.

Renk Şifresi seansı nasıl yapılıyor?

Renk Şifresi seanslarının nasıl yapılacağı içeriğe göre çeşitleniyor. Mimari, tekstil ya da makyaj için farklı seans tipleriyle ilerliyoruz. Ama öncelikli olarak kişisel Renk Şifresi belirleme seansıyla başlıyoruz. Bu seans tamamen gün ışığında, makyajsız yüzle yaklaşık bir saat sürüyor. Bu sürede renk tonlarının ince farklılıklarına kadar yüze nasıl yansıdığını ince ince gözlemliyoruz ve kişiye bunu anlatıyoruz. Bu uygulamalı anlatım tıpkı bir eğitim gibi hayat boyu kullanılacak kişisel bir renk bilgisi oluşturuyor.

Renk Şifresi kitabı ile renk tonlarımızı bulabilir miyiz?

Elbette, Renk Şifresi kitabında hem kişisel Renk Şifre’nizi anlayacak ve öz renk tonlarınızı keşfedeceksiniz hem de Renk Şifresi’ni stilinize ve hayatınıza dâhil ettiğiniz tüm renk seçimlerinize nasıl adapte edeceğinizi kavrayacaksınız. Kitabı danışmanlık alamayan, farklı şehirlerde olan ya da kendi kendine şifresini çözmek isteyenler için oluşturmak istedim. Ayrıca danışmanlık vermiş olduğum kişilere de renk tonlarını hatırlatacak bir rehber oluşturmak istedim.

HAYATINIZ KOLAYLAŞACAK

Renk şifresinin avantajları nelerdir?

En çok fayda sağladığı nokta çok düşük bütçelerle gardırop oluşturulabilmesi. Kişi renk seansı sayesinde hangi tonda kıyafetler seçeceğini, bu kıyafetlerin formlarının nasıl olması gerektiğini, nasıl aksesuarlarla kombinleyeceğini öğrenir. Doğru Renk Şifresi’ni giyen kişiler yeni bir ortama girdiklerinde ilk 3 saniye içerisinde akılda kalıcı bir imaj oluşturur. Ayrıca daha genç, dinamik ve sağlıklı bir görünüm elde ediyor. Renklerin yarattığı küçük göz oyunlarıyla makyajsız bile etkileyici ve genç görünmek mümkün. Saçınızı nasıl kestireceğiniz, nasıl boyatacağınız, hangi tonda hangi renk uygulamalarını yaptırabileceğinizle de ilgilenir. Hatta evinizin, ofisinizin, dekorasyonuna da karışır. Kısacası Renk Şifresi hayatınızdaki tüm renkli kararlarla ilgili ne “yapmanız” ve ne “yapmamanız” gerektiğini bilmenizi sağlar.

Renkler ruhun aynasıdır derler… Renkler insanların hayatlarını nasıl etkiler?

Nasıl ki havadaki oksijeni soluyoruz ama bunu bilinçsizce yapıyor vücudumuz. Renkler de aynı şekilde aslında. Hepsinin bizde birer karşılığı var, bizi çok etkiliyor. Düşünsenize şu an dünya bir anda siyah beyaza dönüşse. Düşünmek bile modunuzu nasıl değiştiriyor değil mi?

SARI, KIRMIZI TURUNCU ENERJİNİZİ YÜKSELTİR

Ben renklerin gücüne daha çok kıyafetlerde inanırım aslında. Her renk herkese yakışmaz. Sizin bu konuda önerileriniz var mı?

Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Ama burada bir tonun kişiye neden yakışıp yakışmadığını teknik olarak doğru tanımlamak gerekli. O tanım yapıldığında ve kişi bunu anlayıp renklere nasıl bakacağını çözdüğünde hayat çok kolaylaşıyor. Zaten kitabın sonundaki kartela da elinin altında olduğundan renk kararlarını çok kolayca vermeye başlıyor.

Bugünlerde virüs nedeniyle hayatımız evde geçiyor. İnsanlar evden çalışmaya başladı. Çocuklar online eğitim alıyor. Bu süreçte dikkatlerini toplayıp verimli çalışabilmek için etraflarında hangi renkler olmalı?

Burada ne amaçladığımız önemli. Ne eksikse onu renkle tamamlama yoluna gidilebilir. Yeşil tonları konsantrasyonu artırabilir, mor tonları odaklanmayı sağlar, kırmızı kısa süreli hafızayı aktive eder, mavi düşünce gücünü arttırır, turuncu ise yaratıcılığı. Önce hangi renkle neyi amaçladığımızı bulmalıyız sonra da bu rengin doğru tonunu.

Renklerle düşen enerjimizi canlandırmak, uyku düzenimizi yoluna koymak mümkün mü?

Genel olarak sıcak renkler enerjimizi yükseltir. Bu yüzden özellikle bu dönem sabah saatlerinde canlı kırmızı, turuncu, sarı gibi renkler kullanmak iyi olacaktır. Akşam saatlerinde ise özellikle turkuvaz, koyu maviler ve mor bizi yatıştırıp bu gerilimli hissin bizden uzaklaşmasını sağlayacaktır.