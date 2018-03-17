Sapanca'da ne isterseniz o var

Eskiden yemyeşil alanları için yazın gidilen bir yer olan Sapanca, Maşukiye, Kartepe ve Soğucak’ın da cazibe merkezi olmasıyla yılın her ayında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.



Bu hafta rotamız Sakarya’ya yaklaşık 25 km uzaklıktaki ilçesi Sapanca. İstanbul’a yaklaşık 100, İzmit’e de yaklaşık 30 km uzaklıkta olan İlçemiz, Sapanca Gölü, Adapazarı, Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi ve İzmit ile çevrilidir. Sapanca’da M.Ö Frigyalılar yaşamış daha sonra da M.S. 378 yılında Bitinya Krallığı’nın yerleşim yerlerinden olmuştur

Sapanca, 1075’te Selçuklular idaresinde daha sonra da Haçlı Seferleri sonrasında Bizanslılara geçmiştir.

1640 yılında kasabadan geçen Evliya Çelebi, kasaba hakkında şu bilgileri vermektedir: “Bir zamanlar İzmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalıları temizleyerek saban yürüttüğünden “Sabancı Koca” adıyla bir köy kurulur.” Sapanca adının da buradan geldiği iddia edilir fakat başka bir görüş ise Sapanca’nın adını Sophan Gölü’nden aldığı rivayet edilmektedir.

Tarihe meraklı ziyaretçilerin görmek istediği yerler arasında, Bizans devri lahit ve mezar taşları (Sapanca Hükümet Konağı önünde sergilenmektedir.), Vecihi kapısı, Rahime Sultan Camii ve Rahime Sultan Tuğrası, Rüstempaşa Camii, Hasan Fehmi Paşa Camii, Cami Cedid Camii listeye eklenebilir.

Son 5 yıla kadar İstanbul, Sakarya ve Kocaeli bölgesinden ziyaretçileri ağırlayan Sapanca, son yıllarda Ortadoğu bölgesinden turistlerin de gözde mekanı olmuştur. Bu ilgi her geçen yıl artmakta hatta mülk sahibi olanların sayısı hızla yükselmektedir.

Şüphesiz Sapanca’ya can veren kendi adıyla anılan Sapanca Gölü’dür, 16 km uzunluğundaki gölün tamamı ilçe sınırları içindedir. Bir tatlı su gölü olan Sapanca gölü tektonik bir göldür. Gölde sazan, yayın, turna ve alabalık yaşamaktadır. Göl’ün suyu kış ve ilkbahar aylarında yükselir, sonbahar’da alçalır. Göl çevresinde otel ve restoranların sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış olmuştur.

Sapanca’da ne yapılır? Sapanca’nın yeşil doğa örtüsü eşliğinde uzun yürüyüşler ve bisiklet turları yapabilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda ATV araçlarıyla safari gezinti için kiralama yapılabilmektedir. Göl çevresinde bu aktivitelere uygun mekanlar oldukça fazla, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri için de göl kenarında yemek, tercihleriniz arasında olabilir. Gölde tekne gezintisi de yapılabilecekler arasında. Bunun dışında alabalık yemek için Maşukiye’ye gidebilir veya merkeze 17 km mesafedeki doğa harikası Soğucak Yaylası’nda, 1100 metre yüksekliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Son yıllarda Sapanca’da SPA odaklı kurulan bir çok otel bulunmakta, hafta sonu için bu oteller hem konaklama, hem de SPA için iyi bir tercih olabilir. İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin günübirlik ziyaret ettiği Sapanca’da gecelemek istenirse , göl kenarında veya Adapazarı merkezde çok miktarda otel bulmak mümkün.

Günübirlik ziyaret için oldukça iyi bir yer olan Sapanca’da vakit geçirmek için bir çok alternatif bulunuyor. Kahvaltısı çok zengin olan Sapanca’nın öğle yemeği ve akşam yemekleri için de zengin bir menüsü bulunuyor. Sapanca ve Maşukiye’de bir çok alabalık tesisi mevcut. Bu bölgedeki restoranlarda alabalığın her türlü çeşidini yiyebilirsiniz. yöresel lezzetler derseniz, Sapanca’da genellikle sebze yemekleri bulabilirsiniz. cevizli pekmezli lokum, , lahana sarması, cevizli fasulye, mısır ekmeği, yeşil fasulye turşusu gibi değişik lezzetleri tadabilirsiniz. Kolay ulaşımı, Ankara-İstanbul otoyolunun geçiş güzergahında olması nedeniyle bir çok kişi, Sapanca’yı ziyaret edebilir. Haftasonu ziyaretlerinde ise, göl ve yeşil rengin tadını doyasıya çıkararak, doğanın kucağında şehrin stresini biraz olsun atabilirler.