Sandalyeler sanat eserine dönüşüyor

Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilya firması olarak faaliyetlerine devam eden Siesta Mobilya, sanata ve genç sanatçılara destek veriyor. Koleksiyonlarını İtalyan ve Türk tasarımcılarıyla hazırlayan marka, tasarım ve estetik odaklı üretimini sanatla birleştiriyor. 2018 yılından bu yana farklı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve yeni mezunları ile iş birliği gerçekleştiren Siesta Mobilya, sanatçıların eserlerini, Büyükçekmece’deki fabrikasında, müze alanında sergiliyor. Müzedeki sandalyeleri, farklı malzeme tekniklerini kullanarak sanat eserine dönüştüren sanatçılar, ürünleri enstelasyon haline getirerek yeniden yorumladı. Güzel Sanatlar Fakültelerininin, Resim, Heykel, Tekstil Tasarımı ve Görsel Sanatlar bölümlerinden öğrenci ve yeni mezun 31 sanatçının eserleri; sandalye ve mekân ilişkisine odaklanırken, inorganik formların, yaşayan, canlı bir yapıya dönüşmesine ve sandalyelerin kullanım özelliklerine dikkat çekiyor.



FABRİKADA SANDALYE MÜZESİ

Sanata ve genç sanatçılara destek veren Siesta Mobilya, sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birliği ile sandalyelerin bir oturma işlevi, iç ve dış mekânda kullanılma gereksiniminin ötesinde; eşyaya sanat algısıyla bakabilmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, kullanıcının eşya ile ilişkisini, sanat üzerinden yeniden düşünmeye teşvik etmek istediklerini vurguladı. ‘Yenilik, inovasyon ve dönüşüm değişen dünyamızın kodları ve biz de bu farkındalıkla üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu değişim ve dönüşüm için estetik ve sanat odaklı düşünmek, farklı sanat disiplinleri ile bakış açımızı geliştirerek, geleceği daha iyi anlamamız gerekiyor.’ dedi. Fabrika içerisinde, showroom alanında sergilenecek eserlerin her biri Siesta'nın hem çok tercih edilen ürünlerinden hem de klasik tasarımlarından oluşuyor. 100’den fazlada 500 satış noktasına ürünlerini tüketicisiyle buluşturan Siesta, tasarım ürünlerini sanat ile birleştirerek ziyaretçileriyle buluşturacak. Sanatçılardan bazıları: Merve Karalı, Nagihan Aydın, Yelda Kuldap, Büşranur Kayadibi, İlkay Günerli, Esra Gezer, Elif Büyüknohutçu, Gülbahar Gümüşten, Çağla Berkoğlu, Büşra Çeğil, Canalp Sipahi, Seda Boy, Olgun Kaşıkçı. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler sunan Siesta, üretim tekniği, malzeme kalitesi ve kullanışlı tasarımları ile farklı yaşam alanlarında, özel tasarımlarıyla hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler geliştirmeye devam ediyor. Turquality’nin markalaşma programı arasında yer alan Siesta, Euroleague Basketbol’un global sponsoru olarak faaliyetlerine devam ediyor.