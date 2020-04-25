Samsun'a neden aşık olunur?

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Karadeniz’in pırlantası

Mavi ve yeşiliğin kucaklaştığı

Güneşin denizden doğup, denize battığı yerlerden biri

Balkondur aynı zamanda, “seyr-i sefadır” uçsuz bucaksız…

Bir güneş bir kente ancak bu kadar yakışır…

Bu yazımda size sadece Samsun’un objektiflere takılan deniz gören o havalı semtlerini değil, daha çok dağlarını, ovalarını, nehirlerini ve elbette kuş cenneti olan deltalarını anlayacağım. Hazırsanız başlıyorum…

Sanırım kente ilk gidişimdi… Şehrin her yerinde, tabelalarda, yol kenarı direklerinde hep kuş resimleri ve maketleri vardı. İçimden, “Ne kadar çok fazla kuş türü var burada” dedim. Bir kuş gözlemcisi değilim ama merak ettim. Biraz araştırdım. Türkiye’de tespit edilen 483 kuş türü bulunmakta, sıkı durun tam 354 türü de Samsun’da bulunuyor. Burası tam bir kuş cenneti…

MUTLULUĞUN RESMİ GALERİÇ ORMANLARI



Galeriç Ormanları, şöyle ilkbahar oldu mu tabanları su ile kaplanan yaprak döken ormanlarıdır Samsun’un… Bölgenin yaban hayat açısından en ilginç yerlerinden biridir aynı zamanda… Bazı bölgeler parçalanmış olsada Yörükler bölgesinin kuzeyinde kalan Galeriç ormanı henüz bütünlüğünü koruyor. Kızılırmak deltasında bulunan bu orman, ülkemizdeki nadir subasar ormanlarından biri, tam bir plato, al orada bu mevsimde film çek… Biyolojik çeşitliliği ile bir hayli zengin olan ormanda, saymadım ama 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor…

TURİZM CENNETİ ŞAHİNKAYA KANYONU



Vezirköprü İlçesi’nde Altınkaya Baraj Gölü’nde bulunan Şahinkaya Kanyonu Kızılırmak üzerindeki en dar ve en uzun geçit konumunda… Kente gelen yerli ve yabancı gezginlerin ilgi odağı durumunda… Mazzam doğası ile misafirlerini ağırlayan kanyon, görenleri kendine adeta aşık ettiriyor. 2 bin 250 metre uzunluğındaki kanyonun su derinliği ortalama 106 metredir. En dar yeri ise Yarmavadi mevkii… Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm bölgesi ilan edilen yere gün geçtikçe ziyaretçi sayısı da artıyor. Güzel fotoğraflar çekebileceğiniz bir kanyon, gidince bana hak vereceksiniz…

Tarihe tanıklık eden Vezirköprü’de kazı çalışmaları devam ediyor. Rivayete göre; tahta çıkan Hitit Krallarının burada kutsandığı belirtiliyor… Vezirköprü’ye gitmişken birbirinden harika ağaçları ve bitkileri barındıran Kunduz Orman’ına uğramayı unutmayın. Sonbahar’da tam bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor…

ASARKALE VE KAYA MEZARLARI



Bafra İlçesi’nde 30 Kilmetre uzaklıkta, Kızılırmak Vadisi içerindeki Altınkaya Barajı yakınında bulunuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Asarkale’nin Hellenistik Çağ’a ait olup savunma ve korunma amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Ana kayaya oyularak yapılan üç kaya mezarınında aynı döneme ait olduğu savunuluyor. Benim tarihe ne kadar meraklı olduğumu yazılarımdan anlamışsınızdır. Nerede bir tarih varsa ,mesafe önemli değil benim için, kesinlikle gider oranın tarihini oradaki tarihçilerden öğrenirim…

AKDAĞ’DA KAR RAFTİNGİ



Akdağ Samsun’un en yüksek dağı olmak ile birlikte, içinde barındırdığı Ladik Gölü ve Ladik Ovası’da henüz yeni keşfedilen bir hazine... Özellikle kaynağından gelen o mis gibi suyunu hemen hemen herkes bilir… İşte ovanın bin ve 2 bin metre yükseklikleri arasında üç yayla bulunmakta o yaylalara yaz aylarında kesinlikle çıkmalısınız… Kendimi doğanın güzelliklerine kaptırmışken kar kayağı sporunu da az kalsın unutuyordum. Yılın belirli aylarında Kayak, kızak ve karda rafting yapabilirsiniz. Karda rafting nasıl da kulağa hoş geliyor ama…

BANDIRMA VAPURU MÜZESİ



Size hep doğayı, kuşları, deltaları anlattım ama Samsun’a gitmişken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile İstanbul’dan Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru Müzesi’ni de muhakak gezin… Gemi aslına uygun olarak yapıldıktan sonra müze haline getirildi. Ve siz ziyaretçilerini bekliyor. Daha çok anlatacak yer var, daha çok gezilecek yerler… Başka bir yazıda görüşmek dileği ile hoşça kalın…