Salgın döneminde anne adayları mutlaka sağlıklı beslenmeli

Hamilelik dönemi çok hassas bir dönemdir. Anne adayları salgınlar kol gezerken, buz gibi kış günlerinde vücut direncini güçlendirmelidirler. Bunun için annenin; yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi birinci gerekliliktir. Böylece hamile annenin, rahat hamilelik geçirmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bebeğinin gelişmesi normal eğride ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilir. Bebek doğumdan itibaren sağlıklı bir başlangıç yapmış olur.



Kış mevsiminde hamile annenin en çok önem vermesi gereken besinler şunlardır:

Öncelikle protein: Kaliteli protein kaynakları et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir her gün yeterli ölçüde tüketilmeli. Kahvaltıda; 1 yumurta, peynir olmalı. Ara öğünlerde süt, yoğurt, peynir ana öğünlerinizde ise et, et yemekleri, tavuk veya balık olabilir. Vücudumuzun yapı taşları olan proteinler bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasını sağlar. Hamilelik döneminde protein ihtiyacı normalden daha fazladır.

C vitamini: En iyi kaynakları; taze meyve ve sebzelerdir. Ispanak, pazı, pırasa, lahana, karnabahar, brokoli, kereviz, yer elması, havuç, turp gibi kış sebzeleriyle yemekler ve bol limonlu salatalar yapın. Portakal, mandalina, elma, kivi, nar, gibi kış meyvelerinden her gün 5 avuç kadar yemelisiniz.

Demir: Et ve ürünleri, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, kuru üzüm ve incir gibi besinler demir açısından zengin besinlerdir. Hamilelik döneminiz boyunca demir, hem bebeğin büyüme ve gelişmesinin yeterli olması hem de bağışıklık sisteminin güçlü çalışması için olmazsa olmaz bir mineraldir. Günlük demir ihtiyacının karşılamak için, sabah kahvaltıda; yumurta, pekmez, ara öğünlerinizde; kuru üzüm, fındık, badem; yemeklerde et ve etli sebze yemekleri, kurubaklagil yemekleri, yeşil salatalar tüketebilirsiniz. Yemeklerle birlikte yediğiniz salatalar ve yemek üzerine yediğiniz taze meyve demirin vücudumuza olan faydasını arttırır.

A vitamini:Balık, süt, yoğurt, yumurta sarısı, ıspanak, havuç, balkabağı ve domateste bulunan A vitamini bağışıklık sisteminizin çalışmasında kilit rol oynar. Bu besinlerden yeterli bir şekilde alıp günlük A vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Çinko: Günlük çinko gereksiniminizi karşılamak için et, deniz ürünleri, süt ve türevleri, yumurta ve badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlardan tüketmeniz gerekir. Çinko büyüme ve gelişme için önemli bir mineraldir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için de gereklidir. Gelişmekte olan bebeğinizin ve sizin sağlığınız için yeterli miktarda çinko almanız gerekir.

D vitamini: D vitaminin kaynağı güneştir. Her gün 10-15 dakika direk güneş ışını altında derimizin güneş görmesi D vitamini ihtiyacımızı karşılamamız için yeterlidir. Besinlerden aldığımız D vitamini çok düşük seviyelerdedir. Hamilelik döneminde D vitamini ihtiyacı daha da artar. Kış mevsiminde D vitamini için güneşli günlerden olabildiğince yararlanmaya çalışın. D vitamini seviyeleriniz gerekenin altında ise doktor takibinde D vitamini takviyesi almalısınız.