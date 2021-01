Salatanıza havuç ve turp ilave edin

İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde her gün yemenizi önerdiğim havuç ve turpun faydalarından ve öneminden bahsedeceğim.



Her sebze ve meyvenin kendine has özellikleri vardır ve her sebze ve meyvenin vitamin, mineral ve antioksidan içeriği birbirinden farklıdır.

Havuç;

A vitamini öncüsü ve güçlü bir antioksidan olan beta karoten açısından oldukça zengindir. Beta karoten antioksidan etkisi ile yaşlanma etkilerini yavaşlatır ve kanser gibi oksidanlara bağlı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca C vitamini için de güçlü bir kaynaktır. C vitamini bağışıklık hücrelerinin yapımında görev alır ve antioksidan etkileri mevcuttur. C vitamininin en belirgin özelliği; vücutta depolanmıyor olması ve dolayısıyla her gün besinler ile düzenli olarak mutlaka alınması gerekir.

Folat, A vitamini, manganez ve potasyum içerikleri ile bu sebzeler kalp-damar sağlığının korunması açısından da çok önemlidirler.

Turp: Kış mevsimi boyunca beslenmemizde önemli yeri ve büyük faydası olan bir başka kök sebze de turptur. Kök sebzeler birçok vitamin ve mineral içerir. Ayrıca içeriklerinde bulunan antioksidan öğeler ile vücudumuzu serbest radikallere karşı güçlü hale getirirler. Kışın antioksidanların düzenli alımı kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

Ayrıca mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin içeriğinde bulunan; vitaminler, mineraller gibi pek çok besin elementi maksimum düzeyde ve maksimum faydadır.