Sakinlik ve huzur köyü: Selimiye

Eski adı Losta olan köy, tarih içinde de stratejik bir öneme haiz. Kapalı bir köy olduğu için güvenli bir yer olarak kullanılmış. Marmaris’e yaklaşık 45 dakikalık mesafede, Datça yoluna girip Hisarönü’nden Bozburun tarafına girerseniz Selimiye’ye ulaşabilirsiniz. Köyün uzaklığı ve yolunun biraz zor olması aslında bu köyün şansı olmuş. Zor ulaşım nedeniyle fazla kalabalık yığılmamış ve köy çok bakir kalmış. Muhteşem denizi, doğası, sükûnetiyle, Selimiye insana huzur veren güzel bir köy.

DENİZİN ÜZERİNDE YÜRÜMEK



Bu mevsimde Selimiye’de denize giremeyeceğiniz için başka aktivitelere yönelebilirsiniz. Antik çağlardan kalan mezar ve şehir kalıntılarını keşfedebilirsiniz. Hava müsait olursa keşif yürüyüşleri yapabilirsiniz. Yeşil, güzel ormanların içinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sığliman Koyu’na geçebilir ve burada tarihi manastırı, tiyatroyu ve deniz fenerini gezebilirsiniz. Selimiye’de bulunan Kız Kumu denilen yere de gidebilirsiniz. Denizin üzerinde yürümek size farklı bir deneyim kazandıracaktır. Ayrıca Selimiye’nin içinde gezebilir, çarşının keyfini de çıkarabilirsiniz.

2 BİN YILLIK ÇINAR AĞACI



Bölgenin en yüksek yeri olan Sarıkaya Tepesi’ndeki kale kalıntılarını, Aşarkaya’yı da görebilirsiniz. Selimiye’deki şelaleye gidebilirsiniz. Bölgedeki köyleri gezebilir, köy kahvelerinde kahve veya çay yudumlayabilirsiniz. Bu arada Bayır Köyü’ndeki 2 bin yıllık çınar ağacını da görmenizi tavsiye ederim. Buradaki çınar ağacı artık tam turistik bir hal almış. Köylüler de buna iştirak edip gelen ziyaretçileri çınarın etrafında tur attırarak burayı ziyaret merkezi yapmak için çaba harcıyorlar. Fakat önemli olan çınarın altında çay veya kahvenizi mutlaka için, iyi geliyor. Yakın mesafedeki Turunç, Bozburun, Hisarönü gibi köyleri de ziyaret edebilirsiniz.

KLEOPATRA ADASI YAKIN



Eğer biraz daha açılmak isterseniz Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası’na da gidebilirsiniz. Marmaris’e 15 kilometre uzaklıktaki ada, doğal güzelliklere sahip bir yer. Rivayete göre adadaki kumun, Kleopatra için Mısır’dan özel getirildiği anlatılıyor. Yani kısaca bölgede vakit geçirebileceğiniz birçok aktivite bulabilirsiniz. Selimiye’de bu mevsimde biraz azalmıştır ama hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de bulabilirsiniz.

NE YENİR, NE İÇİLİR?



Peki Selimiye Köyü’nde ne yiyebilirsiniz? Burada yemek için ilk akla gelen balık olabilir. Günlük olarak gelen balıkları ve deniz ürünlerini burada tatma fırsatınız olabilir. Ev yemekleri yapan birkaç yer de bulunuyor. Bunun dışında sabah kahvaltıları, zeytinyağlı mezeler, pide, mantı ve haşhaşlı kek gibi lezzetleri de tadabilirsiniz.

ULAŞIM MARMARİS’TEN



Selimiye halkı çok cana yakın insanlar olduğu için köy ahalisiyle rahatlıkla kaynaşabilirsiniz. Bu sayede onlardan yapabileceğiniz aktivite ve yemek konusunda danışmanlık alabilirsiniz. Selimiye’de büyük oteller aramayın. Çünkü bulamayacaksınız. Küçük oteller veya pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Selimiye’ye ulaşımı Marmaris’ten söylemiştik. Buraya İzmir-Muğla-Marmaris yoluyla karadan ulaşabilirsiniz. Havayoluyla Dalaman Havalimanı’na THY ve diğer havayolu şirketleri devamlı seferler düzenliyor. Dalaman- Marmaris arası 90 kilometre. Marmaris’ten Selimiye ise 50 kilometre. Yol biraz zor gibi görünse de Selimiye’yi görüp yaşadıktan sonra değer diye düşüneceğinize inanıyorum. Bu mevsimde güzel denizinden faydalanamasanız bile Selimiye’nin inanılmaz sakinliği ve insana huzur veren sükuneti size ve ailenize çok iyi gelecek.