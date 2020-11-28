Sağlıklı detoks her gün olur

Sağlıklı ve yeterli beslenerek vücudunuzdan toksik maddeleri atmak, hareketli yaşamak, açık havada bol bol yürümek, bol su içmek doğal detoksun parçalarını oluşturur. Detoksta mevsim sebzeleri ve meyveleri doğal hali ile tüketilir.

Her gün yapılması gereken Detoks adımları;

Her gün 30 dakika açık havada yürüyün.

Her gün 15 dakika direk güneş ışığı görün. Her gün D vitamini alın. Öğlen saatlerinde 10 ile 30 dakika arasında açık havada orta tempo yürüyüş yapın. Böylece hem enerji harcamış hem de D vitamini ihtiyacınızı tamamlamış olursunuz. D vitamini metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakmanıza destek sağlar. Daha sağlıklı ve hafif olma şansınız artar.

Gün içinde hayatınızın ve yaşam ritminizin izin verdiği ölçüde küçük dinleme molaları verin.

Her gün bol miktarda ve sürekli su için. Günde en az 2-3 litre su içerek; toksin maddeleri vücudunuzda hiç barındırmadan hemen atmış olursunuz.

Su dışında sağlıklı içecekler de doğal detoksun parçalarıdır. Ayran ve taze sıkılmış meyve suları, su yerine kabul edilebilecek vücudunuzun su oranına destek sağlayacak içeceklerdir. Ayrıca sebze ve meyvelerin yapısındaki su da su ihtiyacını karşılamakta katkı sağlar. Çay, kahve, asitli içecekler ve alkollü içecekler ise sıvı ihtiyacını karşılamaz. Aksine vücuttan su atımını arttırır. Bu nedenle bu tür içeceklerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalı ve susuzluk hissedildiğinde ilk seçenek her zaman için su olmalıdır. Sağlıklı yeterli ve dengeli beslenmek detoksun en büyük destekçisidir. Kahvaltı öğünü vücudumuzun çalışmaya başlaması ve gece boyunca azalan kan şekerinin dengelenmesi açısından oldukça önemlidir. Günde 6 öğün beslenmeli ve metabolizmayı yavaşlatmamak için dört saatten uzun süre aç kalmamalısınız.