Sağlıklı beslenmeye bir de bu şekilde bakalım

Sağlıklı beslenme en kolay ve rahat bir şekilde çocuklukta kazanılır. Ve çocuklukta edinilen alışkanlıklar keyifli ve eğlenceli gelir. Doğduğu andan itibaren sağlıklı ve doğal besinlerle beslenen ve damak tadı bu şekilde şekillenen insanlar sağlık ve beslenme konusunda çok şanslıdır. Alıştığı ve sevdiği şekilde keyifle beslenip, normal yaşam alışkanlıkları ile genetik yapısının izin verdiği ölçüde olabildiğinde sağlıklı ve uzun yaşayabilirler.

Yaşamımız içinde birçok zorlukla karşılaşır ve bazen bir takım kazalara maruz kalabiliriz. Özellikle düşme çarpma sonucu yara bereler, kırık ve çürükler gayet sıradan olaylardır. Ancak bu yara, berelerin ve kırıkların her insanda aynı hızda iyileşmediğini görürüz. Ayrıca geçirdiğiniz her hangi ameliyat sonrası her hastanın aynı hızda iyileşmediği de hepimizin bildiği bir gerçek. Peki, neden bazı kişilerin iyileşmesi uzun süreç alırken, bazılarının iyileşmesi çok daha hızlı ve kolay oluyor?

Bunun en doğru açıklaması, vücudunun ve sağlığının güçlü olmasıdır. Bütün olarak sağlığımızı korumak ve geliştirmek için; yaşamın başından itibaren ve devam eden süreçte vitamin ve mineral ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde beslenmeliyiz. Sağlıklı yiyecekler yiyerek, yeterli dengeli ve belirli bir düzende beslenen insanların sağlığı güçlü olur.