Sağlıklı beslenmeden ödün vermeden zayıflayın

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Söz konusu kilo vermek olunca yaptığımız en büyük hatalardan biri ‘ya hep ya hiç’ mantığı ile düşünmektir. Vücudumuza ihtiyacı olan enerjiyi sağlıklı besinler ile vermeyen çok düşük kalorili ve gerçekçi olmayan bir diyete başladığımızda sık sık acıktığımızı hisseder, yasaklı yiyecekleri yemek isteriz. Bu tür günlük hayata uyum sağlayamayan diyetlere devam edebilme süremiz bir kaç hafta ile sınırlıdır. Birkaç hafta sonra da eskisinden daha çok yediğimiz bir zaman dilimine gireriz.

Sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenin yolu kendimizi aç bırakmak ve bazı besinleri hayatımızdan çıkartmaktan geçmiyor.

Hem sevdiğimiz yiyecekleri yiyerek hem de aç kalmadan kilo vermek için ihtiyacımız olan şey, gün içerisinde en doğru yemek tercihini yapmaktan ibarettir. Sağlıklı besinler içeren yiyecekleri tercih etmek, kötü ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarımızı yavaş yavaş değiştirmemize yardımcı olur.

Tam tahıllar: Tahıllı ekmekler, bulgur, esmer pirinç, yulaf gibi besinler posadan zengindirler ve rafine edilmiş beyaz undan yapılan yiyecekler ve beyaz pirinç yerine tüketildiğinde hem daha uzun süre tok tutarlar hem de besleyici özelliklerinden faydalanabiliriz.

Su içeriği yüksek besinler: Meyve, sebze ve çorba gibi besinlerin yüzde 80-95’i sudan oluşurken yoğurt, puding, yumurta, makarna, fasulye ve deniz ürünlerinin yüzde 60-75’i sudan oluşur. Düşük su içeriğinden dolayı az miktarında çok kalori bulunduran besinler açlık durumlarında bizi tatmin etmez ve daha fazla yememize neden olabilir.