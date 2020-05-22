Sağlıklı bayram sofraları için neler yapmalıyız?

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Porsiyon hakkınızı doğru kontrol edin. Günlük beslenme hakkınızı takip ederek tüketim miktarlarına özen göstererek bayram lezzetlerinden tadabilirsiniz.

Şeker, çikolata ve tatlı olabilecek en alt düzeyde olsun. Şeker, besin kalitesi yok denecek kadar az olan boş enerji kaynağıdır. Bu nedenle basit şeker beslenmemizde ne kadar az yer alırsa, beslenme programlarımız o kadar sağlıklı olur. Çok yedim veya çok yiyeceğim deyip bütün günü aç geçirmeyin. Bayramda fazla tüketeceğini düşünerek normal ana öğünlerinizi atlar ya da akşam çok yedim diye bütün gün aç kalırsanız böyle bir durumda kendini bir türlü dengeleyemeyen kan şekeri size yorgunluk ve tatlı krizleri yaşatır. Bayram süresince kan şekerinizin dengeli yükselip alçalması için ana öğünleri atlamadan kaliteli ve yeterli beslenmeye devam edin. İçeceklere dikkat. Günlük enerji ihtiyacınızın yüzde 20-30’u kadarını içeceklerden ekstra olarak almamak için şekerli içecekler yerine su içmeyi tercih edin. Bitki çayları, açık çay, ayran ve taze sıkılmış meyve suları da daha sağlıklı alternatifler olacaktır. Bayram süresince de su içmeyi ihmal etmeyin ve günde 8–15 su bardağı su tüketmeye devam edin.

Kuruyemiş tabağının dibini görmeyin. Zengin omega-3, posa, magnezyum ve E vitamini içerikleri ile oldukça sağlıklı olsa da her besin gibi kuruyemişlerde de tüketim miktarı abartılırsa zarar verir. Çünkü kuruyemişler küçük kalori bombalarıdır. Bu nedenle fındık, fıstık ve bademde günde toplam 10-15’i, cevizde ise 3–5 adedi geçmemeye özen gösterin. Hafif yiyecekler tercih edin, ağır olanlardan uzak durun.

BU GÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMAYIN



Sağlıklı beslenmek ve hareketli yaşamak bu gün de yarın da olabilecek en doğru yaşam şekli. Bu gün çok abartılı davranıp, sağlıklı beslenme ve sporu artık klasikleşen pazartesi sabahlarına bırakmayın. Hareket berekettir, Bayramınız bereketli olsun… Her zaman her yerde olabilecek maksimum enerjiyi harcayın. Ne kadar hareketli olursanız vücudunuz o kadar çok enerji harcar.