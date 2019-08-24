Sağlık turizmi önemli bir gelir kaynağı olacak

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Son dönemde dünya genelinde sağlık ve güzellik turizmine ciddi bir eğilim var. Bu alanda tatil cenneti Dalaman’a yatırım yapan Özdemir, “Ülkenin mineral yoğunluğu en yüksek termal suyu bu tesiste” dedi.

Türkiye’de sağlık turizminde en önemli yerlerden olan Therme Maris, Türkiye’nin mineral yoğunluğu en yüksek termal suyu ve çamurunu bünyesinde barındıran bir tesis. İçinde Astım Mağarası da bulunuyor. Ayrıca tesis, nil kaplumbağalarının da yaşam alanı konumunda. Buranın çamuru ve 57 mineralli termal suyunun sedef, sivilce, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunları için uygun ve tedaviye yardımcı etkisi bulunuyor. Aynı zamanda romatizma, artrit gibi eklem ve kas ağrılarına da iyi geliyor.

Dalaman’a bu yatırımı yapan, Hong Kong China Turkey Yatırım Direktörü Oktay Kemal Özdemir ile sağlık turizmi hedeflerini konuştuk.

Türkiye’de sağlık turizmine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Siz buraya yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz?

Sağlık turizmi gelecekte ülkemizde büyük gelir sağlayacak en önemli sektörlerden olacak. Biz bu sektörle alakalı çok çalışma yaptık. Türkiye’nin doğa cenneti Muğla’da böyle bir tesis karşımıza çıktı, kamu ve yerel yönetimin bizi yatırım konusunda desteklemesi ve yüreklendirmesiyle biz de çekinmeden bu bölgeye yatırım kararı aldık.

Markamızın çalıştığı alan, başta Rusya ve Almanya olmak üzere bir çok yabancı ülkede biliniyor, güzellik çamuru ise 4 ayrı fay hattında çıkan çok farklı minarellerle oluşan kaynak sularıyla donanmıştır. Rusya’da 3 üniversitede jeotermal kürsüde makale konusu olmuş Türkiye’nin en yüksek mineralli kaynaklarıdır.

500 KİŞİLİK İSTİHDAM AÇILACAK

Biz dünyanın en iyi sağlık termal güzellik merkezini bu yatırımla Dalaman’a kuracağız. Burası kısa bir zaman sonra 2021 yılında tüm dünya çapında ünlü bir tesis olacaktır. Bu çalışma için 25 milyon dolarlık ek yatırım planlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yaklaşık 500 kişilik bir istihdam alanı da açılmış olacaktır.

Bu tesise gelmek isteyen kişiler burada ne kadar kalmalı?

Bu tesise gelmek isteyenler ortalama en az 10 gün kalmalı. Buradaki çamur ve su özellikle cilt sorunlarına sedef, egzema, astım gibi hastalıklara ve bir çok cilt problemine kesin çözüm getiriyor. Tesislerde bulunan doktorlar eşliğinde size hazırlanan özel programla cildinizle ilgili problemleriniz çözülmeye çalışılıyor. Bir çok şeyiniz değişiyor. Soyu tükenen nil kaplumbağaları sadece bu suda üreyebiliyor ve dünya doğayı koruma vakfını koruma altına aldığı ender alanlardan bir yerdir Therme Maris. Cleopatra ismini özellikle almanların ve Rusların koyduğu ve asıl ismi ‘güzelleşme havuzu’ olan cleopatra havuzuyla cildiniz tamamiyle doğal güzelliğine kavuşuyor. Yani burası baştan aşağı cildinizin hücrelerinin yenilendiği bir yer.

YEMEKLER YÖRE KADINLARINDAN

Geleceğe dönük yatırım hedefleriniz nelerdir?

Bu bölgede önümüzdeki 5 yılda 200 milyon dolarlık bir yatırım öngörümüz var. Aynı zamanda Aydın Söke’de bir AVM ve doğa turizmine bir yatırım planlıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynamak istiyoruz. Kasım ayında Dalaman’da uluslararası 20 yatırım fonunu ağırlayıp Dalaman’da bir yatırım konferansı yapmayı planlıyoruz. Dalaman Belediyesi’nin öncülüğünde otelimizdeki yemeklerimizin yüzde 30’unu burdaki ev kadınlarımızdan almayı planlıyoruz. Ayrıca burda bulunan nesli tükenmekte olan oklu kirpiler, nil kaplumbağaları (krinioks), 40 kedimiz ve bölgedeki 15 engelli canlımıza 1 veteriner ekip istihdam ediyoruz. Doğa, sağlık, hayvan dostu otel ve sağlık merkezi olma hedefindeyiz. Dalaman bu oluşturduğu muazzam iş modeliyle her yatırımcı için inanılmaz fırsatlar içermektedir onun için Dalaman’a yatırım zamanı diyoruz.

Dalaman’a bu yatırımlarımız her yıl artacak

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş: Yöremizde Therme Maris gibi bir işletmenin faaliyette bulunması ve başarılı hizmetler vermesi neticesinde hem diğer turizm yatırımcılarını bölgemize çekecek, hem de ilçemizde yaşayan işsizlerimiz için geniş istihdam olanakları sağlanacaktır. Şunu da belirtmek isterim ki belediyemiz yatırımcılarımızın daima yanında olacaktır... İnanıyoruz ki, Dalamanımızda bu tür turizm işletmeleri her geçen sene artacak ve tüm dünyadan ve ülkemizden yerli ve yabancı turistler ilçemizi ziyaret edip tatillerini en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Son olarak belirtmek isteriz ki Therme Maris gibi bir işletmenin Dalamanımızda faaliyette bulunuyor olmasından son derece memnuniyet duyuyoruz ve işletme yönetimine sonsuz başarılar diliyoruz...