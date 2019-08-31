Sağlık için ambalajlı gıdalardan uzak durun

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Ders zilinin çalmasına az kaldı. “Çocuğum okulda ne yiyecek?” sorusu ebeveynlerin kafasını kurcalıyor. Zade Vital Medikal Uyum ve Farmakovijilans Müdürü Uzman Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, çocuk sağlığına dair merak edilenleri anlattı.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunması için ne yapılmalı?

Normal yollarla doğmuş olmak, yeterince anne sütü almış olmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek çocuğun bağışıklık sistemi için çok önemli temeller. Bu sistemin devamlılığını sağlamak için, özellikle katkılı ve ambalajlı gıdalardan kaçınmak, gerçekten gerekmedikçe antibiyotik ve benzeri ilaçlar kullanmamak, çocuğun günlük egzersizini, vitamin ve mineral dengesini desteklemek, bol sıvı ve taze gıdalarla beslemek çok önemli.

DOĞAL GIDALAR DİRENÇ ARTIRIR

Gereğinden fazla hijyenik koşullar oluşturmak annelerin çocuklarını korumak için sık sergiledikleri bir davranış, ancak bağışıklık sisteminin gelişmesine engel olabilir. Olabildiğince doğal şartlarda, doğal gıdalarla beslenerek büyümüş çocuklar hastalıklara karşı dirençli ve güçlü olacaktır. Hastalıkların artış gösterdiği mevsim geçişlerinde antioksidan etkili, koyu renk sebze ve meyvelerin tüketimi arttırılabilir veya bu bitkisel kaynaklardan elde edilmiş destekleyici ürünler, özellikle C ve D vitaminleri uygun dozlarda kullanılabilir.

Sonbahar kapıda. Bu mevsimde bizi bekleyen hastalıklar neler? Bu hastalıklardan korunmak için hangi önlemleri almalıyız?

Mevsim geçişlerinde, çevresel şartlar, havanın ısısı, nem ve basıncı değişir. Bununla birlikte, doğadaki bu değişikliklere uyum sağlamak için vücudun ihtiyaçları da değişir. Vücudun ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanmadığında, uyum sorunu çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Üst solunum yollarının viral veya bakteriyel enfeksiyonları, bu dönemde sık görülür. Öncelikle astım hastaları olmak üzere, kronik hastalığı olanlar ve kanser hastaları bu tür enfeksiyonlara çok daha duyarlıdır. Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, sağlıklı ve doğal gıdalarla beslenmek, bol sıvı tüketmek, özellikle Omega 3, C vitamini ve doğal antioksidanlarla vücudu desteklemek bu dönemlerde önemlidir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, gastrit ve ülser semptomlarının alevlenmesi de bu geçiş dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlardır. Sağlıklı, doymamış yağ asitlerinden zengin ve taze gıdalarla desteklenmiş, hafif bir diyet programı uygulanabilir. Alkol, kahve ve sigara kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.

D VİTAMİNİ İÇİN TAKVİYE ŞART

D vitamini eksikliğine karşı alınacak önlemler nelerdir?

Kanda optimum D vitamini düzeyinin korunması, sadece kemik sağlığı değil, genel sağlık için de oldukça önemlidir. Özellikle güneş etkisinin azaldığı sonbahar ve kış aylarında, güneşten maksimum faydalanmak için güneşli havalarda cilde koruyucu kullanmadan en az 30 dakika güneşlenmek D vitamini üretimini destekleyecektir. D vitamini balık, balık yağı, süt ürünleri, yumurta gibi besinlerde bulunur, ancak beslenmeyle D vitamini gereksinimini karşılamak yeterli değil, özellikle güneşin eğik açıyla geldiği ve UVB’den faydalanamadığımız dönemlerde mutlaka uygun kalite standartlarında üretilmiş, destekleyici ürünlerden yardım almak gerekir.

Okul çağındaki çocukların beslenme çantalarında neler olmalı?

Öğünde mutlaka enerji desteği için karbonhidrat, gelişim için protein ve metabolizmanın sağlıklı işlemesi için yağ asitleri bulunmalı. Gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde ambalajlı ve katkılı gıdalardan kesinlikle kaçınılmalı. Bu tür gıdaların hem bağışıklık sistemine ve metabolizmaya zarar verdiği hem de besleyiciliğinin yetersiz olduğunu biliyoruz. Doğal yollardan sağlanmış, mevsim sebze ve meyveleri, doğal süt ürünleri ve peynir, mutlaka yumurta kahvaltıda bulunmalı. Karbonhidrat desteği için ekmek bulunmalı ancak öğünün ağırlığı asla ekmek gibi unlu gıdalardan oluşmamalı.