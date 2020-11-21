Sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız?

Peki sağlıklı olmak için ne yapmalı, ne yemeliyiz?

SAĞLIK BEKÇİSİ DAVRANIŞLAR;



Sabahtan akşama kadar, yeterli ve düzenli beslenelim

Biz gece boyu uyuyup dinlenirken vücudumuz çalışmaya devam eder. Hücrelerimiz yenilenir, tırnaklarımız, saçlarımız uzar. Bunları yaparken de enerji havuzundan beslenir. Enerji havuzumuzdan ne kadar çok enerji alır ve o havuza ne kadar düzenli enerji verirsek sağlığımız o ölçüde güçlenir.

Sabah uyanınca 1 saat içinde kahvaltı yapalım

Yumurta, peynir, zeytin, mevsim sebzeleri ve tam tahıllı ekmeğimizle yapacağımız bir kahvaltı ile güne dinç ve enerjik bir biçimde başlarız.

Öğünlerimiz düzenli olsun

Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünleri atlamak kan şekerinde dalgalanmalara yol açar ve bizi daha fazla acıktırır. Gün içinde uzun süre aç kalmamak bizi tok tutar.

Proteini güçlü olmak üzere dengeli öğünler oluşturmak

Öğünlerimizde protein içeren ve karbonhidrat, yağ yönünden de dengeli besinler tüketmeliyiz. Karbonhidrat önce emilir, protein içeren besinlerin sindirilme ve kana karışma süresi zaman alır, en son yağ ve yağlı yiyecekler mideyi terk eder. Bu komplex beslenme kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltir.

Lif oranı yüksek beslenelim

Çiğ sebze ve meyve ile tam tahıllı, çavdarlı ya da kepekli ekmek gibi posalı besinler doğal lif kaynaklarıdır. Lif oranı yüksek beslenmek; hem midede hacim oluşturarak tokluk hissi oluşturur hem de karbonhidratların emilimini yavaşlattığı için tokluk hissini uzun süre devam ettirir.

Sağlıklı ve ölçülü yağ kullanalım

Yağlar en son emildiği için kan şekerinin daha uzun süre dengeli kalmasına olanak sağlar.

Bol bol su içmek de midemizde hacim kaplayacağı için tokluk hissi oluşturur ve ödemi azaltıp, metabolizmamızın çalışmasını kolaylaştırır.