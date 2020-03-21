Safranbolu'da bir gün

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Tarih kokan sokakları

Zamanın yıpratıcılığına direnen konakları

Doğası ve geçmiş hafızası ile bir başka güzel Safranbolu…

Sevgili okurlarım uzun zamandır gitmediğim Safranbolu’yu kalame alacağım. Hepimizin gitmek istediği o güzel şirin Osmanlı şehrine… Aslında Safranbolu sadece o tarihi evlerden ibaret değil, hazırsanız koltuğunuzu dik tutun ve kemerlerinizi bağlayın başlıyoruz.

TOKATLI KANYONU



Safranbolu’nun tarihi yüzünün dışında doğal güzelliğini keşfedebileceğiniz bir yer. Kanyonun bir ucu Tokatlı Köyü’nde, diğer ucu ise Eski Çarşı’nın Gümüş Mahallesi’e kadar uzanıyor. Kanyon girişleri ücretli… Nehir boyunca yapacağınız şahane bir yürüyüş yolu var. Şelaleler, kuş cıvıltıları, insanı ferahlatan tertemiz hava ve çok daha fazlası... Hem tertemiz hava alacaksınız hem de muazzam bir doğa yürüyüşü sizi bekliyor. Kesinlikle uğramanız gereken yerlerin başında geliyor.

Ama gezi sırasında muhakkak soluğu Kristal Teras’ta almayı unutmayın. Nedense ben son zamanlarda bu cam balkon ve teraslara fena takıldım. Gittiğim her şehirde varsa eğer gidiyorum… Yerden yüksekliği 80 metre, oradan manzarayı seyretmek ayrı güzel…

İNCE KAYA SU KEMERİ



Uzaktan bakıldığında, “Neden burada harika film sahneleri çekilmiyor ki. ” diyorsunuz. Çok güzel fotoğraflar yakalayacağınız keyifli bir yer. Altı kemerden oluşan görkemli yapı 116 metre uzunluğunda Kristal Teras’tan Tokatlı Kanyonu’na indiğinizde sol tarafta onu göreceksiniz… Altından Tokatlı deresi akıyor. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa vakti zamanında Safranbolu’ya su getirmek için bu güzel kemeri inşaa ettirmiş…

BULAK MENCİLİS MAĞARASI



Safranbolu’ya komşu Bulak Köyü’de fevkalade bir mağara… Safranbolu merkeze 8 km uzaklıkta... Vadide yer alan Bulak Mencilis Mağarası’na girmek için biraz zorlanabilirsiniz çünkü sizi çıkmak üzere 150 basamaklı merdiven bekliyor olacak… Ama o güzel mağarayı görmek için değer…. İçeri girince sizi rengarenk damlataş, sarkıt, dikit ve sütunlar karşılıyor. Ben mağaralarda gezmeyi seviyorum. Ve birçok solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğimi düşünüyorum…

CİNCİ HAN’DA BİR GECE



Safranbolu’da tek başına anlatılmayı hakeden önemli bir yapı Cinci Han… 1645’te Kazasker Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmış. Uzun süre atıl durumda olan han, restore edildikten sonra turizme kazandırıldı. Otel, kafe olarak hizmet veriyor… İki kaltı tipik bir Osmanlı han yapısı… Anadolu’da gezdiğim diğer hanlara benzerliği var… Ne yalan söyleyeyim orada bir gece konaklamak paha biçilmez… Tarih içinde güzel bir uyku, geçmişe yolculuk hep aklımda ve kalemimde…

SAFRANBOLU EVLERİ’NDE TARİHİ BİR YOLCULUK



Safranbolu Evleri’ni özellikle sona bıraktım. Gidemeyenlerin en çok merak ettiği ve en popüler olan yer… Bu şirin yerde 2binden fazla tarihi konak bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde… Malesef zamana karşı direnmek imkansız o nedenle 800 ev ve konak koruma altında… Özellikle Kastamonu’ya doğru giderken yamaçtan o evleri fotoğraflamak eşsiz… Mimarisi, sokakları ve yaşamı ayrı bir güzel… Burada biraz daha vakit ayıracağınızı umuyorum. O mis gibi tarih kokan sokaklarda gezin, konakların, çeşmelerin, sokakların rüzgar ile kulağınıza fısıldadığını duyacaksınız. Ve derin bir iç çekerek, “ iyi ki buradayım ve iyi ki Anadolu topraklarında yaşıyorum” diyeceksiniz.