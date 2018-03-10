Safranbolu ziyaretini kısa zamana sıkıştırmayın

Safranbolu, Karabük’e 8 km, İstanbul’a 400 km uzaklıkta, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir kentimiz. Karabük’ü geçince sanki bir mahallesi gibi duran Safranbolu’ya girdiğinizde sizi açık hava müzesi gibi bir kent karşılıyor. Tarihi Safranbolu evleri, sağlı sollu dizilirken kentin tarihi meydanına iniyorsunuz. 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip Safranbolu, bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, eski devirlerden beri yerleşim alanı olarak kullanılıyor. 1196 tarihinde Türklerin hakimiyetine geçen Safranbolu, tarih boyuncu ticaret yolu olarak önemli bir merkez olmuştur. Geleneksel şehir dokusu ve ahşap evleri ile tamamı sit alanı olarak ilan edilmiştir.



Safranbolu’da ilk yapılması gereken kent merkezini gezmek olmalı. kentin meydanı ve çevresindeki çarşı, müze, cami, tarihi evler ve hediyelik yiyecek ve eşya dükkanlarını gezmeniz size neler yapılması gerektiği ile ilgili fikir verebilir. mutlaka Eski Çarşı’yı gezin. Daha sonra, cam teras ve Tokatlı Kanyonu’nu gezilecekler listesine eklemeniz lazım. Bunun dışında Safranbolu dışında da oldukça fazla gezilmesi gereken yerler bulunmaktadır. Bulak Mencilis Mağarası bunlardan biri olabilir. Safranbolu Kastamonu yolunda 11 km uzaklıkta, tarihi Yörük Köyü’nü de ziyaret edebilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir çok tarihi eseri kayıt altına aldığı, küçük Safranbolu görünümündeki köy, gezilmeye değer mekanlar arasındadır. Safranbolu,SİT alanı ilan edildikten sonra canlılık kazanmış, turistik işletmeler ve turistik el sanatları ürünleri önem kazanmaya başlamış, ilçenin ünü Türkiye’yi aşarak, yurtdışında duyulmaya başlamıştır. Bundan dolayı Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turist sayısı hızla artmaktadır. Safranbolu’yu anlatırken Safran Çiçeği’ni de kısaca anlatalım,

Safranbolu’ya ismini veren safran çiçeği, İlaç, gıda, kozmetik sanayide kullanılmaktadır. Yarım kilogram safran 80 bin çiçekten elde edilmektedir. Safran bitkisinin ürün olarak ortasındaki lifler kullanılmaktadır. Safranbolu’da yetiştirilen safran, Dünyadaki en kaliteli safran çiçeklerinden biridir, yetiştirilmesi ve bakımı çok zordur. Hediyelik veya kullanımlık alabilirsiniz fakat oldukça pahalı bir çiçektir. Safranbolu’dan hediyelik olarak Safranbolu lokumu alabilirsiniz. Safranbolu Lokumu az tatlı olduğundan diğer lokumlardan farklıdır. Kullanılan doğal şeker ve Safranbolu suyu lokuma özellik katmaktadır. Çeşit çeşit yapılan lokumlar Safranbolu Meydanı’nda ve eski çarşıda bir çok dükkanda satılmaktadır.

Birşeyler yemek isterseniz, Geleneksel Türk Mutfağı’nın her türlü çeşidini burada bulmanız mümkün, yöre yemeklerinden yemek isterseniz, Keşkek, Bükme, Perohi, Bütün et yemeği, Koruklu Etli Bamya, Uzun ve Dilme Fasulye, Keşkek, Safranlı Zerde, Su Böreği, Yayım , Haluşka, Höşmerim, Cevizli çörek, Kiren suyu gibi yemek ve içecekleri Safranbolu Mutfağı’nda bulabilirsiniz.

Safranbolu’da konaklama için otele çevrilen tarihi konakları tercih edebilirsiniz veya Karabük şehir merkezindeki otellerde konaklama yapılabilir.

Safranbolu, tarihi, doğası, evleri, yemekleri ile bir hafta sonu dinlenme ve güzel vakit geçirmek için iyi bir gezi rotası vadediyor.