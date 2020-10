Saçlarınız kışa hazır mı?

Güzellik konusunda epey hassas olan kadınların dikkat ettikleri en önemli noktalardan biri saçları… Yaz aylarında güneşin kavurucu sıcaklığı, havuz kloru ve deniz tuzu saçları epey yıprattı. Sonbahar ve kış aylarına girerken saç bakımıyla ilgili de akla gelen birçok soru var. Saçlara nasıl bakım yapılmalı? Bu senenin trend saç modelleri neler? Saç rengimizi değiştirirken nelere dikkat edilmeli? Pandemi döneminde kuaföre giderken hangi kurallara uyulmalı? gibi…

“Yaz ayından çıkarken saçlara öncelikle yapmamız gereken ilk işlem detoks. Yani temizleme, yenileme ve arındırma yapılmalı, yoğun nem ve bağ güçlendirici amino asit takviyesi olmalı” diyen MAAG Saç & Sanat Kurucu Ortakları Metin Aydın ve Ahir Genç, hanımlara önemli tüyolar verdi.

SONBAHARA KISA MODELLER



Mevsime göre saçlara yapılan bakımlar farklılık gösterir mi?

Yaz aylarında saçlarımıza, kış aylarına oranla daha titiz davranmamız gerektiği bir gerçek. Tıpkı cildimiz gibi saçlarımızı da güneşin zararlı etkilerinden ve havuz suyundaki yoğun klordan korumak ilk kuralımız olmalı. Sezon fark etmeksizin saçlardaki kuruluğa, kırılmalar ve kimyasal işlemlerin yoğunluğuna bağlı olarak kullanmamız gereken maskelerin, uygulama sıklığını da mutlaka artırmamız gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

Kışın kısa saç mı, uzun saç mı önerirsiniz?

İkilem yaşatan bir sezon olacak. Çok uzun saçların yanı sıra modern, maskülen ve korkusuz kısalıkta düz kesim saçlar da bu sonbahar güzellik radarımızda olacak. Her kişinin özelliklerine göre farklı saç boyası, kesimi ve nihayetinde saç modeli belirlenmeli.

BUZUL SARI BU SEZON ÖNDE



Sonbahar ve kış aylarında hanımlar hangi tonları tercih etmeli? Saç rengimize karar verirken cilt tonuna dikkat edilmeli mi?

Biraz aykırı ama bir o kadar da sofistike; ferah sarılar yani buzul sarı bu sezon önde olacak. Elbette saç rengi belirlenirken cilt tonu, göz rengi, hatta kişinin gardırobu dahi çok önemlidir. Tıpkı cilt altı tonumuz gibi, saç renklerinin de tonları ve yansımaları var. Tek bir sarı ya da tek bir kızıl yok. Önemli olan cilt alt tonumuza uygun olanı bulmak. “Ben beyaz tenliyim, sarının her tonu bana yakışır” algısı maalesef yanlış, önce cilt altı tonunu bilmek gerekir.

Kışın saçlarımızla ilgili karşılaşabileceğimiz sorunlar neler?

Yağmurun, karın ve rüzgârın saçlarımıza getirdiği dezavantajlar, yaz aylarına nazaran yok denecek kadar az diyebiliriz. Montların, berelerin ve kapüşonların içine giren saçlarımızın bakımına; baş derisi, saç tipi ve uygulanan kimyasal işlemler üçlüsünün gerektirdiği bakım ürünlerini kullanarak devam edebiliriz. Bu konuda kuaförünüzün danışmanlığı çok önemlidir, saç tipinize ve saçınızın problemine uygun olacak şekilde ürün kullanarak birçok sorunun önüne geçebilirsiniz.

RANDEVU İLE MÜŞTERİ KABUL EDİLMELİ



Pandemi döneminde kuaförler nasıl önlemler aldı? Vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Kuaföre gelecek müşteriler nelere dikkat etmeli?

Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye bağlı olarak; sosyal mesafeli oturma planları ve tek kullanımlık araç gereçler kullanmamızın yanı sıra her misafirimizin ateş ölçümlerini de yapıyoruz. Sadece randevu ile servis verip salon içerisindeki kişi sayısının kontrolüne dikkat ediyoruz. Her misafirimizden sonra kullanılan alanı dezenfekte ediyor, tüm araç gereçleri değiştirerek hem bizlerin hem de misafirlerimizin sağlığı için maksimum titizlik ile süreci yönetiyoruz. Kuaföre gidecek kişilere yurt dışı seyahatleri sonrası 14 gün kuralına uymalarını, randevu almadan gitmemelerini, yapılan işlem fark etmeksizin maske kullanmalarını ve gittikleri kuaför salonunun Sağlık Bakanlığı yönergesindeki tedbirleri uygulayıp uygulamadığına dikkat etmelerini; randevu aldıkları sırada bunu kuaförlerine sormalarını tavsiye ediyoruz.

SAÇLAR ŞİMDİ NOSTALJİK, ÖZGÜR VE GİZEMLİ



2020 sonbahar-kış saç trendleri neler?

Bu sezon, daha parlak ve karakterli saçlar hâkim olacak. Schwarzkopf Professional Global ekibinin tüm moda haftalarını takip ederek podyumlarda olan trendleri saçlara yansıttığı Essential Looks’un bu seneki The VivID koleksiyonu, 3 ana trendden oluşturuyor. Once Upon a Time trendi; geçmişin ve geleceğin hikâyesini harmanlayarak bir nostalji oluşturuyor. Bu hafif nostalji ile geometrik desenler ve şeritler, zahmetsiz saçlar arasında dağılıyor. Bu renklendirme tekniği ile kendini ifade etmek isteyen bireyler için dünya griden görkemli bir hale dönüşüyor. Everyday Decadence trendi; tamamen oversize silüetler, lüks bitişler, parlak detayların pastel ve modern görünüm ile evrilmesinden ortaya çıkan bir trend. Dark Romance trendi ise kırılganlıkta güç, abartıda zenginlik, şeffaflıkta gizem ve her şeyde güzellik ile büyülü bir dünya oluşturuyor.