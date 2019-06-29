dr.bilgehanaydın@gmail.com

Saç dökülmesi günümüzde kadın–erkek birçoğumuzun sorunu haline gelmeye başladı. Çoğu zaman genetik etkenlere bağlı olan saç dökülmesi çevresel faktörler, stres, yaşlanma, düzensiz yaşam tarzı ve kötü beslenmeyle de kendisini gösterebiliyor. Bazen çok sağlıklı saçlara sahip bireyler bile bir anda saç dökülme kâbusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu hafta sizlere saç dökülmesine en etkili ve yeni çözüm yollarından birinden bahsedeceğim. Bu yöntem IGF-1 denilen büyüme faktörü ve çeşitli amino asit, vitamin ve mineralleri içeren bir serumun saç köküne verilmesiyle saç dökülmesini durduruyor…

PRP TEDAVİSİNİN AMACI AYNI

IGF-1 yani açık adıyla insülin benzeri büyüme faktörü insanlarda boy uzamasını sağlayan temel maddedir. Ayrıca sac¸ ko¨ku¨nde u¨retilen sac¸ bu¨yu¨me fakto¨ru¨du¨r. IGF-1 ve digˆer bu¨yu¨me fakto¨rlerinin direkt olarak sac¸ ko¨ku¨ne verilmesi, sac¸ do¨ku¨lmesini durdurur. Sac¸ ko¨ku¨nu¨n kan akıs¸ını artırıp, sac¸ bu¨yu¨mesini tes¸vik eder, incelen sac¸ tellerini kalınlas¸tırır ve sac¸ın parlaklıgˆını artırır. Ayrıca sac¸ ekimi yapılan hastalarda du¨zenli aralıklarla uygulanması, ekilen sac¸ların hem tutmasında hem de varlıklarını su¨rdu¨ru¨p do¨ku¨lmemesinde oldukça etkilidir.

Peki yeni sac¸ c¸ıkarır mı? Egˆer sac¸ ko¨ku¨ varsa, olan ko¨ke etki ederek yeni sac¸ c¸ıkarabilir. Ancak sac¸ ko¨ku¨ tamamen kaybedildi ise yeni ko¨k olus¸turmaz. Yani genç hastalarda ve saç dökülmesinin erken dönemlerinde yeni saç çıkarabilir. Bu arada kamuoyunda daha popüler olan PRP tedavisi IGF-1’li serum terapisi ile aynı amaçla kullanılır. PRP, hastadan alınan kanın o¨zel yo¨ntemlerle ayrıs¸tırılması sonucu elde edilen trombosit hu¨crelerindeki bu¨yu¨me fakto¨rlerini ic¸eren kısmın hastanın sac¸ ko¨ku¨ne verilmesi is¸lemidir. IGF’li serum ile aralarında iki o¨nemli fark vardır. Birincisi IGF-1’li serumda 1 seansta verilen büyüme faktörü düzeyinin PRP yo¨ntemiyle verilen bu¨yu¨me fakto¨ru¨ düzeyinden 30 ila 5000 kat daha fazla olmasıdır. Bu mutlak olarak 30 ila 5000 kat daha etkilidir anlamına gelmez. Ancak bo¨yle bir potansiyelin mevcut oldugˆu as¸ikardır. I·kinci ve daha o¨nemli fark ise PRP ile sadece bu¨yu¨me fakto¨rleri verilirken, IGF ic¸eren serum ile sac¸ yapısının yüzde 80’ini olus¸turan keratin adlı proteinin yapı tas¸ları olan aminoasitlerin yanı sıra sac¸ın bu¨yu¨mesine ve gu¨c¸lenmesine katkıda bulunan, aynı zamanda eksikliklerinde sac¸ do¨ku¨lmesi görülen c¸es¸itli vitamin; c¸inko, magnezyum, bakır gibi minerallerin de verilmesidir. Özetle IGF’li serum terapisi PRP’den c¸ok daha bas¸arılıdır.

4 SEANSTA YÜZDE 70 AZALMA

IGF’li serum terapisi 8-10 seans uygulanır. Tedavi protokolu¨nde ilk 4 seans 1’er hafta aralıklarla, sonraki 4 seans ise 2’s¸er hafta aralıkla uygulanır. Toplamda 11 hafta su¨ren 8 seanstan olus¸ur. Devamında, hastadan hastaya degˆis¸mek kaydıyla, 2 ayda 1 veya genellikle 6 ayda 1 olmak u¨zere etkinligˆin devamını sagˆlamak ic¸in idame tedavisi uygulanır. Bir seans yaklas¸ık 10-15 dakika su¨rer. Bugu¨ne kadar tespit edilen tek yan etki gec¸ici bir bas¸ agˆrısıdır. I·lk 4 seansta sac¸ do¨ku¨lmesi yüzde 70 oranında azalır. 8 seans sonunda sac¸ teli yüzde 57 oranında kalınlas¸ır ve terminal sac¸ dedigˆimiz kalın ve parlak sac¸ların sayısında yüzde 80 oranında artıs¸ sagˆlanır. Tekrar vurgulamak gerekirse IGF tedavisindeki temel amac¸ sac¸ do¨ku¨lmesinin durdurulması ve var olan sac¸ların sagˆlıklı hale getirilmesidir. Unutulmamalıdır ki, hic¸bir tedavi yo¨nteminde olmadıgˆı gibi burada da bas¸arı s¸ansı yüzde 100 degˆildir.