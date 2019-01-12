Rocky'den şık veda Creed 2

Sinema tarihinin mühim ve benim de en sevdiğim serilerinden biri olan Rocky serisinin birkaç yıl önce spin-off projesiyle canlandırılacağı haberi pek çok kişi gibi beni de heyecanlandırdı ve Creed, enfes bir fikirden yola çıkarak draması sağlam bir seriye başlangıç yaptı. Rocky Balboa’nın ilk rakibi Apollo Creed’in oğlu Adonis Creed’in hikâyesini anlatan serinin ikinci halkası, bu kez Rocky ve Apollo’nun en büyük düşmanı Ivan Drago’ya değin uzanıyor ve genç Drago ile Adonis’i karşı karşıya getiriyor. Bu haliyle Creed 2’nin, kâğıt üzerinde yeni bir Rocky 4’e dönüşmesi beklenebilirdi ancak film bu şansını doğru kullanamıyor ve çok yanlış bir oyuncu seçimiyle, Ivan Drago’nun ürkütücü görünümünü oğlu Victor Drago’da yaratamıyor.

Florian Munteanu’nun hayat verdiği bu karakter tıpkı babası gibi donuk bir performans sergiliyor ancak bu durum öylesine abartılmış ki, bir kötü karakter olarak protagonistin karşısında herhangi bir varlık gösteremediği için rekabetin heyecanı ve dramatizasyonu seyirciye yeterince geçmiyor. Bunda en büyük pay, kuvvetle muhtemel ikinci filmde hem yönetmenin hem de senaristlerin değişmesinde... Sylvester Stallone bu kez senaryoda daha baskın ancak bu durumun alışkın olduğumuz Rocky temasından başka bir işe yaradığını söylemek mümkün değil… Creed 2, Rocky 4’teki Soğuk Savaş süreci Sovyet karşıtlığının bir ürünü olarak karşımıza çıkan Ivan Drago’nun heybetli kötülüğünün bir replikasını oluşturmak istiyor ancak yarattığı karakterin katmansızlığı ve Ivan Drago’nun, Rocky 4’ten kopup gelmişçesine kurduğu alelade diyaloglar merakımızı bir parça sekteye uğratsa da, final dövüşü ve bilhassa Michael B. Jordan’ın kusursuz performansı filmi kurtarmaya yetiyor. Klasik Rocky film taslağına oturtulan senaryosu ve ana karakter dışındaki kişi yapılarını göz ardı eden karakter tasavvuruyla yeni bir kötü yaratamayan Creed 2, tüm eksikliklerine rağmen Rocky vedası için bile izlenmeye değer… Creed 1 ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına aday olan hatta Golden Globe’u kazanan Sylvester Stallone’nin veyahut Michael B. Jordan’ın, bu filmle yeni bir adaylığa ulaşması imkânsız görünüyor… Bakalım, yeni Creed’de, gerçek bir kötüyle karşılaşabilecek miyiz?

