Rihanna ile Yıldız Tilbe'nin düetini dinlediniz mi?

Youtube’da gezinirken gördüğüm bir videonun başlığında şöyle yazıyordu: ‘Azer Bülbül ile Billie Eilish’. Başka bir videoda ise İbrahim Tatlıses ile Adele’in düet yaptığı yazılıydı. ‘Bayezid Music’ kanalına tıkladığımda fark ettim ki dünyaca ünlü isimler Türk sanatçılarla düetler yapıyor, ortaya ise kulağı hiç de tırmalamayan bir sonuç çıkıyordu. Tüm bunları yapan isim henüz 21 yaşındaki İsa Beyazıt Bozabalı. Yaptığı bu işin adı Mashup imiş. Google’daki tanımı şöyle: Karıştırmak, önceden kaydedilmiş iki veya daha fazla şarkıyı karıştırarak, genellikle bir şarkının vokal parçasını diğerinin enstrümantal parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde üst üste koyarak, eklerken tempoyu ve perdeyi artırarak oluşturulan yaratıcı bir çalışma.

AMACIM İNSANLARA MÜZİKAL AÇIDAN KEYİF VERMEK

Ben de İsa’ya ulaştım ve yaptığı bu işleri sordum. Öncesinde onu biraz daha yakından tanıyalım: “Ankara’da ailemle birlikte yaşıyorum. Çeşitli enstrümanlar çalıyor aynı zamanda şarkı söylüyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim.” İsa yaptığı bu çalışmaların nedenini ise şöyle açıklıyor: “Amacım sadece insanların hayatına renk katmak, monoton gidişe ters olarak farklı olanı sunmak ve bazen de keyiflendirip eğlendirmek. Kesinlikle unutulmamalıdır ki kendimi de bir sanatçı olarak görüp belirtiyorum, tüm sanatçılara saygım sonsuzdur. Asla bir dalga geçme veya tiye alma söz konusu değil.”

Müzik senin hayatında ne anlam ifade ediyor?

Müzik gerçekten inanılmaz geniş bir kavram ve ben bir köşesinde olmaya çalışıyorum. Doğuştan gelen bir özellik olarak her zaman seslere ve enstrümanlara ilgim oldu. 4. sınıftayken müzik öğretmenimin sesimin güzel olduğunu keşfederek törenlerde ve özel programlarda sahnelere çıkarmasıyla bir şeylerin farkına varmaya başlamıştım. Bu sayede müziğe ilgim daha da artmıştı. Ciddi bir şekilde enstrümanlara ilgim oluştu ve kendimi gitar ile müzik teorileri öğrenmeye verdim. Öğrenmiş olduğum bu bilgi birikimleri beni küçük de olsa bir yerlere taşımış oldu.

Hedeflerinden bahseder misin?

Şu an kafamda savcı/hâkim olma hedefleri var. Ailemin de isteği doğrultusunda hukuk alanında hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. Müzik adına ise eğer ciddi bir sponsorluk teklifi almazsam sadece hobi olarak yer alması var aklımda. Youtube’da ise bir müzisyen olarak aklımda müzik adına çeşitli ve farklı çalışmalar yapmak var. Bununla birlikte kendime ait bestelerimi ve farklı cover parçaları paylaşmayı planlıyorum.

Youtube’da bir araya getirdiğin şarkıcıları neye göre seçiyorsun?

Şarkıların müzikal manada teorik uyumuna göre seçiyorum. Sözleri, konusu hatta melodisi aynı bile olsa sanatçıların seslendirdiği şarkıların tonlarının da uyuşması gerekiyor. Ardından her şarkıda olmazsa olmaz bir BPM (dakikadaki vuruş sayısı) yani ritim senkronu durumu vardır. Ritimlerinin ve ölçülerinin de uyuşması gerekiyor. Bu iki önemli etkenin ardından da kullanılan akorlar, nefes yerleri, cümle uzunluğu vs. küçük detaylar da uyuştuğu zaman teorik olarak hoş bir çalışmanın çıkacağı zaten az çok belli oluyor.

Bu düetleri yapabilmek için nasıl bir yeteneğe sahip olmak gerekiyor?

Öncelikle tabi ki iyi bir müzik kulağına sahip olmak gerekiyor. Şarkıların tonlarını ve ritimlerini bulabilmek işin en zor kısımlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Ton bulunurken de enstrümandan yardım alınabilir bunun için de en az bir profesyonel müzik aleti çalınabilmelidir. Müziğin dili olan notalar hakkında da ne kadar çok bilgi sahibi olunursa iş o kadar daha kolay hali alacaktır.

Çalışmalarında hangi teknik programları kullanıyorsun?

Yukarıdaki bahsettiğim uyum sağlandığında iş sağlam bir montaja, aranjeye ve birazcık ekolayzır kullanımına bakıyor. Herhangi bir stüdyo programı kullanılabilir. Bunun için FL Studio programı tavsiyemdir. Son zamanlarda yapay zekânın da öne çıkmasıyla işimizi görebilecek şekilde vokali şarkılardan çıkartabiliyoruz. Bunun için de Deezer’a ait Spleeter uygulaması tavsiyemdir.

Yakın zamanda düet yaptıracağın sanatçılar kimler?

Hakkı Bulut, Barış Manço, İbrahim Erkal, Cem Karaca, Alexander Rybak, Shakira, Bob Marley, Linkin Park gibi çok çeşitli sanatçılar var aklımda.