Ressamların hayatını anlatan en iyi 6 film

Andrei Rublev



Ortaçağ Rusya’sının, Ortodoks fresk ve ikonlarıyla ünlü ressamı Andrei Rublev’in hayatından ilham alan usta yönetmen Andrei Tarkovski’nin bu klasikleşmiş eseri, büyük ressamın hayatından ziyade yönetmenin sanata yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Girl With a Pearl Earring

Tracy Chevalier’in aynı isimli romanından Peter Webber’in sinemaya uyarladığı film, Hollandalı Barok ressam Johannes Vermeer’in meşhur İnci Küpeli Kız eserinin peşinde bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin başrollerinde ise Scarlett Johansson ve Colin Firth var…

Goya’s Ghost

İspanyol ressam Francisco Goya’nın hayatını ve 18. yüzyılda engizisyonun hüküm sürdüğü İspanya’yı anlatan bu etkileyici film, Milos Forman yönetiminde karşımıza çıkarken, film başrollerinde ise Stellan Skarsgard, Javier Bardem ve Natalie Portman yer alıyor.

Loving Vincent

125 ressamın, 65 bine yakın kareyi, Van Gogh’un kendi tekniği kullanılarak yağlı boya tablolarının canlandırılmasıyla ortay koyduğu bu başyapıt, ressamın en mühim eserlerini beyazperdeye aktarırken, polisiye tarzda işlediği senaryosuyla da ressamın ölümünün perde arkasını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Surviving Picasso

Arianna Huffington’ın aynı adlı kitabından, James Ivory tarafından uyarlanan Surviving Picasso, Kübizmin öncülerinden ve 20. yüzyılın önde gelen ressamlarından Pablo Picasso’nun, sanatını ve özel hayatını birlikte harmanlayarak ressamı sevgilisinin gözünden anlatıyor. Filmin başrolünde ise usta oyuncu Anthony Hopkins var.

Frida

Meksikalı sürrealist ressam Frida Kahlo’nun, genç yaşta geçirdiği trafik kazasından sonrasını ele alan ve kocası Diego Rivera ile sanatı arasındaki çalkantılı ilişkisini gözler önüne seren film, Salma Hayek’in performansıyla öne çıkıyor.