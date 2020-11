Renklerini kaybetmiş çocukların hikâyesi

Yetişkinlik döneminde sahip olunan her bir özellik çocukluk dönemine dayanıyor. İyi, kötü, mutlu, mutsuz, sevinçli, öfkeli her an bugün, “ben kimim” sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Psikolog Deniz Aktan’ın editörlüğünü yaptığı ve sekiz yazarla birlikte kaleme aldığı “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri” adlı kitapta, yaşadıkları travmalarla hayatlarının renklerini kaybetmiş 8 çocuğun öyküsü anlatılıyor. 8 ayrı hikayeden oluşan kitapta çocukluk çağında maruz kalınan travmaya erken müdahale edilirse iyileşme sürecinin hızlanacağına dikkat çekiliyor. Nobel yayınevi tarafından yayımlanan ve 9 Kasım da okuyucuları ile buluşan “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri”, yayınevinin web sitesi başta olmak üzere birçok kitabevinin de web sitesi ve mağazalarında satışa sunuluyor.

HAYATIN TÜM HİS VE RENKLERİNİ BARINDIRAN KİTAP



Yazarlığa eğitimci kimliği ile birlikte başlayan Dr. Psikolog Deniz Aktan, “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri” için aralarında Uzm. Psikolog Alagün Belce Bahşi ve Dr. Neslihan Zabcı’nın da bulunduğu 8 kişilik bir ekiple çalıştığını belirtiyor. Aktan, kitabını şöyle anlatıyor; “Bu kitapta yaşadıkları travmalarla hayatlarının renklerini kaybetmiş 8 çocuğun öyküsünü anlatıyoruz. Bu sekiz çocuğun travmalarına sebep olanlar ise ebeveynleri, yakınları ya da akranları… Bazıları ise dünyanın insanlara kitlesel olarak sunduğu savaş gibi kötü şartlar yüzünden travma yaşayan çocuklar… Şiddet, istismar, kayıp, taciz, ölüm, savaş gibi bir sürü travmatik anıyla karşılaşacağınız bu kitap, bazı okuyucuları derinden yakalayacak ve belki ağır bir his ile saracak. Bazı kısımlarda ise okurların kendilerini eleştireceği noktalar olacak. Hikayeler bazen mutluluk bazen de gözyaşı ile tamamlanacak. Yani okurlar bu kitapla hayatın tüm hisleri ve renkleri ile karşılaşacak.”

DOĞRU YERDE VE ZAMANDA İNSANA DOKUNMAK



“Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri” kitabı, vakaları anlatırken tedavi sürecine dair ipuçları içermesiyle de dikkat çekiyor. Okuyucu hem vakaların travmalarına tanıklık ediyor hem de iyileşme süreçlerini onlarla birlikte keşfediyor. Dr. Psikolog Deniz Aktan, kitabın benzer travmaları olanların hangi psikoterapi tekniğine daha yakın olduklarına dair fikir edinebilecekleri bir yol arkadaşı olmasının yanı sıra öğrenciler için hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini anlayacakları bir kaynak olarak görülebileceğini belirtiyor. Aktan, “Bu kitapla insana dokunmak ve en önemlisi de bu kitabın geliriyle çocuklara dokunmak istedik. O yüzden elde edilen tüm geliri Koruncuk (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı’na bağışladık. Yani kitabı alan herkes bir yandan da ihtiyacı olan bir çocuğun geleceğine katkı sunmuş olacak.” diyor.