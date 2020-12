Rap sanatçısı Kozmos: Müzik benim için bir kaçış noktası

Bu hafta rap müziğin başarılı isimlerinden Kozmos ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Çünkü Kozmos, uzun zamandır beklenen yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturdu. Basemode Records, Sony Music etiketiyle 4 Aralık’ta “24 Saat” isimli albümünü yayınlayan Kozmos, yine dikkatleri üzerine çekecek nitelikte bir işe imza attı. Sözü ve müziği kendisine ait, adını albüme de veren “24 Saat” şarkısı ile birlikte “Kaçan Uykular” ve “Deli Oldular” şarkılarını müzikseverlere sunan Kozmos, bu albümde de mix mühendisi Can Paşa ile çalıştı. 24 Saat albümünde, asi ruh halini küstah alter egosuyla besleyen bir metropol karakterini ifade eden Kozmos, albüme daha önce yayınlanan ve çok sevilen Umrumda Değil, Ex Arıyor ve Palmiye şarkılarını da dahil ederek dinleyiciye farklı bir bütünlük sunmayı hedefliyor. Albümde, “Red Bull Serbest Atış” projesi “Palmiye” (Bandit Beatz) şarkısı hariç tüm şarkıların altyapıları ve düzenlemeleri Kozmos imzası taşıyor. Sohbetimize geçmeden önce onu daha yakından tanıyalım: “Gerçek adım Ediz Orhonsayın. 1992 İzmir doğumluyum. Müzikle ilgili olan ailem beni de öyle büyüttü. Piyano ve bateriyi kendim öğrendim. 2000 başlarında Hiphop kültürüyle tanıştım. 2006 da ilk beatlerimi ve şarkılarımı yapmaya başladım. Serüven başladı.

MÜZİK KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HAYATIMDA



Müzik hayatınıza nasıl girdi, eğitiminiz bu alanda mı?

Müzik küçük yaşlarımdan beri hayatımda. Blues, funk gibi türlerle büyüdüm. Ailemin plağa olan ilgisi ve müzik dinlemek ile ilgili keskin çerçevelerinin olmaması benim için büyük şans. Hep iyi müzik dinledim. Hiphop kültürüyle 2000 başları MTV ile tanıştım ve kendimi birçok müzik disiplinini barındıran rap müziğe ait hissettim. Lojistik ve işletme bölümlerini bitirdim. Müzikle ilgili herhangi bir eğitim almadım.

Yaptığınız müzik tarzını nasıl tanımlıyorsunuz?

Müziğimle ilgili keskin hatlar belirleyemiyorum, pek bir sınırım yok. Deneysel takılmayı çok severim. Dinlerken de bu durum böyle. Farklı disiplinlerdeki üretimleri dinlememin müzik üretimime farklı bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Kendimi hep güncel tutmaya çalışırım. Fakat genellersek Rap, RnB, Trap diyebiliriz.

Beğendiğiniz rap sanatçılarını sorsak, ne dersiniz?

Travis Scott, Trippie Red, Migos, Drake, Pop Smoke, Gunna, Future, Lil Peep, Asap Ferg, Don Toliver diye uzar gider.

Biraz da yeni albümünüzden bahseder misiniz? Nasıl bir üretim sürecinin ürünü?

Aslında pandemi nedeniyle uzamış bir sürecin ürünü. Ep 6 şarkı ve 3 ünü zaten kliple önden yayınlamıştık. Diğer şarkılar da hazırdı fakat klip vs ile ilgili zaman sıkıntısı yaşadığımızdan aradaki zaman açıldı ve albüm olarak dinleyicimizle buluşturmamız gecikti. Biz de biraz gecikse de albüm planımıza sadık kalmak istedik. Albümün ilk üç şarkısında Anıl Piyancı, Khontkar, Ege Çubukçu ve Bandit Beatz ile kolektif bir iş çıkardık. Her biri değerli sanatçılar. Onlarla çalışmak büyük keyifti benim için. Ege Çubukçu ve Bandit Beatz ile birlikte Red Bull Serbest Atış programında 4 saatte yaptığımız “Palmiye” şarkısının prodüksiyonları hariç albümdeki tüm müzikler bana ait. Üretim sürecinde sindirerek ilerlemeyi seven bir yapım var. Yaklaşık 12 aylık bir süreçte bitmiş oldu albüm. Önümüzdeki hafta albümde olan 24 Saat Umurumda Değil ve Ex Arıyor şarkılarının da bulunduğu 6 şarkılık Live Session albümüm geliyor. Şarkıların tamamını daha önceden duymuştunuz ama canlı versiyonları bambaşka oldu. Klavyede Yiğit Boyunağa ve gitarda Simulasyon’un eşlik ettiği albüm 25 Aralık’ta Sony Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.

RAP SOKAKTAN VE GERÇEK HAYATTAN GELİR

Rap müzik ülkemizde özellikle son yıllarda çok popüler hale gelmiş durumda. Öyle ki pop müzik tarzını bile geride bıraktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Biz demiştik demek istiyorum. Yıllardır hak ettiği ilgiyi görmeyip bir anda patlaması aslında beklenen bir durumdu bence. Yıllardır bu müzik tarzı üretiliyor ve tüketiliyor aslında. Yeraltına sıkışan büyük enerjinin patlaması olarak yorumluyorum. Durumun şöyle bir tarafı daha var, rap sokaktan ve gerçek hayattan gelir. Anlattığı konunun ciddiyetinden bağımsız olarak gerçek duygulardan bahseder. Bu sebeple ve dijital müzik dağıtım teknolojilerinin kullanımının da ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte rap müzik dinleyici ile samimi bir bağ kurdu. Aslında özetle ülkemizdeki hip-hop camiasının “big-bang”i diyebiliriz.

AMACIM HERKESE DOKUNABİLMEK

Geleceğe ve kariyerinize dair kaygınız, hedefiniz nedir?

Hedefim her geçen gün başarımı katlamak ve dünyaya bir iz bırakıp herkese dokunabilmek. Burada başarı olarak adlandırdığım şey yaptığım üretimlerin üzerine, kişisel tatmin olarak daha iyi üretimler yapmış olmayı ve yapmış olduğum üretimlerde daha çok insanın duygularını ifade edebilmeyi kastediyorum. Lügatımdaki başarıyı sağlamış olmak dünyaya iz bırakıp herkese dokunma hedefimi de gerçekleştirmiş oluyor. Kaygılarım tabi ki gelecek dünyanın nasıl bir yer olacağı ile ilgili. Korona bitirdin bizi. Öte yandan hedeflere doğru yürürken iyi bir ekibinizin olması sizi hep iyi ve güvende hissettiriyor.